طريقة عمل سلطة فواكه بالعصير

تعتبر طريقة عمل سلطة فواكه بالعصير من الأمور البسيطة التي يمكنك تحضيرها في المنزل بألذ طعم وأفضل مكونات مفيدة ورائعة للأطفال الصغار وتحتوي على الكثير من الفيتامينات المفيدة لصحة الإنسان.

طريقة عمل سلطة فواكه بالعصير

سوف نقدم لكم في هذا الموضوع على موقع المواطن طريقة عمل سلطة فواكه بالعصير من خلال مكونات بسيطة كالتالي:

المكونات

ثلاث ثمرات من الموز. خمس ثمرات من الفراولة. عشر حبات من العنب. 2 ثمرة كيوي. ثمرة مانجو. ثمرة برتقال. 2 ثمرة تفاح. نصف كوب من عصير الليمون. ربع كوب من عصير الأناناس. القليل من العسل حسب رغبتك. القليل من اللوز حسب الرغبة.

طريقة التحضير

قطعي جميع أنواع الفواكه المذكورة في المكونات مكعبات متوسطة الحجم بعد القيام بغسلها جيدًا.

قومي بوضع الفواكه في طبق متوسط الحجم واخلطيها مع بعضها جيدًا.

ضعي معها عصير الأناناس وعصير المانجو ثم قومي بخلطها مرة أخرى لكي تمتزج جميع مكونات السلطة.

ثم قومي بتوزيع السلطة على كاسات للتقديم أو أطباق صغيرة كما تحبين.

ضعي فوقها القليل من اللوز على الوجه حسب ما تريدين.

ضعي على الوجه نسبة قليلة من العسل وادخليها غلى الثلاجة حتى تكون باردة عند تقديمها.

قدميها لعائلتك بالهنا والشفا.

تحضير سلطة الفواكه بألذ طعم

المكونات

كوب من الفراولة الطازجة المقطعة. كوب من شرائح الموز الطازجة. كوب واحد من البرتقال. كوب من التفاح المقطع. نصف كوب من العنب. نصف كوب خوخ قطع.

طريقة التحضير

ضعي جميع الفواكه بداخل طبق عميق.

ضيفي فوقها نوع من أنواع العصير المفضل لكي يمكنك وضع عصير برتقال أو عصير بطيخ أو فراولة كما تحبين.

بعد وضع كوب من العصير المفضل على الفواكه قلبيها جيدًا إلى أن تمتزج بشكل تام.

ضعي السلطة في أطباق التقديم وقدميها طازجة لتتمتعي بأحلى طعم مع عائلتك.

طريقة تحضير سلطة الفواكه بالعصير لسالي فؤاد

الشيف سالي فؤاد من أشهر شيفات العرب التي قدمت سلطة الفواكه بطريقة رائعة جدًا ومكونات بسيطة كالتالي:

المكونات

مجموعة من الفواكه المشكلة مثل الكيوي والبرتقال والفراولة والخوخ والعنب. كوب من عصير المانجو. كوب من عصير البرتقال الفريش. عصير ليمونة واحدة فقط.

طريقة التحضير

اخلطي العصائر مع بعضها بواسطة ملعقة وقلبيها جيدًا.

ضعي معها جميع الفواكه الكيوي والبرتقال والخوخ والعنب والفراولة.

قلبيها جيدًا ثم ضعيها في كاسات التقديم.

قدميها باردة لعائلتك.

طريقة عمل سلطة الفواكه بعصير المانجو

سلطة الفواكه بعصير المانجو تعد من الأطعمة الرائعة المحببة للصغار والكبار والتي يمكنك تحضيرها بسهولة في المنزل بخطوات بسيطة كالتالي:

المكونات

4 أكواب من عصير المانجو الطازج. ثلاث ثمرات من البرتقال. ثلاث ثمرات من الموز. ثلاث ثمرات من التفاح الأحمر. كوب من الفراولة الطازجة النظيفة.

طريقة التحضير

قطعي جميع الفواكه السابق ذكرها بعد تنظيفها وغسلها جيدًا.

قلبيها مع بعضها في طبق عميق.

ثم ضيفي معها عصير المانجو واستمري بالتقليب إلى أن يمتزج العصير مع الفواكه تمامًا.

ضعيها في أطباق زجاج أو أكواب لتقديمها طازجة.

طريقة تحضير سلطة الفواكه بالقشطة

بعد أن قدمنا لكم فيما سبق طريقة عمل سلطة الفواكه بالعصير يجب أن نقدم لكم طريقة رائعة لعمل سلطة الفواكه بالقشطة ومكوناتها كالتالي:

المكونات

2 كوب من الأنناس المقطع. نصف كيلو من برتقال المندرين. ثمرة من التفاح متوسطة الحجم مقطعة إلى مربعات. 2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج. ثمرة من الموز. نصف كوب ماراشينو الكرز. ثلاث ملاعق كبار من الزبادي اليوناني. كوب من القشطة الفريش. كوب من الأعشاب المعطرة. القليل من الفانيليا. جوز هند مبشور حوالي ثلاث ملاعق كبار.

طريقة التحضير

ضعي الفواكه داخل وعاء متوسط الحجم ثم ضعي معها مقدار عصير الليمون الطازج ثم قلبيها جيدًا إلى أن يصير لون التفاح بني.

قومي بخلط الزبادي مع القشطة الباردة مع الفانيليا ثم ضيفي فوقها الأعشاب العطرية وجوز الهند وامزجيها كثيرًا.

ضعي خليط القشطة على الفواكه وقلبيها مرة أخرى.

ضعيها في الثلاجة لحوالي ثلاث ساعات على الأقل حتى تصير باردة.

قدميها لضيوفك بعد وضعها في أطباق التقديم المناسبة.

سلطة الفواكه الفلبينية

سلطة الفواكه على الطريقة الفلبينية تعد من الأطعمة المميزة التي يجب أن تتعرفي عليها لتقدمي لعائلتك أجمل وصفة بكونات بسيطة كالتالي:

المكونات

2 كوب من كوكتيل الفواكه. مقدار ربع كوب فقط من الحليب المكثف المحلى نصف كوب من القشطة. 2 كوب من الخوخ الطازج المقطع.

طريقة التحضير

ضعي كوكتيل الفاكهة مع مقدار الخوخ في طبق كبير وقلبيها جيدًا.

ضعي الحليب المكثف مكع القشطة واخفقيها جيدًا.

ضعيها على خليط الفاكهة وقلبيها ثم ضعيها داخل الثلاجة إلى أن تبرد.

ضعيها في أطباق التقديم وقدميها بألف هنا.

سلطة الفاكهة بالكريمة

المكونات

2 علبة من كوكتيل الفاكهة. 3 ملاعق كبيرة من السكر. ثلاث ثمرات من الموز مقطعة لشرائح متوسطة. ربع كيلو من الكرز. نصف كيلو من الكريمة المخفوقة. ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

اخلطي الكوكتيل مع الكرز والموز في طبق كبير يفضل أن يكون زجاج.

قومي بخفق الكريمة جيدًا ثم ضعي معها الفانيليا والسكر.

ضيفي الكريمة المخفوقة إلى الفواكه السابق تحضيرها وقلبيها جيدًا.

ضعيها في أكواب التقديم وضعي على وجهها القليل من الكرز وشرائح الموز.

قدميها طازجة بألف هنا.

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