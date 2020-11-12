طريقة عمل خبز الشوفان

تعتبر طريقة عمل خبز الشوفان في المنزل بسيطة جدًا ولا تأخذ الكثير من الوقت ويمكنك إعدادها بأشكال متنوعة أو إضافة بعض المكونات الأخرى لتعزز من قيمته الصحية وتزيد من طعمه.

طريقة عمل خبز الشوفان

سوف نقدم لكي من خلال هذا المقال على موقع المواطن طريقة عمل خبز الشوفان بخطوات بسيطة وسهلة سنوضحها لكي عبر الآتي:

المكونات

2 كوب دقيق قمح 2 معلقه من عسل النحل ربع كوب من زيت الزيتون. ربع معلقه صغيره من الملح. القليل من الماء الدافئ. كوب من الشوفان المطحون. 2 معلقه من الخميره الطازجة.

طريقة التحضير

احضري وعاء عميق وضعي به الماء والخميره والعسل واتركيهإلى أن يخمر

ثم قومي بإضافة الدقيق والشوفان والزيت والملح واعجني المكونات جيدًا.

اتركي العجين جانبًا ليخمر لمدة ساعة بعد تغطيته وبعد ذلك قطعية إلى أي شكل تحبيه ثم اتركيه يرتاح مرة ثانية.

وبعد أن يختمرادهني الوجه ورشيه بالشوفان ثم ضعيه في الفرن على درجه عاليه إلى أن ينضج

اخرجيه من الفرن واتركيه يهدأ قليلاً وقدميه بألف هنا.

طريقة تحضير خبز الشوفان وبذر الكتان

يصبح خبز الشوفان صحي أكثر إن قمتي بإضافة بعض العناصر الأخرى مثل بذر الكتان ويمكنك اتباع الخطوات التالية في التعرف على طريقة عمل خبز الشوفان:

المكونات

كوب من دقيق الشوفان المطحون. كوب من بذر الكتان. رشة من أكليل الجبل أو بذور دوار الشمس كما ترغبين. القليل من الملح. نصف كوب من دقيق القمح. نصف كوب صغير من زيت الزيتون. ربع كوب من الماء. نصف ملعقة من صودا الخبز.

طريقة التحضير

احضري وعاء عميق وضعي به دقيق الشوفان مع دقيق القمح مع بذور دوار الشمس مع أكليل الجبل وبذور الكتان.

ثم ضعي معها زيت الزيتون وكمية الماء وقلبي ثم ضيفي الملح وصودا الخبز وأكليل الجبل وحركي إلى أن تصلي لعجينة متماسكة.

اتركي العجينة جانبًا داخل وعاء عميق وغطيها حوالي ربع ساعة إلى أن تخمر.

قسمي العجينة إلى كرات صغيرة ثم قومي بفردها على شكل رغيف.

احضري صينية أو صاج مخصص للفرن وضعي عليه ورق الزبدة.

ضعي في الصاج العجين بعد فردتيه على شكل رغيف ورصيه إلى جانب بعضه.

ادخليه الفرن واتركيه إلى أن ينضج بشكل تام من جميع الجوانب.

اخرجيه من الفرن ثم دعيه يهدأ قليلاً وتناوليه بألف هنا.

خبز الشوفان بدون طحين

يمكنك التعرف على طريقة عمل خبز الشوفان بشكل صحي بدون إضافة الطحين ومكوناته كالتالي:

نصف كيلو من الشوفان. نصف كوب من الحليب. ملعقة من الخميرة الفورية. القليل من الملح. ملعقة واحدة من السكر. كوب واحد من الماء.

طريقة التحضير

قومي بتسخين الماء على النار إلى أن يصير دافي ثم ضعي معه الخميرة والسكر وقلبيه واتركيه بضعة دقائق.

اخلطي دقيق الشوفان مع الماء والخميرة السابق إعدادها وقلبي المكونات جيدًا إلى أن تمتزج مع بعضها.

ضعي العجينة في وعاء عميق وغطيها بقطعة نظيفة من القماش لحوالي ساعة إلى أن تختمر تمامًا.

قسمي العجينة إلى كرات صغيرة في الحجم وافرديها بداخل صواني بها ورق الزبدة حتى لا يلتصق العجين بالصينية.

ضعي الصنية بالفرن واتركيها حتى تنضج بشكل تام ثم اخرجيها وتمتعي بتناول خبز الشوفان الشهي.

طريقة تحضير خبز الشوفان للريجيم

يمكنك تعلم طريقة عمل خبز الشوفان للريجيم بخطوات بسيطة سنوضحها لكي في الآتي:

المكونات

كوب واحد من دقيق الشوفان. ثلاثة أكواب من دقيق القمح. ملعقة صغيرة من الملح. القليل من السكر. 2 معلقة من الخميرة الفورية. 2 كوب من الماء الدافئ.

طريقة التحضير

قومي بوضع السكر والخميرة في كوب به القليل من الماء الدافئ ثم غطيهإلى أن يرتفع معدل الماء وتصبح الخميرة جاهزة.

بعد أن تصبح الخميرة جاهزة يمكنك صنع خبز الشوفان.

ضعي دقيق الشوفان والملح فوق دقيق القمحوحركيهمحتى يتم توزيعهم بشكل مناسب.

ثم قومي بإضافة الخميرة السابق إعدادها.

اعجني الخليط وضيفي القليل من الماء الدافيء لتسهيل العجن واستمري إلى أن تصلي غلى عجينة لينة ومتماسكة.

ضعي العجينة في وعاء عميقوقومي بإغلاقه وضعيه في مكان دافئ إلى أنيتضاعف حجم العجين.

قطعي العجينة إلى أجزاء صغيرة بعد أن يزيد حجمها وتصير جاهزة ثم قومي بفردها على رخامة المطبخ بعد رشها بالقليل من الدقيق حتى لا تلتصق بالسطح.

شكليها إلى دوائر تشبه رغيف العيش.

ضعيها في صواني خاصة بالفرن وادخليها إلى الفرن على درجة حرارة متوسطة.

اتركيها بالفرن إلى أن تنضج بشكل كامل من جميع الجوانب.

طريقة عمل خبز الشوفان بدون خميرة

المكونات

2 كاس من الشوفان الغير ناعم. 2 كوب ونصف من الماء. القليل من الملح. ملعقة صغيرة من صودا الخبز

طريقة التحضير

اخلطي جميع المكونات السابق ذكرها في الخلاط الكهربائي على خلط متقطع.

ضعي الخليط في وعاء عميق واتركيه قليلاً إلى أن يصير قوامه كثيف.

ضعي على النار مقلاة واسعة غير لاصقة واتركيها إلى أن تسخن ثم ضعي بها كمية بسيطة من العجين وافرديها بالمقلاة.

اتركيها لحوالي ثلاث دقائق ثم اقلبيها على الوجه الآخر برفقواتركيها حوالي ثلاث دقائق أو إلى أن تنضج ويصير لونها ذهبي ومتماسكة.

ثم استعملي ملعقة عريضة واضغطي على أطراف الرغيف لكي تطمئني أنه نضج من جميع الجوانب ويحدث ذلك عندما تلاحظي انتفاخ الرغيف.

قلبيه لعدة دقائق أخرى كي تتأكدي من أنه نضج تمامًا من الداخل.

ثم ارفعيه من المقلاة واتركيه على صينية جانبصا إلى أن يبرد قليلاً واستمري في تسوية باقي كمية العجين بهذه الطريقة.

ثم تمتعي بأحلى طعم لخبز الشوفان.

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