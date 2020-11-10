طريقة عمل الجريش السعودي بالدجاج

يعتبر الجريش السعودي من الكلات المميزة في المملكة العربية السعودية فإذا كنتي تبحثي عن طريقة عمل الجريش السعودي بالدجاج فطريقته سهلة وبسيطة كما ان مقاديره موجودة في كل البيوت متوفرة.

فائدة الجريش

الجريش على الرغم من خطواته البسيطة إلا انه ذات قيمة غذائية عالية جداً فهو يحتوي على لبن وزبادي وقشطة وفراخ او لحمة وبهارات فكل هذه المكونات تحتوي على عناصر غذائية عالية وسيذكر لنا موقع المواطن طريقة عمل الجريش بالدجاج على الطريقة السعودية .

طريقة عمل الجريش السعودي بالدجاج

أولاً :لابد من إحضار القدر الضغط حتى يسهل علينا عمل الوصفة في دقائق قليلة حتى لا تأخذ الكثير من الوقت .

بعد ذلك قومي بوضع فنجانان من الجريش في طبق مملوء بالمياة إلى أن يتم غمره كله إلا ان يطرى ويبلل .

المقادير

كوبان من الجريش الطري المنقوع . نصف فرخة عبارة عن الصدور ويتم خليه وتقطيعة على هسئة مكعبات صغيرة أو كبيرة على حسب الرغبة . فصان من الثوم المهروس الناعم . بهارات لإعطاء الطعم مذاق رائع مكونه من (نصف معلقة صغيرة من كل من ملح وفلفل وكمون وكركم وكاري ولومي وفلفل أحمر ). معلقة كبيرة من الصلصلة . نصف كوب من الكزبرة الخضراء مقطعة قطع ناعمة . مكعب من مرقة الدجاج . إثنان حبة من البصل مقطعتان مكعبات صغيرة . نصف فنجان من الزيت .

طريقة العمل

يتم تحمير البصلة وتتدبيلها في معلقة من الزيت كل هذا في وعاء الضغط .

بعد أن يتم التدبيل نقوم بوضع صدور الدجاج المخلية بعد غسلها جيداً مع البصلة في قدر الضغط .

نضع عليها جميع البهارات الموجودة معانا .

بعد ذلك نقوم بوضع معلقة كبيرة من الصلصة المعلبة أو المجهزة في البيت .

نحضر الجريش ونصفية ثم نقوم بوضعة في قدر الضغط مع نصف كوب الكزبرة الخضراء ومكعب مرقة الدجاج .

بعد ذلك نترك كل شئ ينضج .

بعد ذلك نحضر مقلاة لعمل تزيين الطبق .

نحضر المتبقي من البصل النيئ ونقوم بتحميره في طاسة بقليل من الزيت .

ونضف علية البهارات من ملح وفلفل أسود ومعلقة صغيرة من القرفة واللومي .

بعد ذلك نحضر الأطباق ونقوم بوضع الجريش فيها ونقوم بتزينه بالبصل الذي قمنا بتحميره في الطاسة .

طريقة عمل الجريش السعودي باللحمة

مكونات الجريش

نصف فنجان من الماء . نصف كيلو من اللحم المقطع قطع صغيرة على هيئة مكعبات . بصلة صغيرة مقطعة قطع صغيرة . ثلاث فناجين من الحليب . كوب زبادي كبير مائة واربعون جرام . بهارات مشكله من الفلفل والملح والكمون والقرفة .

طريقة التحضير

إحضري قدر غويطة متسعة حتى تستطعين تحضير الجريش بكل سهولة .

اولاً قومي بتتبيل اللحم بالبصل والفلفل والكمون وإتركيه ربع ساعة تقريبًا .

إحضري قدر غويط وضعي فية نصفه ماء ثم قومي بتتبيل المياة بالملح والقليل من البصل والفلفل السود والكمون بعد الغليان ضعي اللحمه بها وإتركيها تنضج .

بعد أن تغلى المياة التي في القدر وبها اللحمة قومي بوضع الجريش وإستمري في التقليب .

لابد أن يكون الجريش طري وقومتي بنقعه قبل قيامك بخطوات عمل الجريش .

قرب نضج الجريش أضيفي ثلاث فنجان من الحليب مع كوب الزبادي الكبير .

إستمري في التقليب حتى يختلط كل المكونات ببعضهما .

بعد ذلك ضيفي الملح الذي يناسبك والبهارات من فلفل أسود وكمون وكركم .

حضري بصلة التزيين بتحميرها في طاسة صغيرة من زيت حتى يصبح لونها ذهبي .

حضري الطباق الجميلة وضعي فيها الجريش وزينية بالبصلة .

وتمتعي بطعمه الجميل .

طريقة عمل الجريش السعودي بالدجاج

مكونات الجريش فنجان من الجريش المنقوع بساعتين حتى يتبلل . نصف فنجان من الأرز المصري الأبيض الناضج . بصلة حمراء مقطعة مكعبات صغيرة . مائة جرام من السمنة أو الزبدة أو الزيت النقي . جبن مثلثات أي نوع وليكن جبنه كيري ست قطع . رشة ملح ويمكن تزويدة حسب الرغبة . نصف معلقة صغيرة من الكمون . مجموعة من الهارات الموجودة لديكي في مطبخك مثل (الفلفل الأسود والكمون والقرفة والحبهان والكركم ). نصف كيلو من صدور الدجاج المقطع والمطبوخ قبل ذلك والمطهو في قدر آخر . إذا رغبتي في تزيين الطبق بصلة صغيرة . فنجان من الزيت . ومعلقة كسبرة مجففة .

طريقة العمل

نحضر إناء عميق من التيفال ونضع فية القليل من الزيت ثم نقوم بوضع البصل مع التقليب حتى يدبل أي يعطي درجة إصفرار خفيف .

بعد ذلك قومي بوضع الدجاج بعد غسله جيداً وتصفيته .

قومي بتتبيل الدجاج وهو في الإناء بالكمون والملح والفلفل ثم ننمزج كل هذه البهارات مع الفراخ .

قومي بعد ذلك بوضع الجريش وتقليبة جيداً حتى يمتزج ثم ضعي الجبنه الكيري المثلثات .

ونقلب جيداً ثم نقوم بوضع لتر من الماء ونقوم بتغطيته حتى يغلي .

بعد ذلك إبدئي في خفض النار بعد أن يغلى الإناء .

على الجانب الآخر

قومي بتحضي التزيين بتحمير بصلة في الزيت ومعاها كزبرة مجففة .

بعد إكتمال نضج الجريش

قومي بتحضي أطباق التقديم الجميلة

بعد ذلك قومي بوضع الجريش وتقديمه بأسلوب جميل .

وقومي بوضع البصل على الوش للتزيين .

يوجد الجريش بالقشطة وهو نفس الخطوات ولكن بإضافة القشطة .

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