طريقة عمل سلطة الفواكه بالزبادي

نجد العديد من الأشخاص يبحثون عن طريقة عمل سلطة الفواكه بالزبادي، فهي من الوصفات التي يفضلها العديد من الأشخاص الكبار منهم وأيضًا الصغار، كما أنها من الوصفات التي لا تحتاج للكثير من الوقت في التحضير.

طريقة عمل سلطة الفواكه بالزبادي

يهتم موقع المواطن بتقديم لمتابعيه العديد من الوصفات اللذيذة والمميزة والسهلة أيضًا، واليوم سوف يقوم بتقديم لنا طريقة عمل سلطة الفواكه بالزبادي.

المكونات المطلوبة

كوب واحد كبير من الزبادي. حبتان متوسطتان من الكيوي المقطع شرائح. حبتان من الموز المقطع شرائح. حبة واحدة كبيرة من البرتقال مقشرة ومقطعة إلى مكعبات متوسطة. نصف كوب من الفراولة المقطعة إلى شرائح. كوب كبير من الرمان الحب. مكسرات مشكلة للتقديم.

طريقة التحضير

في البداية يجب أن يتم تحضير الفاكهة، فيتم تقشير الكيوي والبرتقال والموز والرمان، وغسل الفراولة.

ومن بعدها يتم تقطيع الكيوي إلى شرائح والبرتقال إلى مكعبات والموز إلى شرائح وأيضًا الفراولة إلى شرائح.

ويمكنك أن تقومي بتحضير الرمان من خلال القيام بإزالة الجزء العلوي منها بالسكين، ثم عليك أن تقومي بصنع بعض الشقوق بالقشرة الخارجية من حبة الرمان.

ومن بعدها قومي بنزع القشرة الخارجية داخل إناء به ماء، حتى تتمكني من فصل الغشاء الأبيض عن حبات الرمان.

قومي بإحضار وعاء كبير وضعي فيه شرائح الكيوي وشرائح الفراولة والموز وقطع البرتقال وأيضًا حبات الرمان، ثم قومي بخلطهم بشكل جيد حتى تتجانس كافة المكونات مع بعضها البعض.

ثم نقوم بإحضار أكواب التقديم ويتم وضع بها الفواكه وتوزيعها بشكل جميل، ويضاف على الوجه ملعقة كبيرة من الزبادي، ومن بعدها ملعقة كبيرة أيضًا من الفواكه.

ثم يتم تزينها بإضافة لها رشة من المكسرات المشكلة على الوجه، ثم نقوم بإدخالها الثلاجة لحين تقديمها.

طريقة عمل سلطة الزبادي بالتفاح

تعتبر سلطة الزبادي بالتفاح من الوصفات المميزة بالنسبة للكثير من الأشخاص، كما أنها تتميز بقلة مكوناتها وأيضًا سرعة تحضيرها.

المكونات المطلوبة

حبة واحدة كبيرة من التفاح الأخضر. حبة كبيرة من التفاح الأحمر. كوبان من الزبادي. ملعقة واحدة من عسل النحل الطبيعي.

طريقة التحضير

في البداية يتم تقشير التفاح والقيام بتقطيعه إلى مكعبات صغيرة متساوية الحجم.

ثم يتم وضع قطع التفاح بوعاء كبير ويضاف إليه الزبادي ويتم تقليبهم مع بعضهم حتى يتم توزيع الزبادي جيدًا على قطع التفاح.

نقوم بوضع التفاح بالزبادي بأكواب التقديم ثم يتم إضافة له القليل من العسل، ومن الممكن أيضًا أن يتم إضافة له القليل من المكسرات المجروشة.

طريقة عمل سلطة الفواكه بالزبادي والعسل

سلطة الفواكه بالزبادي والعسل من الوصفات التي تبحث عنها الكثير من الأمهات، فهي من الوصفات التي يفضلها الأطفال الصغار، كما أنها من الوصفات التي تحتوي على الكثير من الفوائد التي يمكنها أن تقدمها لأطفالها في تطبق لذيذ ومفضل بالنسبة لهم.

المكونات المطلوبة

ثمرة واحدة من التفاح الأحمر. ثمرة واحدة من التفاح الأخضر أو الأصفر. ثلاث ثمرات من الخوخ. ثلاث ثمرات من المشمش. ثلاث ثمرات من البرقوق. كوب كبير من الزبادي. ملعقة كبيرة من العسل الأبيض الطبيعي.

طريقة التحضير

في البداية يتم غسيل جميع وحدات الفاكهة جيدًا، ثم يتم تقشير حبات التفاح وتقطيعها إلى مكعبات صغيرة ومتساوية الحجم.

ثم يتم تقطيع الخوخ والمشمش والبرقوق وإزالة منها البذرة الداخلية لها.

يتم وضع قطع الفاكهة في طبق عميق ويتم إضافة لها الزبادي والعسل الأبيض.

يتم تقليب كافة المكونات مع بعضهم البعض حتى تمتزج كافة المكونات مع بعضها.

يتم وضع سلطة الفواكه بالعسل والزبادي في أكواب أو أطباق التقديم، ويمكن أن يتم تزينها بالقليل من المكسرات المجروشة، ثم يتم وضعها بالثلاجة لحين التقديم.

سلطة فواكه بالأيس كريم والأرز بلبن والكريم شانتيه

سلطة الفواكه بالأيس كريم والأرز بلبن والكريم شانية هي أحد الوصفات الباردة التي يتم تناولها لتلطيف درجة حرارة الجسم.

المكونات المطلوبة

أرز بلبن جاهز. مجموعة من الفواكه المشكلة. ايس كريم فانيليا. كريم شانتيه جاهز.

طريقة التحضير

في البداية يتم غسيل حبات الفواكه وتقطيعها إلى قطع صغيرة متساوية الحجم.

ثم يتم وضع الأرز بلبن بأطباق التقديم ومن فوقه يتم وضع قطع الفاكهة.

ومن بعدها يتم تزينها بالكريم شانتيه والأيس كريم.

يتم وضع الأطباق بالثلاجة لحين تقديمها وهي باردة.

ومن الممكن أن يتم إضافة لها وحدات الكريز للتزين، أو القليل من المكسرات المجروشة، أو العسل الأبيض.

سر نجاح سلطة الفواكه بالزبادي

دائمًا ما يفضل أن يتم استخدام أنواع الفواكه بموسمها، ولا يتم استخدام الفواكه المجمدة على الإطلاق.

وكي تحصين على مذاق واحد ومميز من سلطة الفواكه بالزبادي، فعليك أن تقومي باختيار أنواع الفاكهة بمستوى نضج واحد.

كما يمكنك أن تقومي باستبدال أي أنوع من أواع الفاكهة بنوع آخر حسب رغبتك ورغبة أفراد أسرتك، كما يمكنك أن تستغني نهائيًا عن المكسرات في حالة عدم توافرها.

وكي تستطيع أن تحافظي على ألوان الفواكه دون أن تتغير، فيمكنك أن تقومي بإضافة لها القليل من عصير الليمون الطازج.

فوائد سلطة الفواكه بالزبادي

أن الاهتمام بتناول سلطة الفواكه قد يساعدك على تأخر ظهور علامات الشيخوخة وتقدم العمر.

كما أن تناول سلطة الفواكه بالزبادي يمكنها أن تساعد في تسهيل عملية الهضم وتخفيف الوزن.

كما أن كل كوب من سلطة الفواكه بالزبادي يحتوي على مائة أربعة وعشرون سعر حراري.

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