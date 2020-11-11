طريقة عمل الشيبس المنفوخ

تعتبر طريقة عمل الشيبس المنفوخ بسيطة جدًا إن اتبعتي خطوات محددة في إعدادها تجعلك قادرة في الحصول على طعم رائع ومقرمش في المنزل دون الحاجة إلى شرائها جاهزة من المحلات.

البطاطس الشيبسي

يعتبر الشيبسي من اهم الأكلات التي يفضلها الصغار بشكل كبير نظرًا لطعمها اللذيذ وخصوصًا إن مكانت تحتوي على نكهات متعددة ولكن في بعض الأحيان تحتاج الكثير من السيدات إلى صنعه بالمنزل بطريقة بسيطة لكي تسعد أولادها بطعم طيب للشيبسي المنفوخ وتجنب أضرار المواد الحافظة التي تتواجد في الشيبسي الجاهز.

ولذلك سنوضح لكي عزيزتي من خلال هذا الموضوع على موقع المواطن طريقة عمل الشيبس المنفوخ بخطوات بسيطة وطرق متنوعة وذلك عبر متابعتك للسطور التالية.

طريقة عمل الشيبس المنفوخ

يمكنك التعرف على طريقة عمل الشيبس المنفوخ بخطوات بسيطة وهي كالتالي:

المكونات

2 من حبات البطاطس متوسطة الحجم القليل من الماء البارد ملعقة من البيكنج بودر. كوب زيت نباتي للقلي

طريقة التحضير

قومي بتقشير حبات البطاطس جيداً وتخلصي من الشوائب التي تتواجد بها.

إغسلي البطاطس بشكل جيد بالماء ثم قومي بتقطيعها إلى شرائح رفيعة بواسطة السكين أو عن طريق استعمال قطاعة الشيبس ستكون أسهل عليكي.

قومي بتذويب حوالى كيس من البيكنج بودر في القليل من الماء البارد.

ضيفي له شرائح البطاطس وانقعيها لحوالي ساعتين على الأقل حتى تصبح جاهزة.

يكون من الأفضل أن تحفظيها بالثلاجة إلى حين الطهي.

ضعيها بداخل مصفاة لكي تتخلصي من الماء تماما.

ضعي مقدار كثير من زيت القلي على النار واتركيه إلى أن يسخن.

أضيفي شرائح البطاطس إلى الزيت الساخن واقليها.وسوف تلاحظين انتفاخ حبات البطاطس بعد وضعها بداخل الزيت الساخن.

ولكي تحصلي على بطاطس جيدة يجب عليكي وضع كمية قليلة من البطاطس بداخل المقلاة.

ارفعي البطاطس حين تصبح مقرمشة وذات لون ذهبي.

استمري في القلي حتى انتهاء كمية البطاطس.

بعد إخراجها من الزيت ضعيها على مناديل مطبخ حتى تتخلصي من الزيت الزائد بها وتصبح مقرمشة أكثر.

ثم قدميها لعائلتك بألف هنا.

أفضل طريقة لتحضير الشيبسي المنفوخ

هناك طريقة عمل الشيبس المنفوخ ولكنها المفضلة بالنسبة لي حيث أنها سهلة في إعدادها وهي كالتالي:

المكونات

نصف كيلو من البطاطس 2 كوب من الماء البارد. 5 ملاعق من البيكنج باودر. 2 كوب من الزيت النباتي للتحمير.

طريقة التحضير

أول شيء قومي بتقشير البطاطس ثم غسلها وتقطيعها لشرائح رفيعة بواسطة أداة التقطيع.

يمكنك استخدام السكين في تقطيع البطاطس شرائح ولكن بحذر.

قومي بغسلها مرة أخرى ثم ضعيها في الماء البارد ومعها خمس ملاعق من البيكنج بودر.

قلبيها جيدًا ثم اتركيها في خلطة الماء والبيكنج بودر لحوالي ساعتين على الأقل لكي تعطيكي النتيجة المطلوبة عند التحمير.

يفضل ان تقومي بوضعها في الثلاجة خلال هذه الفترة.

بعدها قومي بوضع مقلاة على النار وبها كمية مناسبة من الزيت النباتي لتقومي بتحمير البطاطس واتركيه إلى أن يسخن.

احضري البطاطس وصفيها من الماء بداخل مصفاة حتى تصبح جافة قليلاً.

ضعيها بداخل الزيت الساخن واتركيها إلى أن يصير لونها ذهبي ومنتفخة.

اخرجيها من الزيت وضعيها على مناديل مطبخ لكي تتشرب الزيت الزائد بها وتصبح مقرمشة وات طعم جميلز

ثم قدميها لأطفالك ليتمتعون بأحلى طعم للبطاطس المنتفخة.

طريقة عمل الشيبس المنفوخ بالمنزل

يمكنك صنع شيبسي منفوخ مثل الذي يباع في المحلات ولكن بطريقة صحية دون أي مواد حافظة وهو كالتالي:

المكونات

كيلو من البطاطس المخصصة للشيبسي. ثلاث أكواب من الماء البارد. زيت كثير للقلي. كيس من البيكنج بودر

طريقة التحضير

أول شيء قومي بإحضار البطاطس ثم غسلها وتقشيرها ثم قطعيها لشرائح رفيعة السمك أما بالسكين أو عن طريق أداة تقطيع الشيبسي.

بعدها قومي بغسلها مرة أخرى وضعيها في الماء مع كيس البيكنج بودر وقلبيها كثيرًا إلى أن تمتزج المكونات كثيراً.

اتركيها في الماء إلى حوالي ساعتين أو أكثر من ذلك لكي تنتفخ عند وضعها بالزيت.

بعدها احضري كمية مناسبة من الزيت بداخل مقلاة عميقة وضعيها على النار إلى أن تسخن جيدًا.

صفي البطاطس من الماء جيدا ثم ضعيها في الزيت الساخن وستلاحظين أنها انتفخت اتركيها إلى أن تصبح ذهبية اللون.

اخرجيها من الزيت واتركيها على مناديل مطبخ لكي تتخلص من الزيت المتبقي.

ثم قدميها لعائلتك لتستمتعي بأحلى طعم للبطاطس المنفوخة.

كيفية تحضير الشيبسي المنفوخ بأسهل طريقة

توجد الكثير من الطرق للحصول على شيبسي منفوخ ولكن هناك طريقة عمل الشيبس المنفوخ بسيطة وبمكونات متواجدة في كل منزل وهي كالتالي:

المكونات

4 حبة بطاطس متوسطة الحجم لتر فقط منالماء البارد. 5 ملعقة من البيكينج بودر 2 كوب من زيت القلي

طريقة التحضير

قومي بتقشير البطاطس ثم اغسليها جيدًا وقطعيها من خلال السكين أو أداة تقطيع الشيبسي كما ترغبين ولكن الأداة ستكون أسهل قليلاً.

ثم اغسليها مرة أخرى وضعيها في حلة كبيرة ومعها الماء مع خمس ملاعق من البيكنج بودر ثم قلبيها جيدًا واتركيها بالثلاجة لمدة تصل إلى ساعتين أو أكثر.

بعدها ستكون البطاطس جاهزة لطهيها في الزيت.

سخني الزيت على النار إلى أن يصبح حامي ثم ضعي به البطاطس بعد تصفيتها جيدًا من الماء.

يفضل وضع طبقة متوسطة من البطاطس في الزيت لكي تحصلي على بطاطس منفوخة ومقرمشة.

ثم ارفعيها من الزيت بعد أن تصبح ذهبية اللون ومنتفخة كما ترغبين.

ضعيها على ورق مطبخ لكي تتخلصي من بقايا الزيت.

تناوليها طازجة مع عائلتك بألف هنا.

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