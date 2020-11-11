طريقة عمل حلويات باللبن البودرة

توجد الكثير من الطرق المختلفة لعمل الحلويات لذا دائمًا يتساءل الكثيرون عن طريقة عمل حلويات باللبن البودرة حيث توجد العديد من الحلويات التي من الممكن أن يتم عملها باللبن البودرة لكي يتم الاستفادة منه.

طريقة عمل حلويات باللبن البودرة

المكونات

4 عبوات من البسكويت السادة. كوبان من اللبن البودرة. كوبان من السكر. كوبان من النسكافيه. 2 بيضة. فانيليا. 4 ملاعق كبيرة الحجم من الزبادي. زبدة. بكينج باودر.

طريقة التحضير

نقوم بطحن البسكويت بطريقة جيدة في الكبة، ثم يتم خلط البسكويت مع الزبدة في الصينية.

ونقوم بمزج اللبن البودرة والنسكافيه والسكر والبيكنج بودر والبيض والفانيليا بطريقة جيدة في وعاء ثم يتم سكب هذا المزيج فوق البسكويت.

ويتم وضع الصينية بالفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تنضج جيدًا، ثم يتم تقديمها بعد ذلك.

طريقة عمل حلويات باللبن البودرة والنشا

المكونات

4 أكواب من الماء. 4 ملاعق من النشا. كوب واحد من اللبن البودرة. ¼ كوب من السكر. مكسرات أو جوز هند.

طريقة التحضير

نقوم بوضع اللبن البودرة فى إناء، ثم يتم إضافة 2 كوب من الماء لهم، ويتم وضع الإناء على النار حتى تتجانس المكونات بشكل كامل.

ثم نقوم بإضافة السكر واللبن مع التقليب بطريقة جيدة، ثم نقوم بوضع النشا على 2 كوب من الماء ويتم تقليبهم بطريقة جيدة كي يذوب النشا.

ثم نقوم بإضافة النشا بشكل تدريجي للبن ويترك حتى يغلي ويصبح قوامه سميك.

ثم نقوم برفع المزيج عن النار ونقوم بسكب المزيج في أطباق التقديم ويتم تزيين الأطباق بالمكسرات أو جوز الهند.

طريقة عمل حلويات باللبن البودرة والكاسترد

المكونات

2 كوب من الماء. ½ من اللبن البودرة. ملعقتين من السكر البودر. ملعقتان من بودرة الكاسترد.

طريقة التحضير

يتم وضع اللبن البودرة مع الماء، ثم يتم تقليبه بطريقة جيدة كي يذوب اللبن، ثم نقوم بإحضار إناء ونضع به جزء من اللبن البودرة والسكر.

ثم نذوبهم مع بعضهم بطريقة جيدة كي تذوب بودرة الكاستر ونقوم بوضع القدر على نار متوسطة ويضاف له السكر وباقي كمية اللبن مع التقليب بطريقة جيدة حتى الغليان.

ثم يتم رفع الإناء من على النار بعد أن يصبح قوامه سميك ويتم صب المزيج في أطباق التقديم.

ونقوم بتزيين الأطباق بالكريم شانتيه وبعض قطع الفواكه ويتم تقديمه وهو بارد.

طريقة عمل الكيكة اللذيذة باللبن البودرة

المكونات

ثلاثة أكواب من اللبن البودرة. كيس واحد من البيكنج باودر. ½ كوب من القشطة. كوب واحد من الزبدة. أربع بيضات. كوب واحد من السكر. عبوة واحدة من البسكويت. كيس واحد من الفانيليا.

طريقة التحضير

نقوم بتحميص اللبن البودرة في وعاء ويتم وضعه على النار وننتظر حتى يصبح باللون الذهبي.

ثم نقوم بوضع البيكنج بودر عليه مع التقليب بطريقة جيدة، ونقوم بإحضار إناء آخر ويوضع به الزبدة والقشطة ويتم مزجهم مع بعضهم بطريقة جيدة.

ثم نقوم بإضافة البيض والسكر والفانيلا والزبدة مع التقليب بطريقة جيدة، ثم نقوم بسكب خليط اللبن البودرة والبيكنج بودر على هذا المزيج ويتم خلطهم بطريقة جيدة باستخدام المضرب الكهربائي.

ثم نقوم بإحضار صينية ويوضع بها نصف مقدار المزيج، ثم يوضع كمية من البسكويت السادة فوق الخليط ونضع بعد ذلك طبقة ثانية من الخليط فوق البسكويت.

ثم نقوم بإدخال الصينية بالفرن لمدة نصف ساعة تقريبًا، ثم نقوم بتقطيع الكيكة على حسب الرغبة، ويتم تقديمها بعد ذلك في أطباق التقديم.

طريقة عمل حلويات باللبن البودرة وصوص التوفي

المكونات

نصف كوب من الزيت. نصف كوب من السكر. كوبان من اللبن البودرة. أربع بيضات. كيس واحد من البيكنج باودر. كيس واحد من الفانيليا. علبة واحدة من القشطة. نصف كوب من السكر وصوص التوفي.

طريقة التحضير

يتم تحميص اللبن البودرة في وعاء على النار وننتظر حتى يحصل على اللون الأصفر، ثم نقوم بخلط السكر والبيض بطريقة جيدة.

ونقوم بوضع الفانيليا والزيت والبيكنج بودر، ثم نقوم بإضافة اللبن البودرة للخليط مع التقليب بطريقة جيدة كي تتجانس المكونات ويمتزج الخليط.

ثم نقوم بدهن صينية الفرن بكمية قليلة من الزيت، ثم نقوم بصب الخليط في الصينية ونقوم بإدخال الصينية بالفرن لمدة عشرين دقيقة تقريبًا كي تنظف بطريقة جيدة.

ثم نقوم بتحضير صوص التوفي عن طريق وضع السكر في وعاء ويوضع الوعاء على النار مع التقليب بطريقة جيدة كي يصبح السكر باللون البني الفاتح.

ثم نقوم بإضافة القشطة للسكر ويتم التقليب بطريقة جيدة حتى يصبح التوفي قوامه سائل.

ثم نقوم بفرد الصوص فوق الكيكة بعد أن تخرج من الفرن ونقوم بتقطيعها على حسب الرغبة.

طريقة عمل الأرز باللبن البودرة

المكونات

كوب واحد من الأرز . ¼ كوب من اللبن البودرة. 4 أكواب من الماء. ½ من السكر. ⅓ كوب من النشا. 2 ملعقة من ماء الورد. مكسرات.

طريقة التحضير

بعد أن قام موقع المواطن بتوضيح طريقة عمل حلويات باللبن البودرة فيجب أيضًا أن يقوم بتوضيح طريقة عمل الأرز باللبن البودرة.

يتم وضع الأرز في إناء، ثم يضاف له ماء ويوضع الإناء على النار، وبعد أن يبدأ الأرز في الغلي يتم إذابة اللبن البودرة في كمية من الماء.

ونقوم بسكب اللبن فوق الأرز، ثم يتم إضافة السكر والأرز مع التقليب بطريقة جيدة ونقوم بإذابة النشا في كمية قليلة من الماء ويضاف على الأرز مع التقليب.

ثم نقوم بوضع ماء الورد، ويتم تقليبها بطريقة جيدة حتى يصبح قوام الأرز باللبن متماسك.

ثم نقوم بصب الأرز باللبن في الأطباق ويتم تزيين الأطباق بالمكسرات، ثم يوضع بالثلاجة حتى وقت التقديم.

شارك الخبر