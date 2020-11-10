طريقة عمل سجق الشارع

جميعنا يعلم أن مأكولات الشارع مضرة ولهذا فإن ربات البيوت يبحثون عن طريقة عمل سجق الشارع من أجل تقديمه للأولاد منعًا من شرائهم له من المطاعم أو الباعة الجائلين واحتوائه على ميكروبات مضرة.

تحضير السجق في المنزل مثل المطاعم

يقدم موقع المواطن طريقة عمل سجق الشارع في خطوات سهلة وبسيطة وهي كالآتي:

المكونات

طماطم. فلفل ألوان. فلفل حار. سجق بلدي. بصل. الزبدة.

التحضير

نحضر قدر نضع بها ملعقة سمن وننزل ببصلة مقطع أربع اجزاء ثم نرفع القدر على النار ونستمر في التقليب حتى يذبل البصل.

ثم نبدأ في إضافة الفلفل المقطع البارد والحار والطماطم الشرائح مع استمرار التقليب ثم نسكب طبق السجق ويقلب برفق منعًا من تمزقه.

ثم نسكب نصف كوب من الماء عليه ويترك على النار حتى ينضج وتجف مائة ثم يوضع في طبق التقديم.

طريقة تحضير السجق على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي

قدمت الشيف نجلاء طريقة عمل سجق الشارع من خلال الخطوات التالي:

المكونات

سجق بلدي. طماطم. فلفل أخضر حلو. ثوم. زيت. عصير طماطم. ملح. فلفل أسود.

التحضير

نأتي بقدر مناسب الحجم ونضع به القليل من الزيت ويرفع على النار ثم نضيف الثوم المفروم والقليل من عصير الطماطم ونستمر في التقليب ثم ننثر القليل من الملح والفلفل الأسود.

ثم في قدر آخر يتم وضع الفلفل الأخضر مع زيت بسيط ويرفع على النار ويقلب حتى يذبل الفلفل ثم نضيف له السجق البلدي يمكن تقطيعه او وضعه كما هو.

ثم يوضع عليه الطماطم بالثوم ونتركه لمدة دقيقة يغلي ثم يوضع في طبق التقديم.

طريقة تحضير السجق الاسكندراني على طريق الشيف شربيني

في إحدى حلقات برنامج الشيف شربيني قدم طريقة عمل السجق بألذ طعم:

المكونات

سجق بلدي. طماطم. فلفل ألوان. فلفل حار. كزبرة خضراء. مكعب مرق. ثوم. بصل. ملح. فلفل اسود.

التحضير

نحضر مقلاة ونضع بها زيت ومكعب مرق ونضعه على النار مع التقليب ثم نضيف البصل المفروم مع دوام التقليب ثم نضيف الملح والفلفل الأسود.

ثم نبدأ في إضافة السجق البلدي برفق واحدة تلو الأخرى مع الثوم المفروم في نفس المقلاة التي تحتوي على البصل والزيت ثم نقلب لحين تغير لون السجق.

نبدأ في وضع الفلفل الألوان المقطع والطماطم المقطعة على شكل حلقات أو مكعبات ثم نضيف الفلفل الحار والكزبرة الخضراء المقطعة ونقلب جيدًا ولكن برفق حتى نصل إلى درجة تمام النضج.

ثم يفرغ في طبق التقديم بجانب البطاطس المقلية والعيش البلدي.

طريقة تحضيرالسجق على الطريقة اللبنانية

هل سبق لك وقمت بتجربة طريقة عمل سجق على الطريقة اللبنانية والتي هي عبارة عن الخطوات التالية:

المكونات

سجق بلدي. فلفل ألوان. بصل. صنوبر. زيت زيتون. دبس رمان. سماق. ملح. فلفل أسود. ليمون.

التحضير

نحضر قدر ونضع به ملعقة زيت زيتون ثم نرفعه على النار ونسقط بع أصابع السجق ونبدأ في التقليب اللطيف ثم ننزل بالبصل المفروم والفلفل المقطع والصنوبر المفروم ونستمر في التقليب.

مع اقتراب تغير لون السجق نضع عصير ليمون وننثر دبس الرمان والسماق والملح والفلفل الأسود ونستمر في التقليب.

ثم نسكب نصف كوب ماء ويوضع غطاء القدر ونهدأ النار ثم يبقي القدر على النار حتى تمام النضج ثم يقدم بجانب الخبز اللبناني والسلطة.

طريقة تحضير السجق الشرقي على طريقة الشيف أميرة شنب

وضحت الشيف أميرة شنب طريقة عمل سجق بلدي في المنزل والحصول على نفس طعم المطاعم

المكونات

سجق بلدي. بصل. طماطم. فلفل أخضر. فلفل حار. ثوم. ملح. فلفل أسود. زيت. هريسة.

التحضير

يتم وضع ملعقتين من الزيت في مقلاة ويضاف له البصل المقطع بشكل ناعم ومع اقتراب تغير لونه يتم وضع الثوم مع دوام التقليب.

ثم يتم وضع أصابع السجق مع مراعاة التقليب وجعل النار مرتفعة أثناء تقليب السجق مع البصل والثوم ثم نضع الفلفل الأخضر المقطع على السجق مع الفلفل الحار ونستمر في التقليب.

ثم نسكب صلصة الطماطم والطماطم المقطعة على شكل حلقات والهريسة أي الطماطم المبشورة بشكل خشن ثم ينثر الملح والفلفل الأسود بالشكل الذي يعطى المذاق مناسب.

يتم تهدئة النار وترك المقلاة التي تحتوي على السجق على النار الهادئة حتى يتم النضج بشكل كامل ثم يوضع في طبق التقديم ويقدم بجانب الخبز البلدي والبطاطس وأحيانًا الكبدة.

طريقة تحضير السجق على الطريقة السورية

المكونات

لحم مفروم. كمون. ثوم. فلفل أحمر. ملح. سماق. كزبرة. بهار حلبي.

التحضير

نحضر قطعة شاش نظيفة ثم نضع بها مقدار اللحم المفورم وهو نصف كيلو ممزوج بها بهارات الحلبي والملح والثوم المفروم.

ثم يغلق الشاش ويعلق في مكان لم يقترب من اشعة الشمس لمدة ثلاث أيام.

وبعد تحول لون الشاش إلى البني يتم اخذ اللحم المفورم المتبل وطهيه مع البسطرمة أو الزبدة والبيض المقلي او الفول.

طريقة تحضير السجن المدخن

المكونات

سجق. ثوم. فلفل رومي. بصل. طماطم. ملح. فلفل اسود. بهارات.

التحضير

نحضر مقلاة ونضع بها القليل من الزيت ثم يضاف له كمية السجق بالكامل ونرفع المقلاة على النار ونستمر في التقليب حتى يتغير لون السجق.

يتم رفع المقلاة من على النار ثم نخرج السجق ونقوبم بتقطيعه إلى حلقات دائرية.

نحضر مقلاة أخرى ونضع بها ملعقة سمن مع الثوم وتقليبة ثم إلحاقه باللبصل المفروم وعندما يصبح البصل لونه أصفر باهت يتم وضع الفلفل الاحمر مع الطماطم والملح والفلفل الأسود.

ثم نعيد السجق لهذه المقلاة وتقليبه مع البصل والفلفل والطماطم وننتظر حتى يكمل نضجه ثم يخرج ويقدم بجانب الجبز والكاتشب والخس.

شارك الخبر