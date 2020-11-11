طريقة عمل البوريك باللحم المفروم

دائمًا يبحث الكثيرون عن طريقة عمل البوريك باللحم المفروم حيث يعتبر البوريك من المعجنات المعروفة بطعمها اللذيذ الرائع، ومن الممكن أن يتم تقديمه بأصناف مختلفة من الحشوات لكي تناسب جميع الأذواق.

البوريك

سوف يقوم موقع المواطن بتوضيح طريقة عمل البوريك باللحم المفروم ولكنه سيقوم أولاً بتوضيح البوريك حيث يعتبر من المعجنات التي تكون ذو طعم مميز، كما أنه يوجد له الكثير من الحشوات المختلفة.

ومن أشهر هذه الحشوات هي حشوة اللحم المفروم، وتعتبر أيضًا من أسهل طرق تحضير البوريك فهي لا تكون بحاجة إلى وقت طويل حتى يتم إعدادها بالمقارنة مع غيرها من المعجنات، وسوف نقدم لكم العديد من الوصفات المختلفة لعمل البوريك.

طريقة عمل البوريك باللحم المفروم

المكونات

350 جرام من عجينة الرقاقات الجاهزة. 300 جرام من اللحمة المفرومة. حبة واحدة من البصل المفروم. ½ حبة فلفل حلو مفروم. ½ حزمة من مفروم البقدونس. 2 فص من الثوم المفروم. حبة واحدة من البندورة المفرومة. ملعقة واحدة من الكمون. زيت نباتي. رشة واحدة من الفلفل الأسود. ½ كوب من اللبن الرائب. 2 ملعقة من الزبدة المذابة. بيضة واحدة. ملعقة واحدة صغيرة الحجم من السمسم. صفار بيضاء

طريقة التحضير

نقوم في البداية بتجهيز الحشوة عن طريق وضع الزيت على النار، ثم يتم إضافة البصل مع التقليب حتى يذبل البصل.

ثم نقوم بإضافة الثوم ويقلب مع البصل، ثم يتم إضافة اللحم والملح والتوابل ونستمر في تشويح اللحمة مع البصل.

ونقوم بعد ذلك بإضافة البندورة والصلصة، ثم يتم خلط جميع المكونات مع بعضها لدقائق ثم يتم رفعها من على النار.

ونقوم بوضع الفلفل الحلو والبقدونس ويتم خلط المكونات مع بعضها، ثم تترك الحشوة جانبًا كي تبرد.

نقوم بإحضار صينية مستطيلة ويتم دهنها بكمية قليلة من الزبدة، ثم يتم فرد طبقة من عجينة الرقاقات فيها.

ونقوم بمزج بيضة مع الزبدة واللبن الرائب، ثم نقوم بدهن الرقاقات باللبن الرائب والبيض ويتم تثبيتهم بطبقة أخرى من الرقاقات.

ونقوم بعد ذلك بتوزيع الخليط بطريقة متساوية فوق الرقاقات، ثم نقوم بتغطية الحشوة بطبقة أخرى من الرقاقات ويتم دهنها باللبن الرائب.

ثم يتم وضع طبقة من الرقاقات، ويتم دهن وجهها بصفار البيض ونقوم برش السمسم فوق الطبقة العلوية.

ثم نقوم بإدخال صينية البوريك في الفرن الذي قد تم تسخينه من قبل على درجة حرارة 200 درجة مئوية.

ويترك البوريك لمدة نصف ساعة تقريبًا لينضج، ثم نقوم بإخراج الصينية من الفرن ويتم تقطيعها لقطع مستطيلة أو مربعة.

طريقة عمل البوريك باللحم المفروم على الطريقة اليمنية

المكونات

2 ملعقة كبيرة الحجم من الزيت. 2 حبة متوسطة الحجم من البصل المفروم. ¼ كوب من الماء . مكعب مرق الدجاج. ½ ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود. 2 بيضة مسلوقة ومفرومة. ¼ كوب من البقدونس المفروم. 10 رقائق من عجينة الفيلو. ½ كوب من الزبدة المذابة.

طريقة التحضير

بعد أن قام موقعنا بتوضيح طريقة عمل البوريك باللحم المفروم فيجب أيضًا أن يقوم بتوضيح طريقة عمل بوريك باللحم المفروم على الطريقة اليمنية.

نقوم بتسخين السمنة في وعاء كبير، ثم يتم إضافة البصل له ويتم تركه لدقائق معدودة كي يذبل.

ثم يتم إضافة اللحمة المفرومة لكي يتغير لونها، ثم نقوم بعد ذلك بإضافة الماء والفلفل الأسود ومكعب المرقة مع تقليب المكونات مع بعضها لمدة ثلاث دقائق.

ثم يتم رفعها من على النار ونقوم بوضع خليط اللحمة والبقدونس والبيض في إناء ويتم مزجهم مع بعضهم بطريقة جيدة.

ثم نقوم بدهن الصينية بالزبدة، وتوضع رقائق عجينة الفينو بها ونقوم بدهنها بالزبدة وتوضع بها ورقة من الرقائق.

ثم يتم تغطيتها بورقة أخرى، ويمكن تكرار هذه العملية، ثم نقوم بوضع اللحم فوق الرقائق الموجودة في الصينية ويتم تغطية الحشوة بأربع رقائق أخرى من العجين.

ولكن يجب أن يتم دهن كل واحدة منهم بالزبدة، ثم نقوم بدهن وجه الطبقة العلوية بالزبدة المذابة.

ونقوم بخبزها في الفرن الذي قد تم تسخينه من قبل على درجة حرارة من 180 درجة مئوية وتترك نصف ساعة تقريبًا كي يكتسب البوريك اللون الذهبى الجميل.

طريقة عمل البوريك باللحم المفروم التركي

المكونات

7 رقائق من عجينة الفيلو. ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون. نصف كوب من الحليب السائل. 2 بيضة. رشة واحدة من الملح. 250 جرام من اللحم المفروم. حبة واحدة من الفلفل. بصلة واحدة صغيرة الحجم. 2 حبة من الطماطم. ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود. ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

طريقة التحضير

نقوم بتحضير الحشوة عن طريق وضع مقلاة على النار، ثم يوضع بها اللحم المفروم والفلفل الأسود والملح والبصل ويتم تقليبهم مع بعضهم لمدة ثلاث دقائق.

ثم يتم إضافة الطماطم والفلفل ويتم تقليبهم لمدة سبع دقائق تقريبًا، ثم يتم وضع الحشوة جانبًا حتى تبرد ونقوم بتحضير البوريك عن طريق إحضار وعاء واسع.

ثم يتم خلط الحليب وزيت الزيتون والبيض بطريقة جيدة فهذا الخليط سوف يتم استخدامه في دهان رقاقات الفيلو.

ثم نقوم بإحضار صينية بايركس ويتم دهنها بالزيت، ونقوم بوضع رقاقة واحدة من عجينة الفيلو في الصينية ويتم دهنها بالخليط.

ثم يتم فرد كمية قليلة من الحشوة عليها ونقوم بتغطيتها بورقة أخرى، ثم يتم تكرار هذه العملية.

ثم توضع طبقة الرقاق الأخيرة، ونقوم بدهن السطح بخليط الحليب والبيض والزيت.

ثم نقوم بإدخالها إلى الفرن الذي قد تم تسخينه من قبل على درجة حرارة 175 درجة مئوية.

وتترك بالفرن حتى تحصل على اللون الذهبي، ثم نقوم بإخراجها وتقطيعها وتقدم بعد ذلك.

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