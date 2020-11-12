طريقة عمل شراب اليوسفي بالجزر

مع اقتراب فصل الشتاء لابد من الإكثار بتناول مشروبات غنية بفيتامين سي لمكافحة نزلات البرد وبالتالي لابد من معرفة طريقة عمل شراب اليوسفي بالجزر في المنزل باكثر من طريقة ونكهة.

طريقة عمل عصير اليوسفي بالجزر فريش

يقدم موقع المواطن طريقة عمل شراب اليوسفي بالجزر من أجل الحصول على فوائد الجزر واليوسفي بالنسبة للجسم وتقوية جهاز المناعة:

المكونات

مقدار مناسب من اليوسفي. جزر سكر ابيض. ماء.

التحضير

يتم إحضار كيلو من اليوسفي ونقوم بنزع الطبقة الخارجية منه ثم تقسيم ثمرات اليوسفي إلى فصوص واستخراج البذور منها.

ثم نحضر ربع كيلو من الجزر ويتم تنظيفه جيدًا وإزالة قشوره وتقطيعها على شكل مكعبات أو أصابع أو حلقات بحسب الرغبة.

ثم نحضر قدر نضع به كوب من الماء ونضع به الجزر ويرفع على نار متوسطة ويترك حتى يغلي ويسلق الجزر ثم يرفع من على النار ويترك حتى يفقد حرارته.

نحضر الخلاط ونضع في الإناء الخاص به الجزر الناضج وقطع اليوسفي والسكر الأبيض ونبدأ في تشغيل الخلاط حتى يختفي السكر بشكل نهائي.

ثم نسكب العصير في مصفاة للتخلص من الشوائب الناتجة عن الجزر واليوسفي ثم يقدم في اكواب أو يحتفظ به في زجاجة بالثلاجة.

طريقة تحضير عصير اليوسفي بالجزر والبنجر

عندما يتم دمج البنجر في طريقة عمل شراب اليوسفي بالجزر فإنه يزيد من قيمة الفوائد بسبب العناصر الغذائية الجديدة الذي يضيفها البنجر لليوسفي والجزر مما يعزز من صحة الجسم:

المكونات

يوسفي. جزر. سكر. بنجر.

التحضير

نحضر ثمرات اليوسفي وننظفها ونزيل القشور والبذور ثم نحضر الجزر ونزيل قشوره ثم ينظف ويقطع إلى أصابع.

ونبدأ في طحن اليوسفي بالخلاط للحصول على عصير يوسفي وفي نفس الوقت نرف الجزر المقطع في قدر به ماء على النار ويترك حتى ينضج ويسلق تمامًا.

ثم نحضر الخلاط ونضيف إلى عصير اليوسفي الجزر المسلوق وثمرة البنجر المنزوعة القشور والسكر الابيض ثم يتم الطحن حتى نحصل على عصير متجانس.

وفي مصفاة ذات ثقوب ضيقة يتم وضع العصير بها من أجل إزالة ما نتج من العصير من رواسب ثم يقدم أو يحتفظ به بالثلاجة.

طريقة تحضير عصير اليوسفي بالنعناع

بعد التعرف على طريقة عمل شراب اليوسفي بالجزر علينا بتجربة عصير اليوسفي بالنعناع المنعشة والمغذية:

المكونات

يوسفي. نعناع. ماء. سكر ثلج.

التحضير

يتم جلب مقدار مناسب يكفي عدد الأفراد اليوسفي ويتم التخلص من قشورهوالبذور وفرمه في الخلط حتى نحصل على مائه.

ثم يوضع معه السكر بحسب الرغبة والقليل من أوراق النعناع الاخضر الطازج ثم نبدأ في المزج حتى نحصل على عصير متجانس.

ثم نحضر مصفاة وتبدأ في تنقية العصير من الشوائب والرواسب ويسكب في اكواب التقديم ويوضع به مكعبات الثلج للتبريد وينثر على وجه الاكواب اوراق النعناع ثم يقدم.

طريقة تحضير عصير اليوسفي الطازج

من الممكن تطبيق طريقة عصير اليوسفي بدون جزر بجانب طريقة عمل شراب اليوسفي بالجزر لتنويع ولمن يريد أن يتناول عصائر حمضية منعشة:

المكونات

أربع ثمرات يوسفي. ماء. سكر. ثلج.

التحضير

نحضر أربع ثمرات من اليوسفي ونبدأ في وضعها في الخلاط بعد إزالة القشرة الخارجية والبذور ثم نبدأ في طحناه بالخلاط حتى نحصل على سائل.

ثم تسكب في مصفاة لإزالة الرواسب ثم نعيدها إلى إناء الخلاط ونضع معها كمية من الماء والسكر ويتم مزج المكونات على سرعة عالية لحين اختفاء السكر بشكل نهائي.

ثم يتم وضعها في اكواب ونضع بها قطع الثلج ثم تقدم.

طريقة تحضير عصير البرتقال باليوسفي والفانيليا

المكونات

يوسفي. برتقال. سكر. فانيليا. ثلج. نعناع.

التحضير

يتم وضع ثمرات اليوسفي والبرتقال بعد التخلص من القشور والبذور ويتم مزجهم بالخلاط بشكل جيد ثم يخرجوا من إناء الخلاط وينقوا من الرواسب والشوائب.

ثم يتم وضعهم مرة ثانية في إناء الخلاط ونضع معهما مقدار مناسب من السكر والفانيليا وأوراق النعناع الأخضر ونستأنف المزج حتى تتجانس جميع المكونات.

ثم يتم سكب العصير في أكواب ويوضع عليه أوراق النعناع كنوع من التزيين ثم تقدم وتتناول بشكل بارد.

فوائد الجزر

بعد التعرف على طريقة عمل شراب اليوسفي بالجزر لابد من التعرف على فوائد الجزر والتي من خلالها نتأكد من القيمة الغذائية التي سوف نحصل عليها من خلال تناول هذا المشروب وهي كالآتي:

الجزر من أكثر الثمار التي تحتوي على فيتامينات ومعادن غذائية هامة تتمثل في فيتامني أ وفيتامين ب1 وفيتامين ب3 وفيتامين ب6 وفيتامني ج وفيتامين ك والفولات والمنغنيز والبوتاسيوم والألياف الذين جميعهم يعملوا عن تقوية الجهاز الهضمي وصحة المعدة.

كما يوجد في الجزر البيتاكاروتين والألفا كاورتين والتي بمجرد دخولها للجسم تتحول فيتامين أ ومضادات اكسدة تسمى الانثوسيانسن كما أن اللوتين الذي يوجد في الجزر هو هام لتعزيز قوة العيون.

من المتعارفعليه أن الجزر يحتوي على الليكوبين ومركب POLYACETYLENESوالذي هو مهاجم قوي للجذور الحرة والمكونة للسرطانات التي تطيب جميع اجزاء الجسم بالإضافة إلى وقاية القلب من أمراض تصلب الشرايين وغيرها.

فوائد اليوسفي

لابد من التعرف فوائد فاكهة اليوسفي من أجل معرفة مدى الاستفادة من فوائد شراب اليوسفي بالجزر عندما يمتزجون سوياً وهي كالآتي:

يعتبر اليوسفي من اكثر الفواكه احتواء لفيتامين ج والذي يوجد به بنسبة تسعة وثلاثون بالمائة وبالتالي فإنه يمد الجسم بالنسبة واحد وثلاثون من اجمالي ما يريده الجسم من هذا الفيتامين بشكل يومي من أجل إصلاح التالف من خلايا الجسم وعدم ظهور علامات تقدم السن وهي الشيخوخة وبالتالي تزيد قوة جهاز المناعة.

كما أن اليوسفي غني بفيتامين أ والذي يحتاجه الجسم من أجل إتمام عملية النمو.

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