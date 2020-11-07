طريقة علاج نقص الكالسيوم

يمكن أن تكون طريقة علاج نقص الكالسيوم بسيطة جدًا وخصوصًا في المراحل الأولى لنقص الكالسيوم فيمكنك الاعتماد على الأعشاب الطبيعية التي يمكن أن تزيد من معلات الكالسيوم في الجسم طبيعيًا.

نقص الكالسيوم

هناك بعض الأمور التي يمكن أن يتعرض لها الإنسان والتي تكون ناتجة غالبًا عن الروتين اليومي والتغذية الغير سليمة والتي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على معدلات الكالسيوم في الجسم مما يؤدي إلى نقصانه في الجسم.

مما يستدعي التعرف على كيفية زيادة نسبة الكالسيوم في الجسم حتى لا يؤثر ذلك على أعضاء الجسم سلبيصا ويسبب مشاكل صحية للإنسان.

ويمكنك الاعتماد على نظام غذائي مليء بالكالسيوم إضافة إلى الاستعانة بالطبيعة وما تحتويه من أعشاب رائعة يمكنها أن تساعدك في التخلص من نقص الكالسيوم بشكل كبير.

ولذلك سنوضح لكم من خلال هذا المقال على موقع المواطن طريقة علاج نقص الكالسيوم بالأعشاب إضافة إلى أفضل نظام غذائي يمكنك اتباعه لزيادة معدل الكالسيوم وغيرها من الأمور الهامة لعلاج نقص الكالسيوم سوف تجدها في السطور القادمة.

أعشاب طبيعية تعالج نقص الكالسيوم

هناك بعض الأعشاب الطبيعية التي يمكن أن تعتبر طريقة علاج نقص الكالسيوم وزيادة معدل الكالسيوم في الجسم بشكل طبيعي ومن أهمها ما يلي:

بذور السمسم

بذور السمسم تعد من أهم الأشياء المفيدة في زيادة معدل الكالسيوم في الجسم حيث أنها تحتوي على معدل عالي من الفيتامينات والمعادن المفيدة بشكل كبير لجسم الإنسان ولذلك يمكن أن تعد الحل المناسب لتعويض الجسم بنسب كالسيوم جيدة.

الزنجبيل

الزنجبيل يعد من العناصر الطبيعية الرائعة المفيدة للجسم بشكل كبير وتساعد في تعويض الجسم بالنسب المفقودة من الكالسيوم ويمكنك تناول مشروب الزنجبيل بشكل يومي مما يعوضك عن الكالسيوم المفقود من الجسم ويمكنك تحليته بالقليل من العسل الأبيض لإضفاء نكهة رائعة له.

بذور الكمون

الكمون أحد التوابل التي تستعمل بكثرة في طهي الطعام إضافة إلى ذلك فله الكثير من الفوائد الرائعة بالنسبة لجسم الإنسان ووقايته من الأمراض.

ويمكنك وضع بذور الكمون في كوب من الماء وغليها على النار ثم تصفيته وشربه بعد أن يهدأ قليلاً مرتين بشكل يومي.

عصير الليمون

تناول عصير الليمون يعد من الأمور المفضلة التي يجب عليك فعلها لتعويض الجسم بما ينقصه من الكالسيوم حيث أن الليمون من يعد من العناصر الطبيعية الهامة التي تحتوي على الكثير من الفيتامينات الهامة لصحة الإنسان بشكل عام ويمكنك تناول عصير الليمون قبل الذهاب إلى النوم بشكل يومي مما يمنحك كمية الكالسيوم الكافية لحاجة الجسم.

علاج نقص الكالسيوم من خلال التغذية

يمكنك القيام بمعالجة نقص الكالسيوم البسيط في الجسم عن طريق الاستعانة بنظام غذائي صحي يحتوي على معدل عالي من الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم مما يعوض الجسم بنسب كالسيوم جيدة.

إضافة إلى هذا الأمر يجب عليك أن تقوم باستهلاك الأطعمة التي تحتوي على معدل جيد من فيتامين دال حيث أنه من أهم الفيتامينات التي تساعد على امتصاص الكالسيوم في الجسم.

ولكن يجب عليك الانتباه إلى تقليل الأطعمة التي تحتوي على معدلات عالية من الدهون والدسم حتى لا تزيد من نسبة الكوليسترول في الجسم وتؤدي إلأى مشاكل صحية على الجسم بشكل عام.

المكملات الغذائية لعلاج نقص الكالسيوم

إن كان معدل نقص الكالسيوم في الجسم مرتفع قليلاً فيمكن ألا تنجح العناصر الغذائية وحدها في رفع معدلات الكالسيوم في الجسم إلى المعدل المناسب وحينها يمكن أن يصف لك الطبيب بعض مكملات الكالسيوم لتعويض الجسم بالنسبة الكافية من الكالسيوم وتعد هذه أفضل طريقة علاج نقص الكالسيوم عبر الاستعانة بالمكملات الغذائية.

الكمية المناسبة من الكالسيوم

بعد أن تعرفنا على طريقة علاج نقص الكالسيوم يجب أن نتعرف على الكمية المناسبة من الكالسيوم فيمكن أن يختلف المعدل المناسب الذي يحتاجه الجسم من الكالسيوم بشكل يومي بناء على العمر وذلك وفقًا للآتي:

الأطفال (0-6) أشهر 200 مليجرام بشكل يومي.

الأطفال (7-12) شهراً 260 مليجرام يوميًا.

الأطفال (1-3) سنوات 700 مليجرام يوميًا.

الأطفال (4-8) سنوات 1000 مليجرام بشكل يومي.

الأطفال (9-18) سنة 1300 مليجرام يوميًا.

علاقة الكالسيوم بفيتامين دال

لا يمكن امتصاص الكالسيوم في الجسم دون وجود فيتامين دال بالجسم بشكل كافي ولذلك عند تناولك لمكملات الكالسيوم أو اعتمادك على رفع معدل الكالسيوم ن الأطعمة وغيرها يكون عليك الحصول على المعدل الكافي من فيتامين دال حتى يتم امتصاص الكالسيوم في الجسم.

ويمكنك الحصول على فيتامين دال بطريقة بسيطة عبر التعرض لأشعة الشمس ولكن إن كنت من ذوات البشرة السمراء بإمكانك الحصول عليه عبر الأطعمة المناسبة التي تحتوي على فيتامين دال مثل صفار البيض والفطر والسلمون والحليب المدعم بفيتامين دال وغيرها.

أعراض نقص الكالسيوم

بعد أن تعرفنا على طريقة علاج نقص الكالسيوم فهناك بعض الأعراض التي يمكن أن تظهر على الشخص عند إصابته بنقص عالي في معدل الكالسيوم ومن أهمها ما يلي:

قلة نمو الشعر.

النسيان المتكرر لكثير من الأشياء.

الشعور بتشنج في العضلات.

وجود سهولة في انكسار العظام.

الشعور بضعف في الأظافر.

الشعور بتنميل أو وخز في الوجه وفي الأطراف.

الإصابة باكتئاب في بعض الأحيان.

الإصابة بهلوسة.

ومن الجدير بالذكر أن معدلات نقص الكالسيوم المنخفضة في بدايتها قد لا تشكل أي أعراض على المريض ولكن عند تطور حالة الشخص وحدوث نقص شديد تظهر هذه الأعراض السابق ذكرها.

الأطعمة الغنية بالكالسيوم

هناك بعض العناصر الغذائية التي تحتوي على قدر عالي من الكالسيوم ويمكنك تناولها ك طريقة علاج نقص الكالسيوم في الجسم بشكل بسيط ومنها:

التين.

الأعشاب البحرية.

حليب الصويا.

قشر البيض المطحون عند إضافته للأطعمة المختلفة.

الفاصوليا.

المكسرات بأنواعها.

البذور.

أوراق الهندباء.

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