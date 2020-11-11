طريقة عمل المهلبية بالحليب البودرة

يوجد العديد من الطرق والوصفات المختلفة التي يتم خلالها عمل المهلبية، لذا دائمًا يتساءل الكثيرون عن طريقة عمل المهلبية بالحليب البودرة حيث تعتبر المهلبية من أشهر الأطعمة التي يعشقها الكثيرون سواء الكبار أو الصغار.

طريقة عمل المهلبية بالحليب البودرة والنشا

المكونات

5 أكواب من الماء المغلي. كوب واحد من الماء البارد. ½ كوب من الحليب البودرة. سكر. 2 ملعقة من ماء الزهر. جوز هند وقرفة.

طريقة التحضير

يتم غلى خمس أكواب من الماء مع السكر، ثم يتم إذابة الحليب البودرة والنشا في كوب من الماء البارد.

ثم نقوم بإضافته للماء المغلي مع التقليب باستمرار كي يتم التسخين، ولو كان هناك حاجة إلى نشا نقوم بإذابة ملعقة واحدة مع كمية من الماء.

ثم يتم وضعها على المكونات وتقلب المكونات باستمرار، وبعد ذلك يتم رفعها عن النار.

ثم نقوم بسكب المكونات في طبق التقديم ويتم تزيينه بالقرفة وجوز الهند، ثم نقوم بوضع الأطباق في الثلاجة.

طريقة عمل المهلبية بالحليب البودرة والمستكة

المكونات

2 كأس حليب البودرة. لتران من الماء. ملعقتان كبيرتان من ماء الزهر. ملعقتان من ماء الورد. ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيلا. 4 ملاعق كبيرة الحجم من النشا. خمس حبات من المستكة الناعمة.

طريقة التحضير

نقوم بتذويب النشا والحليب البودرة بالماء مع ملعقة واحدة من السكر وحبة واحدة من المستكة.

ثم يتم إضافة ماء الزهر وماء الورد ويتركوا على نار منخفضة، كما يجب أن يتم التقليب باستمرار حتى لا تلتصق المكونات في القاع.

ثم يتم خلط المكونات فى أطباق التقديم ونقوم بوضع الأطباق في الثلاجة لمدة ساعتين، ثم يتم تقديمها .

طريقة عمل المهلبية بالحليب البودرة والنشا وجوز الهند

المكونات

كوب واحد من حليب جوز الهند. 2 كوب من الماء. 3 ملاعق كبيرة الحجم من حليب البودرة. 5 ملاعق كبيرة الحجم الفستق المجروش. 4 ملاعق كبيرة الحجم من النشا.

طريقة التحضير

نقوم بتذويب النشا في نصف كوب من الماء كي يصبح لدينا كوب ونصف من الماء، ثم يتم وضعه على النار ويضاف له حليب البودرة وجوز الهند والسكر ويتم تقليب المكونات مع بعضها بعد الغليان.

يتم سكب خليط النشا مع التقليب باستخدام ملعقة خشبية لمدة عشر دقائق تقريبًا حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها البعض لكي يكون الخليط ثقيل ومتماسك.

ثم يتم سكبه في أطباق التقديم ويترك حتى يبرد.

ثم يتم تزيينه بالفستق المجروش ونقوم بوضعه في الثلاجة لمدة ساعتين، ثم يتم تقديمه بعد ذلك

طريقة عمل المهلبية بالحليب البودرة والآيس كريم

المكونات

4 أكواب من الماء. 12 ملعقة من حليب البودرة. ثلاثة فناجين من السكر. 2 ظرف دريم ويب. رشة واحدة من الفانيليا. شعرية محمرة.

طريقة التحضير

نقوم بتذويب النشا والسكر والحليب في الماء، ثم يتم وضعهم على النار ويتم تقليبهم باستمرار وعندما يصبح المزيج ثقيل نقوم بإضافة الدريم ويب والفانيليا مع التقليب بطريقة جيدة.

ثم يتم إطفاء النار ونقوم بوضع الشعرية بقاع الكاسات، ثم نقوم بسكب الخليط عليها ويترك حتى يبرد.

ثم يتم تزيينه بالشعرية، ويتم وضعه بالثلاجة لمدة ساعتين ويتم تقديمه بعد ذلك وهو بارد.

طريقة عمل مهلبية البرتقال والنشا

المكونات

2 كوب من الحليب المجفف. كوب واحد من بودرة التانج. كوب واحد من السكر. 2 كوب نشا. 2 كوب من الماء.

طريقة التحضير

بعد أن قام موقع المواطن بتوضيح طريقة عمل المهلبية بالحليب البودرة والنشا فيجب أيضًا أن يقوم بتوضيح طريقة عمل مهلبية البرتقال والنشا.

يتم وضع الماء والحليب والنشا والسكر وبودرة البرتقال في إناء ويوضع الإناء على النار، ثم يتم تقليب المكونات مع بعضها كي تتماسك جيدًا.

ونقوم بإحضار إناء آخر، ويوضع به السكر والنشا والحليب ويتم تقليبهم على النار حتى يصبح المزيج متماسك.

ثم يتم إحضار كاسات ويوضع بها الطبقة الأولى من الحليب والماء والنشا وبدرة البرتقال.

ثم يتم وضع الطبقة الثانية وهي النشا والحليب والسكر ويتم تزيين الكاسات بشرائح البرتقال.

طريقة عمل مهلبية بالشوكولاتة والحليب

المكونات

4 ملاعق كبيرة الحجم من النشا. ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكاكاو البودرة. 4 ملاعق من السكر. 2 كوب من الحليب السائل.

طريقة التحضير

يتم وضع 2 ملعقة من السكر في كوب من الحليب، ويتم تذويبهم مع ملعقتين من النشا وملعقة من الكاكاو البودرة وذلك يكون على البارد.

ثم يتم وضعهم على النار ويتم تقليبهم باستمرار حتى يصل المزيج إلى درجة الغليان ويترك ليبرد.

ثم نقوم بأخذ باقي كمية السكر والنشا والحليب المتبقي ويتم تذويبهم على البارد، ونقوم بوضع المكونات على النار ويتم تقليبهم باستمرار حتى الغليان.

ثم نترك المزيج كي يبرد ونقوم باختيار كاسات للتقديم، ثم يتم وضع الطبقة الأولى من السكر.

ثم نضيف الحليب والنشا والكاكاو البودرة، ولكن الطبقة الثانية سوف تكون من السكر والحليب والنشا فقط بدون كاكاو.

ثم نقوم بوضع المهلبية بالثلاجة وتترك لمدة ساعتين ويتم تقديمها وهي باردة.

طريقة عمل المهلبية بحليب الأطفال

المكونات

½ كوب من السكر. 9 ملاعق من حليب البودرة. 7 ملاعق من نشا الذرة. ملعقة واحدة من ماء الزهر. ملعقة من ماء الورد. فستق مجروش حلبي. أربع أكواب من الماء.

طريقة التحضير

نقوم بتذويب حليب البودرة على النار بالماء، ثم يتم إضافة السكر مع التقليب باستمرار ونقوم بتذويب نشا الذرة في كمية قليلة من الحليب.

ثم يتم وضعهم على حليب البودرة والسكر ويتم تقليبهم بطريقة جيدة ونقوم بوضع المكونات على النار بعد الاستمرار في التقليب كي تتجانس المكونات ويصبح قوامها سميك.

ثم يتم رفع المكونات من على النار ويتم إضافة ماء الورد وماء الزهر ونقوم بخلطهم بطريقة جيدة.

ثم يتم وضع الخليط في أكواب ويترك ليبرد، ثم يتم وضع الفستق الحلبي المجروش على الكاسات للتزيين.

وتوضع الكاسات بعد ذلك في الثلاجة لمدة ساعتين كي يصبح قوامه متماسك.

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