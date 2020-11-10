طريقة عمل الجمبري المشوي

الجمبري من الأكلات المميزة والتي يحبها الكثير جدًا لذلك يبحث عن طريقة عمل الجمبري المشوي في المنزل بكل سهولة للإستمتاع بها في المنزل وبطعمه الرائع.

الجمبري

يعرف الجمبري بإسم الروبيان وهو نوع من الأكلات البحرية التي تتميز بأنها تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن وخاصة الفسفور، ويوجد أكثر من طريقة لعمل الجمبري ولكن أفضلها وأكثرها صحية هو الجمبري المشوي.

طريقة عمل الجمبرى المشوى فى الفرن بطريقة سهلة

المكونات

كيلو من الجمبري. 3 ملعقة صغيرة من المسترده. نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود. ملعقة صغيرة من الثوم البودرة. نصف ملعقة كبيرة من الكمون. ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة. ربع كوب زيت. نصف ليمونة. ملعقة صغيرة من الزنجبيل البودرة. ملعقة كبيرة من البهارات. 2 ملعقة صغيرة من صويا صوص. نصف ملعقة كبيرة فلفل بودرة حار. ربع ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

طريقة التحضير

أولاً نقوم بتنظيف الجمبري وفركه بالدقيق والملح.

يتم غسل الجمبري بالخل والماء.

فى وعاء نضع البهارات، الفلفل الأسود، الكمون، الفلفل الحار، المستردة، الثوم، الزنجبيل، الصوص، و الكزبرة الجافة، نقلب كل هذه المكونات مع بعضها.

نضيف الليمون والخل.

نضع الجمبري في التتبيلة المتكونة ونتركه فيها

لمدة 60 إلى 70 دقيقة.

نضع الجمبري فى صينية الفرن ونغطي الصينيه بورق من الألومنيوم.

نضع صينية الجمبري في الفرن على درجة حرارة 180 درجة ويفضل تسخين الفرن قبل وضع الجمبري فيه

نترك الجمبري فى الفرن حتى يستوي تمامًا ثم نخرجه من الفرن ويقدم بالهناء والشفاء.

طريقة عمل الجمبري المشوي على الجريل

تتعدد طرق عمل الجمبري سواء مشوي في الفرن أو في الجريل ومن خلال موقع المواطن نوضح طرق مختلفة لعمل الجمبري المشوي.

المكونات

كيلو من الجمبري كبير الحجم. 2 ملعقة صغيرة من زيت كريستال. نصف ملعقة كبيرة من الكمون. ليمونه واحده. نصف ملعقة كبيرة من الملح الأبيض. ربع كوب خل. 3-4 فصوص ثوم مهروس. نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

طريقة التحضير

أولاً نغسل الجمبرى بالماء والملح جيدا.

نحضر وعاء عميق ونضع فيه الخل، الملح، الفلفل الأسود، الكمون، الثوم، وعصير الليمون.

نضيف الجمبري الى التتبيلة المكونة ونقلبه جيدا مع التتبيلة.

نضع الجمبرى المتبل فى الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل.

نضع ملعقة من زيت الكريستال على الجريل و نترك الزيت حتى يسخن.

نضع حبات الجمبري المتبله فى شكل منتظم على الجريل.

نترك الجمبري الى ان يتغير لونه من الوجهه السفليه.

نقلب الجمبري على الوجه الاخر ونتركه حتى يستوي ويتغير لونه.

نرفع الجمبري من على الجريل ونتركه جانبا.

في وعاء نجهز تتبيلة تكون عبارة عن ربع ملعقة كبيرة من الملح والفلفل الأسود والكمون، نصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون، ملعقة كبيرة من الخل ونقلبها مع بعضها.

نرش التتبيلة على حبات الجمبري الساخن.

يقدم الجمبري ساخن مع الخبز والسلطة وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل الجمبري على الفحم بزيت الزيتون

المكونات

نصف كيلو من الجمبري. كوب زيت زيتون. 2 ملعقة صغيرة من الأوريغانو المطحون. 3 ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم. 2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر. 2 ملعقة صغيرة من رب البندورة. ربع ملعقة كبيرة من ملح الطعام. ملعقة الا ربع صغيرة من الفلفل الأسود 5 ملعقة كبيرة من عصير الليمون. ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.

طريقة التحضير

فى وعاء نضع رب البندورة، زيت الزيتون، عصير الليمون، الثوم المهروس، البقدونس، ملح الطعام، الاوريغانو، الفلفل الاسود، والفلفل الحار، ونقلب المكونات مع بعضها حتى تتكون التتبيلة.

نضع الجمبرى إلى التتبيله ونقلبه جيدا.

نترك الجمبري لمدة ساعتين على الاقل حتى يتشرب من التتبيلة بالصلصة.

ستخدم العيدان الخشبية لكي نضع عليها الجمبري.

نضع الجمبرى على الفحم ونتركه لمدة 5 -8 دقائق حتى يحمر ويستوي.

نقلب الجمبري على الوجه الاخر ونتركه لمدة 5 إلى 8 دقائق حتى يتحمر ويستوي ثم نرفعه من على الفحم.

طريقة عمل الجمبري المشوي مع الخضار

المكونات

نصف كيلو من الجمبري المقشر. 2 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

مكونات الصوص

4 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون. ملعقة صغيرة من الثوم المفروم. عدد واحد ثمرة من الفلفل الأحمر مفرومة ناعما. نصف ملعقة كبيرة من الكمون. عصير ليمونه واحده. نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأحمر البابريكا.

مكونات الخضروات

عدد 1 جزره مقطعه مكعبات. 2 ثمرة فلفل أصفر مقطع شرائح. عدد واحد ثمره طماطم كبيره مقطعه شرائح. ملعقة صغيرة من الملح الأبيض. ملعقة صغيره فلفل اسود. ربع ملعقة صغيرة سمسم. عدد 1 بصلة مقطعة شرائح دائرية.

طريقة التحضير

نجهز التتبيله وهي عباره عن الفلفل الحار، الثوم، البابريكا، الملح، الفلفل الأسود، والكمون، وعصير الليمون.

نضع مكونات التتبيلة في الكبة حتى تصبح مفرومة ناعمة.

ناخذ نصف التتبيلة ونضع الجمبري فيها ونقلبه جيدًا.

في مقلاة نضع ملعقة من زيت الزيتون.

نضع الجمبري في المقلاة لمدة 10 دقائق حتى يستوي ثم نرفعه من على النار.

في مقلاة نضع ملعقة من زيت الزيتون ونضيف الجزر ونقلب لمده ثلاث دقائق.

نضيف البصل والفلفل الى الجزر ونقلب حتى يذبل.

نضيف باقى التتبيله على الخضروات فى المقلاه حتى تبدا فى الغليان فى صنيه الفرن.

نضع الخضار والتتبيله ثم نضع الجمبرى بشكل منتظم على الخضار في صينية الفرن.

نضع الجمبرى مع الخضروات تحت الشوايه لمده ثلاث دقائق حتى يتغير لونه ويأخذ اللون الذهبي.

نخرج الجمبري من الفرن ثم نرش وجه الجمبري بالسمسم.

يقدم الجمبري ساخنا مع الارز الاصفر وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل الجمبري المشوي بالخلطة في الفرن

المكونات

كيلو الجمبري كبيره الحجم نظيف ومقشر. عدد 1 بصله كبيره. عصير ليمونه واحده. ربع ملعقة كبيرة من الكاري. ملعقة صغيرة من الثوم المهروس. ملعقة صغيرة من الكمون. ربع ملعقة كبيرة فلفل أسود. 3 ثمرة طماطم حجم صغير. ربع ملعقة كبيرة زعتر. ملح طعام

طريقة التحضير

أولا يتم غسل الجمبري جيدا بالماء.

نضع الجمبري في صينية الفرن.

نضع جميع مكونات التتبيلة في الكبه مع نصف كوب ماء و فرمها حتى تصبح ناعمة.

نسكب التتبيلة على الجمبري ونضعها فى الفرن.

نترك الجمبري لمدة 20-30 دقيقة حتى يستوي ثم نخرجه من الفرن ويقدم بالهناء والشفاء.

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