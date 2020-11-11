طريقة عمل الجناش بكريمة الخفق

دائمًا يبحث الكثيرون حول طريقة عمل الجناش بكريمة الخفق حيث يعتبر الجناش من أهم أنواع الصوص التى يتم استخدامها في تزيين الجاتوهات والتورتات، ومن الممكن أن يتم عمله بأي نوع من الفاكهة أو بالشيكولاتة.

طريقة عمل الجناش بكريمة الخفق والشيكولاتة

المكونات

مائتين جرام من الشيكولاته الخام. ½ كوب من السكر المطحون. 3 ملاعق من الزبدة. كوب واحد من كريمة الخفق السائلة. ملعقة واحدة صغيرة الحجم من العسل. 2 ملعقة من الحليب السائل.

طريقة التحضير

نقوم بإذابة الشوكولاتة الخام على حمام بخار مائى بجانب الزبدة وملعقتين من الحليب السائل، ثم نقوم بوضع السكر والكريمة في إناء ويوضع الإناء على نار هادئة مع التقليب بطريقة جيدة.

ثم نقوم بإضافة خليط الشوكولاتة والزبدة فوق السكر والكريمة، ونقوم بتقليبهم لمدة خمس دقائق تقريبًا حتى يصبح القوام متماسك.

ثم نقوم بإضافة العسل ويترك الخليط بعد ذلك حتى يبرد ونقوم بوضعه في الثلاجة لوقت الاستخدام.

وفي حالة لو قمنا باستخدام شيكولاتة بالحليب فيجب أن يتم إذابتها بمفردها على حمام مائي بدون أن نقوم بإضافة الزبدة أو السكر أو الحليب.

طريقة عمل الجناش بكريمة الخفق والشيكولاتة ذو القوام الكريمي.

المكونات

مائتين جرام من الشوكولاتة الخام.

½ كوب من السكر البودر.

¼ كيلو كريم شانتيه بودرة.

كوب واحد من الحليب السائل.

طريقة التحضير

يتم إذابة الشوكولاتة الخام على حمام بخار مائى ويضاف لها ملعقتين من الحليب السائل، ومن الأفضل أن يتم وضع الكريم شانتيه في الثلاجة على الرف الموجود أسفل المجمد ليلة كاملة.

ولابد أن يكون الحليب بارد جدًا، كما يجب أن يتم استخدام كريم شانتيه ليس محلي لكي يتم تسهيل التحكم في كمية السكر المستخدمة.

ولكي نقوم بتحضير كريمة الخفق لابد أن نقوم بوضع السكر والحليب والكريم شانتيه في إناء ونقوم بخفقهم مع بعضهم بطريقة جيدة.

ثم نقوم بإضافة الشوكولاتة التي قمنا بإذابتها على الكريمة، ونقوم بخفقهم مع بعضهم مرة ثانية، ومن الأفضل أن يترك الجناش في الثلاجة لمدة ساعة تقريبًا قبل أن يتم استخدامه.

طريقة عمل الجناش بكريمة الخفق للشيف أحمد القاضي

المكونات

½ كيلو شيكولاتة خام. كوب وربع من كريمة الخفق.

طريقة التحضير

يتم وضع الكريمة على النار حتى تغلي، ثم يتم تقطيع الشوكولاتة قطع صغيرة الحجم أو يتم بشرها.

ثم نقوم بإضافة هذه القطع الكريمة بعد أن يتم رفعها من على النار مع الاستمرار في التقليب حتى تذوب تمامًا بالكريمة.

ومن الممكن أن يتم إضافة ملعقة واحدة من الزبدة مع تقليب المكونات، ثم يترك الجناش لكي يبرد قبل أن يتم استخدامه.

طريقة عمل الجناش الشيكولاتة اللامع المستخدم في تغليف الجاتوهات

المكونات

كوب واحد من اللبن.

كوب واحد من الشيكولاتة الخام المبشورة.

كوب إلا ربع من الكريم شانتيه.

ملعقة واحدة من الجيلاتين.

ملعقتان كبيرتان من الماء.

ربع كوب من السكر على حسب الرغبة.

طريقة التحضير

نقوم بإضافة الجيلاتين على الماء ونتركهم جانبًا حتى وقت استخدامهم، ثم نقوم بوضع السكر واللبن والكريم شانتيه في إناء مع التقليب بطريقة جيدة.

ونقوم بعد ذلك برفع خليط اللبن عن النار مع التقليب باستمرار، ثم نقوم بإضافة الشوكولاتة للخليط.

ونقوم بعد ذلك بإضافة الجيلاتين بعد أن يغلى الخليط ونستمر في تقليب المكونات لكي يتم الحصول على القوام المراد.

طريقة عمل الجناش بكريمة الخفق بالمكسرات للشيف حسن.

المكونات

¼ كيلو من كريمة الخفق الطازجة. مائة جرام من اللوز المقشر. ورق زبدة. 100 جرام من الفستق البودرة. نصف كيلو من قطع الشوكولاتة

طريقة التحضير

نقوم بوضع كريمة الخفق على نار منخفضة لكي يتم الوصول إلى مرحلة الغليان، ثم نقوم بإضافة الكريمة مع الشوكولاتة في الخلاط الكهربائي ونقوم بخفق الخليط لمدة دقيقتين بطريقة جيدة.

ثم يتم رفع السرعة لكي يتم الحصول على قوام كريمي ويترك الجناش حتى يبرد.

ثم يتم فرد ورق الزبدة في صينية ونقوم بفرد الجناش على ورق الزبدة ويوضع فوقه الفستق واللوز.

ثم يوضع في الثلاجة حتى يجمد، ومن الممكن أن يتم تقديم الجناش بالمكسرات كما هو أو يستخدم في تزيين الجاتوهات والتورتات.

طريقة عمل الجناش بكريمة الخفق بالشوكولاتة البيضاء للشيف سالي فؤاد

المكونات

150 جرام من كريمة الحلويات السائلة أو الكريمة اللباني. 300 جرام من الشوكولاتة البيضاء.

طريقة التحضير

يتم إذابة الشوكولاتة في البداية على حمام مائي أو عن طريق وضعها في الميكرويف، ثم نقوم بإضافة كريمة الشوكولاتة بعد إذابتها مع تقليبها بطريقة جيدة حتى تمتزج المكونات مع بعضها.

يوضع الجناش في الثلاجة لمدة ساعة تقريبًا كي يتماسك بطريقة جيدة قبل أن يتم استخدامه، ومن الممكن أن نقوم باستخدام شيكولاتة المطبخ.

ولكن من الأفضل أن نقوم باستخدام الشوكولاتة المستوردة، كما أنه من الممكن أن نقوم بإضافة أي نكهة للجناش وذلك على حسب الرغبة.

استخدامات الجناش

بعد أن قام موقع المواطن بتوضيح طريقة عمل الجناش بكريمة الخفق فيجب أيضًا أن يقوم بتوضيح استخدامات القماش حيث يتم استخدام الجناش في تزيين التورته.

كما يستخدم أيضًا في تلوين الكريم شانتيه لكي يعطيه اللون البني الجميل، وذلك عن طريق إضافة 2 ملعقة كبيرة الحجم من الجناش على الكريم شانتيه مع التقليب.

ويستخدم أيضًا الجناش في حشو الكيك، ولكن لابد أن يبرد الجناش أولاً لمدة ساعتين قبل أن يتم الحشو ولكي يكتسب القوام الغليظ.

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