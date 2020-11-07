طريقة عمل بخور لبان الذكر

يعتبر البخور من أشهر العلاجات النفسية التي قد تنتشر كثيرًا في العصور القديمة، لذا يبحث الكثيرون دائمًا على طريقة عمل بخور لبان الذكر حيث يساعد على الاسترخاء والتقليل من شدة التوتر.

ما هو بخور اللبان

سوف يقوم موقع المواطن بتوضيح طريقة عمل بخور اللبان الذكر ولكن في البداية يجب أن يقوم بتوضيح ما هو بخور اللبان فلقد تم تسمية هذا اللبان بهذا الاسم نسبًا لشجرة لبان الذكر التي يتم زراعتها في الكثير من المناطق الموجودة حول العالم وخاصة المناطق التي تتميز بارتفاع درجة الحرارة بها.

ويتم استخراج اللبان المر من هذه الشجرة فهو يكون عبارة عن مادة صمغية يكون لونها سكري، وبعد ذلك يتم مزجه مع بعض المواد الأخرى لكي يتم إضافة رائحة ذكية له، ومن ضمن هذه المواد الياسمين والزعفران وعرق صندل والعنبر وغيرها من المواد الأخرى.

فوائد بخور اللبان

قبل أن يقوم موقعنا بتوضيح طريقة عمل بخور لبان الذكر، فلابد أيضًا أن يقوم بتوضيح فوائد بخور اللبان حيث توجد الكثير من الاستخدامات لبخور اللبان في المنزل، ومن ضمن هذه الاستخدامات ما يلي:

يساعد على تعطير المنزل

بخور اللبان يعمل على إضافة رائحة عطرية جميلة وذكية في كل أرجاء المنزل، كما يساعد على تخليصه من رائحة الرطوبة أو أي رائحة ليست مستحبة وذلك لأن رائحة هذا اللبان قوية جدًا ومنعشة وتدوم لمدة طويلة.

يقضي على الحشرات

رائحة لبان الذكر بالمنزل من الممكن أن تساعد على القضاء على الحشرات المزعجة كثيرًا حيث أن هذه الحشرات لا تقدر على تحمل على رائحة هذا اللبان إطلاقًا.

طريقة عمل بخور لبان الذكر

من الممكن أن يتم تحضير بخور لبان الذكر بكل سهولة حتى يتم الاستفادة من جميع فوائد بخور هذا اللبان التي تم ذكرها من قبل، كما أن طريقة تحضير هذا اللبان تكون كالتالي:

في البداية يتم إحضار حبوب اللبان من محل العطارة، كما أنها تكون حبوب صغيرة الحجم وباللون الأبيض.

ثم يتم وضع اللبان على الفحم أو الغاز المشتعل حتى يحترق وتخرج من هذا اللبان بخور له رائحة عطرية.

وبعد ذلك من الممكن أن يتم تبخير المنزل بشكل يومي بجانب تهوية المنزل بطريقة جيدة حتى يتم تطهيره، ويتم تحقيق فائدة هذا اللبان.

فوائد بخور اللبان الصحة

بعد أن قام موقعنا بتوضيح طريقة عمل بخور لبان الذكر في المنزل فيجب أيضًا أن يقوم بتوضيح فوائد بخور اللبان للصحة حيث أن بخور اللبان الذكر له الكثير من الفوائد العامة للصحة، ومن ضمن هذه الفوائد ما يلي:

يعالج الأمراض الصدرية

رائحة بخور لبان الذكر تساعد على التقليل من شدة السعال والأمراض الصدرية والزكام بجانب قدرته على مكافحة جميع أمراض الجهاز التنفسي وخاصة مرض الربو.

يقوي جهاز المناعة

بخور لبان الذكر يساعد على تحفيز عمل كريات الدم البيضاء مما يؤدي إلى تقوية جهاز المناعة الموجود في الجسم ويعمل على زيادة قدرة الجسم على مكافحة الكثير من الأمراض المتنوعة.

يساعد على تحسين الحالة المزاجية

الرائحة المنبعثة من بخور لبان الذكر تساعد على الشعور بالطاقة الإيجابية والهدوء النفسي والنشاط والحيوية، كما أنها تساعد على علاج الأمراض العصبية والنفسية المتنوعة.

يساعد على التقليل من الأورام السرطانية

لبان الذكر يساعد على التقليل من انتشار الخلايا السرطانية في جسم الإنسان، كما أنه يساعد على الحماية من الإصابة بمرض السرطان لأنه يحتوي على الزيوت المفيدة جدًا للجسم، لذا يجب أن يتم توضيح أهم فوائد لبان الذكر على البشرة والذي يتم من خلاله صناعة بخور اللبان.

فوائد لبان الذكر للبشرة والشعر

بعد أن قام موقعنا بتوضيح ما هي طريقة عمل بخور لبان الذكر فيجب أيضًا أن يقوم بتوضيح فوائد لبان الذكر للبشرة والشعر حيث أن استخدام اللبان ليس للبخور فقط، ولكن توجد الكثير من الفوائد الأخرى لهذا اللبان.

فهو يعالج العديد من مشاكل البشرة والكثير من الأمراض عن طريق تناول كمية من منقوع لبان الذكر يومياً أو أن يتم تطبيق هذا المنقوع موضعيًا، ومن ضمن هذه الفوائد ما يلي:

لبان الذكر يعمل على منح البشرة الترطيب.

كما يساعد على تخليص البشرة من آثار الندوب والبثور الموجودة بها.

يعمل على إخفاء آثار الجروح والتصبغات الجلدية حتى يجعل البشرة أكثر شبابًا ويتركها صحية وصافية ومشرقة.

يتم استخدام لبان الذكر في تأخير الشيخوخة ومقاومة الخطوط الرفيعة وظهور التجاعيد في البشرة.

يتم استخدام لبان الذكر في التخلص من الهالات السوداء والانتفاخ الموجود تحت العين.

لبان الذكر يساعد على تفتيح البشرة طبيعيًا، كما يعالج جميع مشاكل البشرة ويحميها من كل الالتهابات الفطرية.

يساعد على تجديد خلايا البشرة.

لبان الذكر يساعد على تقوية جذور الشعر، كما يعمل على منع تساقط الشعر.

يساعد على زيادة كثافة الشعر.

لبان الدكر يعمل على إزالة قشرة الشعر، كما أنه يطهر فروة الرأس من كل البكتيريا والفطريات الموجودة بها.

لبان الذكر يساعد على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، كما أنه يعمل على منح الشعر الحيوية واللمعان.

يساعد لبان الذكر على تخليص الشعر من اللون الباهت الموجود به ويترك الشعر صحى و لامع وجذاب.

أضرار بخور اللبان للمرأة الحامل

من الممكن أن يؤدي اللبان الذكر إلى الإجهاض.

الشعور بالغثيان.

الإصابة بالإسهال.

الإصابة بالحموضة الارتجاعية.

يعمل على تسريع تدفق الدورة الشهرية يؤدي إلى الإصابة بالطفح الجلدي.

من الممكن أن يساعد على زيادة تدفق الدم للرحم والحوض.

اللبان الذكر قد يتفاعل مع بعض الأدوية.

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