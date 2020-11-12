طريقة عمل اجنحة الدجاج بالطماطم

العديد من الأشخاص تريد معرفة طريقة عمل اجنحة الدجاج بالطماطم وذلك لأنه من الأكلات المفضلة بالنسبة لكثير من الناس في جميع الأنحاء وبتم عملها بطريقة مميزة وجميلة للغاية.

أجنحة الدجاج

تعتبر أجنحة الدجاج من الأطعمة الجميلة والمميز للغاية والتي ينتشر تحضيرها بين الناس ويحب الجميع تناولها من خلال معرفة طريقة عمل اجنحة الدجاج بالطماطم بالطريقة المتعارف عليها والجميلة، وموقع المواطن سوف يقدم الكثير من الأشياء والطرق في هذا الموضوع.

في العادة تفضل الكثير من ربات البيوت أن تقوم بتحضير طبق أجنحة الدجاج بالطماطم لأطفالها وزوجها لاطعامهم أكل جميل ومميز.

ينصح بأن لا يتم تناول الكثير من الكميات من أجنحة الدجاج وذلك لأنها تؤدي بشكل كبير إلى زيادة الوزن وحدوث سمنة واضحة في الجسم وكذلك تكون الدهون بكميات كبيرة.

يوجد في أجنحة الدجاج نسبة كبيرة من الدهون والتي تكثر بشكل كبير عند قليها في الزيت.

طريقة عمل أجنحة الدجاج بصلصة سريراتشا الحارة

المكونات

نصف كيلو جرام من أجنحة الدجاج ربع كيلو من الكزبرة الحبات عدد واحد ملعقة صغيرة من المكون المطحون ملعقة واحدة صغيرة من القرفة المطحونة عدد اثنين ملعقة كبيرة من الملح ربع كوب من زيت الزيتون البكر ثلاث أرباع الكوب من صلصة سريراتشا الحارة أثنا عشر ملعقة من الزبدة غير المملحة والمذوبة نصف كوب فقط من الكزبرة الخضراء المفرومة عصير وبرش ثلاث حبات من الليمون الأخضر كمية مناسبة من الزيت النباتي

طريقة التحضير

هناك الكثير من الطرق التي يمكن من خلالها عمل اجنحة الدجاج وقبل التعرف على طريقة عمل اجنحة الدجاج بالطماطم لابد من معرفة طريقة عملها بصلصة سريراتشا الحارة.

في البداية لابد من القيام بتسخين الفرن وذلك على درجة حرارة 220 درجة مئوية.

يتم بعد ذلك إحضار وعاء كبير ويوضع به كل من الكزبرة وأجنحة الدجاج والكون والقرفة والملح وكذلك زيت الزيتون ويتم خلطهم مع بعضهم البعض بطريقة جيدة لضمان دخول المكونات بهم.

بعد التأكد من مزج أجنحة الدجاج مع الخليط بشكل جيد يتم إحضار صينية كبيرة ويرص فيها أجنحة الدجاج بشكل جميل حتى يتم وضعهم في الفرن.

يتم ترك الصينية في الفرن لمدة قد تصل إلى خمسة وعشرون دقيقة وذلك للتأكد من استوائها بالشكل الصحيح وإكتسابها لون جميل ومميز.

يعد ذلك يتم إخراج الصينية من الفرن ويوضع في طبق مناسب كل من صلصة السريراتشا وكذلك الزبدة والكزبرة الخضراء وبرش عصير الليمون.

يتم وضع الأجنحة في طبق خاص بالتقديم ويوضع الصلصة في طبق آخر مناسب توضع الصلصة وتقدم بجانب الأجنحة.

طريقة عمل أجنحة الدجاج بصلصة الزبدة والشطة

المكونات

كيلو واحد جرام من أجنحة الدجاج. بصلة واحدة مقطعة إلى شرائح ملعقة واحدة صغيرة من الثوم المهروس بشكل جيد ملح حسب الرغبة عدد اثنين ملعقة كبيرة من النشا عدد اثنين ملعقة كبيرة من الدقيق زيت نباتي خاص بالتحمير

مكونات خليط بهارات السلق

ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود عدد اثنين ملعقة صغيرة من البابريكا نصف ملعقة صغيرة من الهيل المطحون نصف ملعقة صغيرة من القرفة نصف ملعقة صغيرة من جوزة الطيب المطحونة

مكونات الصلصة

نصف كوب من الزبدة المذابة ملعقة واحدة كبيرة من معجون الطماطم ملعقة صغيرة من السكر البني ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود عدد اثنين ملعقة صغيرة من الملح ملعقة واحدة كبيرة من الشطة المطحونة ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون الطازج ملعقة واحدة كبيرة من الخل

طريقة التحضير

تعد معرفة طريقة عمل اجنحة الدجاج بالطماطم من أكثر الأشياء والطرق التي يسأل عنها الكثير من الناس وذلك لأنها من الطرق السهلة في التحضير وكذلك المميزة والجميلة.

في البداية يجب أن يتم إحضار أجنحة الدجاج ويتم غسلها بطريقة جيدة للغاية حتى لا يتواجد بها أي دم أو جراثيم وتغسل بالماء البارد حتى تصبح نظيفة للغاية.

يتم بعد ذلك غسلها كذلك بالملح والخل وذلك لضمان عدم تكون أي شيء مضر بها ويتم تصفيتها بشكل جيد وتوضع في وعاء مناسب.

يتم بعد ذلك ملئ الوعاء بالماء ويوضع على النار والتي لابد وأن تكون عالية بعض الشئ.

بعد ذلك يتم إحضار البصل وكذلك الثوم والملح والبهارات ويضاف في الوعاء على الأجنحة ويتم تغطية الوعاء بعد إضافة هذه المكونات.

يتم الانتظار حتى استواء الأجنحة بطريقة جيدة ويتم تصفيتها من الشوربة بالشكل الصحيح وتوضع في طبق مناسب وتترك على جانب حتى تبرد.

ثم يتم تقليبها في الدقيق بطريقة جيدة مع وضع كمية مناسبة من الزيت الخاص بالتحمير في مقلاة وتوضع على نار هادئة حتى تعطي اللون الذهبي.

ثم تخرج من الزيت بعد التأكد من تحميرها بالشكل الصحيح وتوضع على اوراق المطبخ حتى تصفى من الزيت.

ويتم تحضير الصلصة من خلال إحضار قدر صغير وتوضع به الزبدة ويوضع على النار.

بعد ذلك يتم إضافة باقي المكونات المتواجدة ويخلط مع بعضه بطريقة جيدة.

ويتم وضع الأجنحة بعد تحميرها في طبق خاص بالتقديم ثم توزع الصلصة عليه بشكل جيد وتقدم.

لابد من تقديم أجنحة الدجاج وهي ساخنة ولا يتم الانتظار حتى تبرد وذلك بسبب الطعم المميز لها وهي ساخنة ومقرمشة.

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