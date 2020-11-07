طريقة عمل بطاطس الكنتاكي

الكثير من الأشخاص من محبي الأطعمة الجاهزة يبحثون عن طريقة عمل بطاطس الكنتاكي واسرار طهيها بشكل سليم ومكونات بسيطة فمن المعروف أن بطاطس مطاعم كنتاكي لها نكهة وطعم مميز جدًا

طريقة عمل بطاطس الكنتاكي

سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال على موقع المواطن طريقة عمل بطاطس الكنتاكي وأسرار طعمها اللذيذ بخطوات بسيطة كالتالي:

المكونات

2 حبة من البطاطس كبيرة في الحجم. ربع كوب من الخل. مقدار كافي من الزيت للقلي. كوب من الماء المغلي. القليل من الملح.

طريقة التحضير

قشري البطاطس واغسليها جيدًا ثم قطعيها إلى أصابع متوسطة الحجم.

في وعاء ذات حجم كبير ضعي ماء وملح واتركيه إلى أن يغلي.

ثم ضيفي مقدار الخل.

ضعي البطاطس داخل الماء المغلي لحوالي خمس دقائق فقط ثم ارفعيها من على النار وضعيها في مصفاة.

ثم ضعي مقلاة من الزيت على النار واتركيها إلى أن تسخن بشكل تام.

ضعي البطاطس بداخل الزيت واتركيها إلى أن تصبح ذات لون ذهبي.

ارفعي البطاطس من الزيت وضعيها على مناديل المطبخ إلى أن تتخلص من الزيت الزائد بشكل تام.

قدميها في طبق التقديم إلى جانب أكياس الكاتشب والمايونيز حسب رغبتك.

طريقة عمل بطاطس الكنتاكي بأحلى طعم

المكونات

نصف كيلو من البطاطس. القليل من الفلفل الاسود. القليل من الملح. عصير ليمونة واحدة. بيضة واحدة فقط. ملعقة من البيكنج بودر. 2 ملعقة من النشا. ثلاث ملاعق من الدقيق. 2 ملعقة من الخل الأبيض. كوب من الماء المغلي. كمية كافية من الزيت.

طريقة التحضير

اغسلي البطاطس وقشريها جيدًا ثم قطعيها إلى صوابع رفيعة بحجم واحد سم.

ضعي كمية من االماء في حلة على النار وضعي بها الملح وحين تصل للغليان ضيفي لها الخل.

ضعي البطاطس بها لحوالي خمس دقائق ثم ضعيها في مصفاة لكي تتخلصي من الماء تمامًا.

ثم ضعي البطاطس في بيضة مخفوقة جيدًا ثم اغمسيها في خليط من النشا والبيكنج بودر والدقيق.

ثم ضعي الزيت في مقلاة على النار واتركيه إلى أن يصبح ساخن

ضعي به البطاطس واتركيها إلى أن تصبح ذات لون ذهبي.

ارفعيها على مناديل المطبخ لكي تتخلص من الزيت الزيادة.

قدميها مع الكاتشب والمايونيز.

يمكن تقديمها كطبق جانبي إلى جانب الفراخ المشوية أو البانية المقلي وبألف هنا.

البطاطس المقرمشة مثل المطاعم

البطاطس المقرمشة هي أجمل ما يميز المطاعم ولذلك سنوضح لكم طريقة عمل بطاطس الكنتاكي بطعمها الرائع وبمكونات بسيطة كالتالي:

المكونات

2 من البطاطس كبيرة الحجم. 2 كوب من الماء. ملعقة صغيرة من الملح. القليل من الفلفل الأسود. نصف كوب من الدقيق. 2 ملعقة من الخل. ملعقة من البيكنج بودر. زيت للقلي. 2 ملعقة من النشا.

طريقة التحضير

قشري البطاطس واغسليها جيدًا.

قطعيها إلى صوابع رفيعة الحجم.

ضعي قدر كبير على النار وبه الماء مع الملح وعندما يصل إلى الغليان ضعي به الخل.

ضعي البطاطس عد تقطيعها في الماء المغلي واتركيها لحوالي خمس دقائق على الأكثر ثم صفيها من الماء وضعيها بداخل مصفاة لتتخلصي من الماء.

اخفقي بيضة ثم ضعي بها أصابع البطاطس.

ضعي البطاطس في الزيت على النار إلى أن تحمر.

أرفعيها من الزيت ثم ضعيها على مناديل المطبخ لتتخلصي من الزيت الزائد.

قدميها كطبق جانبي مع الكاتشب والمايونيز حسب رغبتك.

طريقة تحضير البطاطس الحارة

تعتبر طريقة عمل بطاطس الكنتاكي الحارة من أفضل وأكثر الطرق التي يبحث الأشخاص عنها ولذلك سنوضحها لكم من خلال خطوات بسيطة كالتالي:

المكونات

2 حبة من البطاطس. القليل من الفلفل الأسود. القليل من الملح. ملعقة من عصير الليمون. 2 بيضة طازجة. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. ثلاث ملاعق من النشا. خمس ملاعق من الدقيق. ربع كوب من الخل. 2 كوب من الماء المغلي. كمية وفيرة من زيت القلي.

طريقة التحضير

اغسلي البطاطس ثم قشريها وقطعيها إلى أصابع رفيعة.

ضعي وعاء على النار وضعي به الماء مع الملح واتركيها إلى أن تغلي.

ثم ضيفي لها الخل وضعي معها البطاطس المقطعة مسبقًا.

اتركيها على النار لحوالي خمس دقائق ثم ضعيها في مصفاة لتتخلصي من الماء بشكل تام.

ضعي البطاطس في البيض المخفوق وقلبيها.

ثم ضعيها بداخل خلطة من الدقيق والنشا والبيكينج بودر.

ضعي الزيت في مقلاة عميقة على النار واتركيه إلى أن يسخن بشكل كافي.

ضعي البطاطس على النار داخل الزيت واتركيها إلى أن تصير ذات لون ذهبي.

ارفعيها من الزيت وضعيها على ورق المطبخ لتتخلصي من مقدار الزيت الزائد حتى تصير مقرمشة.

قدمي البطاطس مع المايونيز والكاتشب إلى جانب الفراخ أو البانية المقلي اللذيذ.

سر نجاح بطاطس كنتاكي

طريقة عمل بطاطس الكنتاكي يميزها أسرار معينة تجعلها لذيذة ومقرمشة سنوضحها لكم فيما يلي:

الخل عندما يتم إضافته إلى الماء عند سلق البطاطس يساعد في جعلها مقرمشة أكثر.

يجب تصفية الماء من البطاطس قبل القيام بقليها حتى تصبح مقرمشة وذات طعم لذيذ.

فوائد البطاطس

البطاطس لها الكثير من الفوائد الرائعة لجسم الإنسان بشكل عام ومنها ما يلي:

تحتوي البطاطس على الكثير من العناصر الغذائية ولذلك تعد من الأطعمة المناسبة لمن يعانون النحافة.

تحتوي على الكثير من العناصر الهامة منها الفسفور والزنك الهام لصحة العقل.

كل طبق متوسط الحجم من البطاطس يحتوي على حوالي 340 سعر حراري فقط.

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