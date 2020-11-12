طريقة عمل شوربة الشوفان

دائمًا يبحث الكثيرون حول ما هي طريقة عمل شوربة الشوفان حيث تعتبر هذه الشوربة من ضمن أنواع الشوربات التي يعشقها الكثيرون سواء الكبار أو الصغار، ودائمًا تبحث الأمهات عن طريقة تحضيرها لكي يقومون بتحضيرها بالمنزل.

طريقة عمل شوربة الشوفان

المكونات

4 أكواب من الماء. خمس حبات من الهيل. لحم غنم مقطع على حسب الرغبة. 4 حبات من الطماطم المفرومة. قرنفل. ست ملاعق كبيرة الحجم من الشوفان. 2 ملعقة من معجون الطماطم. ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود الحب. ½ ملعقة كبيرة الحجم من الملح. ½ ملعقة من الفلفل الحار والفلفل الحلو. ¼ ملعقة صغيرة الحجم من الكمون. رشة واحدة من ملح الليمون. رشة واحدة من جوزة الطيب. 2 عود من القرفة. شبت أو بقدونس.

طريقة التحضير

نقوم بسلق اللحم في الماء ويضاف لها كل البهارات ماعدا الملح الليمون وتترك حتى تنضج ثم يتم تصفيتها من المرقة والبهارات ونقوم بإضافة اللحمة والمرقة ونتركها على النار.

ثم نضيف لها الطماطم المفرومة والمعجون وبعد أن تبدأ فى الغليان نقوم بإضافة الشوفان لها وتترك جميع المكونات على درجة حرارة هادئة حتى تنضج لمدة خمس دقائق حتى 10 دقائق.

ثم نقوم بإضافة جوزة الطيب والكمون والفلفل الحار ونقوم بخلط المكونات مع بعضها.

ثم نقوم بإضافة ملح الليمون ويتم تزيينها بالشبت أو البقدونس، ثم يتم تقديمها بعد ذلك.

طريقة عمل شوربة الشوفان بالدجاج والطماطم

المكونات

½ كوب من الكريمة على الشوفان. 2 ملعقة كبيرة الحجم من الزبدة. ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح. ملعقة واحدة كبيرة الحجم من معجون الطماطم. 2 قطعة من فيليه الدجاج. ثلاث حبات من الطماطم. حبة واحدة من القرفة. حبة واحدة من البصل. ست فصوص من المستكة 2 فص من الثوم ¼ كوب من البقدونس. ½ ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود. ½ ملعقة صغيرة الحجم من القرفة. ½ ملعقة صغيرة الحجم من الكزبرة.

طريقة التحضير

بعد أن قام موقع المواطن بتوضيح طريقة عمل شوربة الشوفان فيجب أيضا أن يقوم بتوضيح طريقة عمل شوربة الشوفان بالدجاج والطماطم.

نقوم بوضع أربع أكواب من الماء مع ملح وبصل ومستكة في إناء، ثم يتم وضع الإناء على النار على درجة حرارة متوسطة حتى يغلى.

ثم نقوم بإضافة قطع الفيليه ويتم خفض درجة الحرارة ونقوم بتغطية الإناء ويترك حتى ينضج الخليط.

ثم نقوم بتصفية المرقة ونحتفظ بها، ثم يتم تقطيع الدجاج إلى مكعبات صغيرة وتترك جانبًا.

ويتم وضع الطماطم وكمية صغيرة من الماء في إناء الخلاط ويتم تشغيل الخلاط حتى نحصل على عصير الطماطم.

ثم نقوم بتسخين الزبدة في إناء ويضاف الثوم والبصل ويتم تقليب المكونات مع بعضها حتى تذبل، ثم نقوم بإضافة الكزبرة والقرفة والمعجون وعصير الطماطم والفلفل والملح.

ونقوم بتغطية الإناء وتترك الشوربة على درجة حرارة هادئة حتى تتسبك وتتكون لدينا شوربة كثيفة القوام.

ثم نقوم بإضافة المرقة والشوفان مع تقليب المكونات بطريقة جيدة حتى تختلط مع بعضها.

ونستمر في التقليب من وقت لآخر حتى يتم التأكد من أن الشوفان لا يترسب في القاع.

وتترك الشوربة لمدة عشرين دقيقة تقريبًا حتى ينضج الشوفان جيدًا وتصبح لدينا شوربة متماسكة.

ومن الممكن أن نقوم بتعديل كثافة الشوربة على حسب الرغبة، ثم نقوم بإضافة مكعبات الدجاج.

وتترك حتى تغلي لمدة خمس دقائق تقريبًا، ثم نقوم بعد ذلك برفع الشوربة من على النار، ثم نضيف الكريمة، ويتم تقديمها مع البقدونس.

طريقة عمل شوربة الشوفان بالخضروات

المكونات

2 كوب من الخضروات المشكلة. ¼ كوب من زيت الذرة. ½ كوب من الشوفان. لتر واحد من الحليب الروابي. ملعقة واحدة من الزنجبيل المفروم. ملعقة واحدة من الهيل. ملعقة واحدة من القرفة. ملعقة واحدة من الملح. ملعقة واحدة من الكزبرة الناعمة. ملعقة واحدة من برش الليمون والكمون. حبة واحدة متوسطة الحجم من البصل المفروم. 2 فص من الثوم المفروم. 2 ملعقة كبيرة الحجم من عصير الليمون. ¼ ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.

طريقة التحضير

نقوم بوضع الشوفان في إناء يكون متوسط الحجم، ثم يتم تسخين الإناء على درجة حرارة متوسطة.

ويتم التقليب لدقائق معدودة حتى يصبح لونه مائلاً إلى اللون الذهبي وتتصاعد منه رائحة جميلة.

ثم نقوم بإضافة الزيت والقرفة والثوم والبصل والهيل والخضروات وبرش الليمون والملح والزنجبيل والكزبرة والكمون والفلفل ويتم تقليب المكونات لدقائق معدودة حتى تكتسب نكهة جميلة.

ثم نقوم بإضافة الحليب وتترك الشوربة على درجة حرارة متوسطة حتى تصل لدرجة الغليان درجة الحرارة وتترك الشوربة حتى تنضج الخضروات كلها بشكل جيد.

ثم يتم وضع الشربات في إناء الخلاط حتى تصبح ناعمة ونقوم بإعادة الشربة إلى الإناء ونقوم بتسخينها بطريقة جيدة.

ويضاف لها عصير الليمون، ثم يتم تقديمها بعد ذلك.

طريقة عمل شوربة الشوفان بالدجاج والفطر

المكونات

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الذرة. بصلة واحدة صغيرة الحجم مفرومة ناعم. أربع أكواب من الماء البارد. ⅓ كوب من كريمة الطهي. عبوة واحدة من شوربة الشوفان الجاهزة. ½ كوب من الفطر المفروم.

طريقة التحضير

نقوم بوضع الزيت في إناء يكون مناسب، ثم يضاف له الفطر والبصل مع التقليب لمدة ثلاث دقائق تقريبًا حتى تنضج الخضراوات.

ثم نقوم بإضافة الماء مع تحريك المكونات وإضافة مغلف الشوربة أيضًا ويتم تحريك الشوربة وتترك على نار منخفضة لمدة 10 دقائق.

ثم نقوم بإضافة الكريمة السائلة ويتم تحريك المكونات بطريقة جيدة، ثم يتم تقديمها بعد ذلك.

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