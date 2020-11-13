طريقة عمل سندويشات المسخن

يطلب الكثير من الأفارد وخاصة الأطفال ساندوتش مسخن لذلك تسأل الامهات عن طريقة عمل سندويشات المسخن من أجل صنعها بشكل احترافي يعجب الجميع وتقديمه لهم مع التأكد من سلامة الصنع.

طريقة عمل المسخن بخبز التورتيلا

يقدم موقع المواطن طريقة عمل سندويشات المسخن بطريقة سهلة وسريعة وهي كالآتي:

المكونات

قطع دجاج يفضل الصدور. بصل. سماق. ليمون. جوزة الطيب. قرفة. قرنفل. مستكة. ملح. ورق غار. فلفل. زيت زيتون. طحينة. مايونيز ممزوج بلبن.

التحضير

نحضر صينية ونضع بها قطع الدجاج المخلية من العظام ومن الأفضل اختيار الصدور.

ثم يضاف لها مقدار اثنان من البصل الكبير المفروم وعصير ليمونتين وملعقة من زيت الزيتون مع الفلفل الاسود والملح وورق الغار والمستكة وفلفل أخضر.

ثم يتم تغليف الصينية بورق ألمونيوم المعروف باسم فويل ثم تدخل الفرن على درجة حرارة عالية وتترك حتى تنضج ويتم امتصاصها لجميع المكونات السابقة.

ثم نخرج الصينية ونبدأ في جلب قطع الدجاج وتقوم بتفتيها مثلما يحدث في الشورما.

ثم نحضر خبز التورتيلا ونضيف عليه ملعقة من المايونيز الممزوج بحليب وثوم مفروم وملعقة سلطة خضراء ونعناع ومسحة طحينة.

ثم نضع المسخن ونبدأ في طي الخبز في شكل رول وتقديمه بجانب شرائح الليمون ودبس الرمان والمخلل.

ملحوظة إذا أردنا تسخينه يفضل منذ البداية عدم وضع صوص الحليب بالمايوينز حتى لا يتبدل طعم الحليب بفعل التسخين.

طريقة إعداد المسخن بخبز الصاج الفريش

إن طريقة عمل سندويشات المسخن بخبز الصاج أقر الكثير بأنه طعمه لذيذ وطريقة تحضيره بسيطة يمكن تطبيقها من خلال الخطوات التالية:

المكونات

خبز صاج فريش. زيت زيتون. دجاج منزوع العظم. بصل. سماق. دبس الرمان. ملح. كزبرة جافة. قرفة. هيل.

التحضير

نحضر طبق ونضع به قطع الدجاج النظيفة.

نبدأ في وضع البهارات كالتالي ملعقة ملح وكزبرة جافة مفرومة بشكل ناعم وسماق وزيت زيتون وبصل مثطع مفروم أو حلقات وهيل ثم تقلب جيدًا وتترك حتى تأخذ من طعم المكونات.

ثم نحضر قدر نضع به قدع الدجاج ويرفع على النار ونستمر في التقليب حتى يتغير لونه ويجف مائه ثم يرفع من على النار.

نبدأ في تقطيع لحم الدجاج في شكل فتات ثم نضع مرةأخرى القليل من السماق ودبس الرمان بمقادر ملعقة كبيرة.

نحضر خبز الصاج ونضع به الدجاج ومع طبقة من الصوص الناتج من نضج الدجاج ثم نيدأ في لف الخبز في شكل اسطوانة ثم يوضع في صينة ويدخل الفرن ليتغير لونه إلى اللون الذهبي.

ثم يخرج ويقدم وينثر عليه السماق ويوضع بجانبة الصنوبر والبصل المقرمش والبقدونس ودبس الرمان.

طريقة تحضير ساندويتش المسخن على الطريقة الفلسطينية

تعرف فلسطين بجمال أفكارها في المأكولات حيث أبدعت في طريقة عمل سندويشات المسخن كالآتي:

المكونات

لحم دجاج. بصل. خبز شراك. سماق ناعم. ملح. فلفل أسود. زيت. هيل. ورق لورا. زنجبيل. قرنفل.

التحضير

نحضر صدور الدجاج وأوراك الدجاج ويتم تنظيفهم بماء بارد ثم توضع في قدر ويرفع على النار حتى تسلق مع مراعاة وضع بهارات وبصل مفروم وبعد تمام النضج يتم إزالة الدجاج وترك المرق ليبرد.

ثم نبدأ في فرع لحم الدجاج مع ضرورة بقاء جلد الاوراك كما هي.

نحضر مقلاة ويتم تجزأة البصل إلى قطع متساوية الحجم ثم يوضع معها زيت الزيتون مع التقليب حتى يتغير لون البصل ويصبح اصفر باهت ثم ننزل بذرة ملح وسماق وتسمر في التقليب.

ثم يتم وضع الدجاج المفتت مع الفلفل الأسود ويقلب ثم يرفع من على النار.

نحضر صينية ونضع بها خبز وبداخله الدجاج بالبهارات والبصل ثم يتم طي الخبز على شكل رول ثم نستمر حتى ننتهي من كمية الخبز والحشو.

ثم يتم وضع طبقة رقيقة من الزيت وزيت الزيتون ونضع مقدار بسيط من مرق الدجاج حتى لا تلتصق السندوتشات في الصينية.

ثم يتم إدخالها في الفرن على درجة حرارة مائة وثمانون وتبقى حتى يتغير لونها بعد مرور عشرون دقيقة.

طريقة تحضير ميني مسخن

هل سبق لك وطبقتي طريقة عمل سندويشات المسخن بشكل صغير يا سيدتي حتى يستطيع اطفال تناوله بسهولة عليكي باتباع الآتي:

المكونات

خبز. صدور دجاج. بصل. زيت زيتون. سماق. دبس رمان. بهارات.

التحضير

نحضر قدر نضع به القليل من زيت الزيتون ثم ننزل بقطع البصل المفرومة بشكل ناعم.

نبدأ في التقليب مع مراعاة وضع القدر على نار متوسطة وعندما يتغير لون البصل ويصبح شفاف أو باهت يتم وضع الدجاج.

مع استمرار التقليب نلاحظ أن ماء الدجاج بدأ في الجفاف والاختفاء وهنا نبدأ في وضع دبس الرمان والبهارات المشكلة ومع اقتراب النضج يتم وضع السماق.

ثم نحضر خبز الشراك ويتم تجزأته إلى ثمان قطع تأخذ شكل المثلث ونبدأ في وضع الدجاج ونطوي القطع المثلثة في شكل رول مع ضرورة لصق آخر طرف بالقليل من مزيج الدقيق والماء.

ثم نحضر مقلاة ونضع بها زيت وترفع على نار متوسطة حتى ترتفع درجة حرارة الزيت ونبدأ في وضع الميني سندوتش مسخن مع التقليب بحرص حتى يأخذ اللون الذهبي ثم يخرج ويقدم.

طريقة تحضير شاندوتش المسخم بخبز التوست

فكرة جديدة وهي طريقة عمل سندويشات المسخن بخبز التوست:

المكونات

خبز توست. دجاج مسلوق. بصل. سماق. ملح. فلفل أسود. صنوبر مقلي. زبادي.

التحضير

نحضر طبق ونضع به قطع الدجاج المسلوقة بشكل مسبق بصل مفروم بشكل ناعم ملح فلفل أسود وصنوبر مقلي بالزيت ويتم التقليب حتى تتتجانس قطع الدجاج مع البهارت وباقي المكونات.

ثم نفرغ عبوة الزبادي في طبق ووضع القليل من السماق يف طبق مختلف عن الزبادي ويبتعد عنه.

ثم نحضر خبز التوس ونزيل أطرافة الجافة ونحاول فرده بشكل طويل ثم يوضع الحشو هليه ونبدأ في طي الخبز في شكل اسطواني مع مراعاة الضغط الخفيف حتى يتماسك الخبز مع الحشو.

ثم نبدأ في تقطيع الاسطوانات ثم غلق فتحتي الاسطوانة بالزبادي والسماق ثم ترص في طبق التقديم.

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