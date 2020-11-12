طريقة طبخ البامية الفلسطينية

الكثير من الأشخاص وخاصة السيدات يسألون عن طريقة طبخ البامية الفلسطينية وذلك لأنها من الأكلات الجميلة للغاية وكذلك المميزة التي يحبها العديد من الناس في الوطن العربي كله وليس في فلسطين فقط.

البامية

البامية هي نوع من أنواع الخضراوات والتي تشتهر بها الدول العربية بطريقة كبيرة للغاية وتختلف طريقة تحضير هذه البامية من دولة إلى أخرى والبامية الفلسطينية واحدة منها وطريقة عملها تكون مميزة، لذلك يبحث البعض عن طريقة طبخ البامية الفلسطينية وموقع المواطن سوف يعرض الكثير من الطرق لها.

تعد البامية من الأكلات المميزة وكذلك ذو الطعم المميز والجميل والذي يجعله مطلب كبير لدى الكثير من الناس وكذلك السياح الأجانب من الخارج.

يمكن أن يتم عمل البامية بأكثر من طريقة وتختلف نوع الشوربة التي يتم عمل البامية بها فمن الممكن أن يكون شوربة أرانب او فراخ او اللحمة أو غيرها من أنواع الشوربات الأخرى.

تختلف طريقة عمل البامية من بلد لأخرى بسبب اختلاف الثقافات وكذلك اختلاف الأذواق بين الناس فليس كل شخص يحبها مثل الشخص الآخر.

طريقة عمل البامية الفلسطينية

المقادير

مقدار مناسب من البامية كمية مناسبة من الزيت بصلة واحدة مفرومة البعض من حبات الطماطم

طريقة تحضير البامية الفلسطينية

الآن سوف نتعرف على طريقة طبخ البامية الفلسطينية والتي تكون جميلة وكذلك سهلة للغاية في طريقة التحضير وهي.

في البداية يجب أن يتم غسل البامية بطريقة جيدة لقتل البكتيريا واي تراب يوجد بها ثم تترك جانبا حتى تصفى من الماء بشكل جيد.

في الخطوة الثانية يجب أن يتم تقميعها وغسلها مرة أخرى وتترك في وعاء حتى تجف من الماء بشكل سليم.

ثم يجب أن يتم بعد ذلك تحميرها في الزيت ويوضع بصلة مفرومة في وعاء آخر من الزيت والقيام بتحميرها.

يضاف عصير الطماطم على البصلة المفرومة والزيت ويضاف عليهم قطع اللحم والعمل على تشويحهم مع بعضهم البعض ويضاف عليهم الفلفل الأسود وكذلك البهارات والماء.

يتم تركهم حتى يكتمل النضج وتستوي بالطريقة الصحيحة ثم يضاف البامية المحمرة بعد ذلك عليها وتترك في اللحم حتى يستوي الأثنين معا.

يجب ان يتم إضافة البامية على اللحمة في نهاية نضج اللحم حتى لا يؤثر على البامية وطعمها وذلك لأنها لا تحتاج إلى وقت كبير حتى تستوي.

في الخطوة التالية يتم إضافة الصلصة بالبصل وتترك فترة قليلة من الزمن حتى تتماسك مع بعضها البعض ثم يجب تحمير الثوم مع الريحان وكذلك الروزماري والسماق ويضاف عليهم قبل تقديمها أو قبل اكتمال النضج.

طريقة عمل البامية بالريحان والثوم

المقادير

نصف كيلو من البامية تكون منزوعة القمع خمس فصوص من الثوم المقشر والمدقوق خمس حبات من الطماطم المقشرة والمهروسة بشكل جيد كوب كامل من الريحان المقطع بشكل جيد عدد ثلاث ملاعق من زيت الزيتون الملح والذي يكون حسب الرغبة

طريقة التحضير

في البداية يجب ان يتم وضع نصف ملعقة من زيت الزيتون داخل وعاء أو طاسة عميقة.

يتم إضافة الثلثين من الثوم المهروس وكذلك نصف كمية الريحان الموجودة ويتم تقليب هذه المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد.

لابد من الاستمرار في تقليب هذه الخلطة حتى لا يحترق الثوم ثم يضاف عليهم الطماطم المهروسة ويتم تقليبهم بطريقة جيدة وتترك حتى تغلى وذلك لمدة تصل إلى خمسة دقائق.

في وعاء آخر يتم وضع ملعقتين من الزيت ويضاف عليهم البامية وكمية الثوم المتبقية ويتم تقليبهم بشكل مستمر وتوضع على نار عالية حتى تأخذ البامية شكل مختلف.

يتم خفض النار ثم تغطى البامية وتترك حتى تستوي وذلك لمدة البعض من الدقائق.

يتم إضافة صوص الطماطم على البامية بعد ذلك ويتم وضع كمية الريحان المفروم المتبقية مع بعض الملح ويتم تركها مع بعضها حتى تتسبك بطريقة جيدة.

ليس شرط بأن تكون البامية طويلة فيمكن أن تترك بالقوام الخاص بها كما أنه يمكن أن يضاف عليها بعض الزيت مرة أخرى وتقليبه مع المكونات.

مكونات سلق اللحم

عدد أثنين حبة كبيرة من الطماطم المقطع إلى أنصاف عدد أثنين من حبات البصل المقطع إلى أرباع أثنين قطعة من ورق الغار عدد أثنين من عود القرفة عدد أثنين قرن من الفلفل الحار والمقطع إلى أنصاف ستة فصوص من الهيل الصحيح ملعقة واحدة كبيرة من الملح حسب الرغبة نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الصحيح

طريقة التحضير

بعد التعرف على طريقة طبخ البامية الفلسطينية لابد من معرفة طريقة سلق اللحمة والتي تكون مهمة للغاية وهي كما يلي.

يجب أن يتم وضع اللحمة في وعاء عميق ويوضع عليه كمية مناسبة من الماء.

يتم وضع هذا الوعاء على النار على درجة حرارة مرتفعة ويترك حتى يغلي وتتكون فوقه الرغوة ويتم التخلص من الرغوة باستمرار.

يتم إضافة البهارات مثل القرفة والهيل والبصل والفلفل وورق الغار والفلفل الأسود وكدلك الملح ويتم تركها على نار هادئة حتى تستوي بالشكل الصحيح.

ثم يتم إخراج اللحمة من الوعاء بعد ان تستوي وتوضع في طبق ويتم تصفية المرقة في وعاء آخر والقيام بالضغط على باقي المكونات وذلك للحصول على خلاصة المرقة.

يتم وضع السمنة في وعاء عميق ويتم تشويح اللحمة ثم يتم إخراجها وتترك على جانب.

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