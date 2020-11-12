طريقة علاج الصداع بدون تناول أدوية أو مسكنات

المواطن - محمد داوود - جدة

قد يتعرض البعض لحدوث الصداع في الرأس بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، ومن السلوكيات التي يتبعها البعض لـ علاج الصداع تناول المسكنات فورًا، فهل ذلك يعد ظاهرة صحية.

مؤشر لوجود الخلل:

وقال استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور مروان محمد في تصريحات إلى “المواطن“: إنه يجب في البداية أن يعرف الجميع أن الصداع ليس مرضًا بل مؤشر لوجود خلل ما في منطقة ما في الجسم، فمثلًا التهاب الحلق قد يسبب الحمى وارتفاعًا في درجة الحرارة وصداعًا مصاحبًا، كما أن ضعف النظر قد يسبب الصداع الذي يتم علاجه بارتداء النظارة أو تغيير درجة العدسات، وأيضًا التهاب الأذن الوسطى والجيوب الأنفية قد يمهدان لحدوث الصداع، ومن الأسباب عدم حصول الجسم على كفايته من النوم، والآلام الأسنان أيضًا تسبب الصداع، والتشخيص هو الذي يحدد مصدر الصداع والعلاج اللازم.

4 أنواع للصداع:

ويبين الدكتور مروان أن هناك 4 أنواع للصداع وهي:

⁃ صداع التوتر، وسببه وفقًا لأطباء الأعصاب هو تقلص في عضلات منطقة الرقبة وخلف الجمجمة، أو عضلات عظمة الفك في حالات الإجهاد. وهذا التوتر يسبب تهيّج أعصاب الرأس والرقبة، وبالتالي يسبب الصداع.

⁃ الصداع النصفي وهو مرض معقد يصيب الجهاز العصبي، وهو عبارة عن صداع من الصعب تحمله وقد يعيقنا عن أداء وظائفنا، والذين يعانون من آلام الصداع النصفي لديهم استعداد وراثي يجعل أدمغتهم تتفاعل بقوة أكبر من المتوسط إزاء مسببات أو حالات معينة تطلق هذا الصداع.

⁃ صداع هورتون، وهذا النوع النادر من الصداع يسبب آلمًا غير مستمر ويصيب أقل من نسبة.0-1 في المائة من الناس، والرجال أكثر عرضة بثلاث مرات من النساء للإصابة به، ويظهر في العادة في سن تتراوح بين 20 إلى 40 عامًا وسببه بالضبط ليس معروفًا تمامًا.

⁃ الصداع النصفي المزمن، إذ إن بعض الأشخاص قد يعانون من الصداع النصفي المزمن، أي إصابتهم بنوبات الصداع النصفي حوالي 15 مرة في الشهر، وهؤلاء المرضى هم أكثر عرضة للإصابة بمشاكل القلق والاكتئاب.

وصفات علاجية منزلية:

ونصح مروان الأشخاص الذين يعانون من صداع الإرهاق والتعب بعدم تناول المسكنات فورًا إذا لم يصفها الطبيب إذ يمكن علاج الصداع من خلال بعض الممارسات الصحية في المنزل ومنها:

⁃ تناول مشروب الليمون والنعناع أو شاي النعناع والزنجبيل.

⁃ تجنب التعرض للإضاءة القوية، والتواجد في الأماكن معتدلة الإضاءة والحرارة.

⁃ تجنب الضغط وربط الرأس بمجرد الشعور بالصداع إذ يعتقد البعض أن ربط الرأس يساهم في التخفيف من آلام الصداع، وهذا الاعتقاد خاطئ، لأنه يزيد من حدته.

⁃ من الممكن تدليك منطقة ما بين الحاجبين والجزء العلوي من الأنف والرقبة إذ يساعد ذلك على التخفيف من آلام الصداع، والتقليل من الشعور بالتوتر والقلق.

⁃ يمكن ممارسة تمارين الاسترخاء أو المشي إذا سمحت الظروف حيث إن ذلك يساعد على تعزيز الدورة الدموية، مما يخفف من آلام الصداع.

⁃ يمكن التوجه للنوم على أن تكون أجواء الغرفة معتدلة في الحرارة والإضاءة مظلمة.

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