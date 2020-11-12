طريقة عمل طاجن بامية

تعتبر طريقة عمل طاجن بامية بسيطة جدا فهي من الأكلات الشعبية التي يتم طهيها بكثرة نظرًا لطعمها الرائع خصوصًا عند إضافة اللحم الضان له مما يزيد من قيمته الصحية كثيرًا.

طريقة عمل طاجن بامية

سوف نقدم لكم في هذا المقال على موقع المواطن طريقة عمل طاجن بامية بخطوات بسيطة وهي كالتالي:

المكونات

كيلو من البامية. طبق صغير من البصل المفروم. أربع فصوص ثوم مفروم. القليل من مرق دجاج أو اللحم. نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة. ملعقة من السمن أو الزيت. اربع ملاعق من معجون الطماطم الجاهز. نصف كوب من عصير الطماطم الطازج. القليل من عصير الليمون. بهارات متنوعة. رشة من الملح والفلفل الاسود.

طريقة التحضير

أحضري وعاء وضعي به ملعقة من السمن أو الزيتثم ضعي البصل المفروم ونصف الثوم وقومي بتقليب المزيج إلى أن يصير ذهبيًا.

ضيفي عصير الطماطم ومعجون الطماطم الجاهز إلى الوعاء.

ثم قومي بإضافة الملح والفلفل والبهارات ثم اتركي الصلصة على النار إلى أن تتسبك.

ضعي البامية مع الصلصة ثم قلبيها برفق، ثم قومي بوضع المرق فوقها بكمية قليلة حوالي كوب فقط لتخفيف الصلصة.

ضيفي الثوم المفروم والكزبرة الجافة إلى البامية ثم قومي بتقليبها جيدً.

أتركي البامية على نار متوسطة الحرارة إلى أن تستوي بشكل تام.

ضعي البامية في طاجن ثم ضعيها بالفرنالساخن على درجة حرارة 180 إلى أن يصير وجهها محمر.

أخرجي طاجن البامية من الفرن ثم ضيفي معه عصير الليمون

قدميه إلى جانب الأرز واللحم المطهي.

أسهل طريقة لتحضير طاجن البامية باللحم

المكونات

كيلو من البامية بصل مفروم. 2 ملعقة كبيرة منالثوم المفروم 2 من الفلفل الرومى أو الحار حسب رغبتك مكعب من مرقة الدجاج نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة رشة من الملح القليل من الفلفل الأسود كوب من عصير الطماطم ملعقة من عصير الليمون لحمة مسلوقة ملعقة كبيرة من السمن

طريقة التحضير

احضرى وعاء وضعي به ملعقة من السمن ثم اتركيها تسخن وضعي بها قطع البصل الصغيرة مع نصف مقدار الثوم المفروموقلبيه جيدًا.

ثم قومى بوضع الفلفل المقطع إلى قطع صغيرة واستمري بالتقليب.

ثم انتظرى إلى أنيدبل البصل والثوم تظهر ريحته، ثم قومى بإضافة عصير الطماطم عليهم وقلبيه.

ثم قومي بوضع الملح والفلفل الأسود، واتركى خليط الطماطمإلى أن ينضج.

قومى بوضع البامية على الطماطم ثم ضيفي مكعب مرقة الدجاج وقلبيه.

ثم ضعى الكزبرة المطحونة وباقى كمية الثوم المهروسوامزجي المكونات.

ثم انتظرى إلى أن تنضج البامية بشكل تام.

ثم احضرى طاجن ضعى فيه قطع اللحمة المسلوقة ومعه البامية السابق تحضيرها وقلبيهم جيدًا.

اشعلى الفرن على درجة حرارة متوسطة ثم ادخلي طاجن البامية فى الفرن لحوالي ربع ساعة حتى يأخذ لون أحمر من الوجه.

اخرجيه من الفرن وقدميهإلى جانب الأرز الأبيض والخبز وطبق مخلل باذنجان

لمزيد من الطعم يمكنك إضافة عصير الليمون له عند تقديمه.

طريقة عمل طاجن بامية في الفرن

المكونات

كيلو من البامية نصف كيلو من اللحم الضاني كيلو طماطم بصلة مفرومة. 2 ملعقة كبيرة من السمن 6 فصوص ثوم مهروس. ملعقة من الكزبرة المطحونة. القليل من الملح حسب رغبتك. القليل من الفلفل الأسود. فلفل رومي شرائح.

طريقة التحضير

ضعي القليل من السمن في وعاءطبخ وضعيها على النار.

ثم نضيف البصل المقطع إلى السمن والفلفل الحار ثم الثوم المفروم وقلبيها إلى أن يتغير اللون لذهبي

.ضيفي القليل من الملح والفلفل الأسود والبهارات المشكلة وقلبي جيدًا.

ضيفي عصير الطماطم إلى المكونات ثم قلبي الخليط.

ثم قومي بوضع اللحم المسلوق معهم وقلبي خليط الطماطم باللحم.

ثم نضيف البامية إلى خليط الطماطم بعد أن يغلي وقلبيها جيدًا.

ثم ضيفي المرقة فوقها واتركيهاعلى النار حوالي خمس دقائق فقط.

ثم ضعيخليط البامية واللحم في طاجن فرن ونغلفها بورق الفويلوادخليها إلى الفرن إلى أن تنضج بشكل تام.

بعد أن ينضج طاجن البامية باللحم اخرجيه من الفرن ثم قدميه وهو ساخن إلى جانب الأرز بالشعيرية.

طريقة تحضير طاجن البامية باللحم

يمكنك التعرف على طريقة عمل طاجن باميةباللحم ومكوناتها كالتالي:

المكونات

نصف كاس من الطماطم المعصورة. كيلو منالبامية تكون نظيفة ومجهزة على الطهي. كيلو مناللحم الضاني المقطع. ملعقة من السمن أو الزيت. ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة. بصلة مفرومة. ثلاث فصوص منالثوم المفروم. كوب من مرقة اللحم. 2 ملعقة من معجون الطماطم. فلفل رومي مقطع إلى شرائح. القليل من بهارات اللحم. القليل من الملح والفلفل. القليل من عصير الليمون.

طريقة التحضير

قومي بتشويح اللحم مع البصل في وعاء عميق به ملعقة من السمن.

ثم ضيفي الملح والفلفل، والقيليل من الماء بشكل تدريجي مع الإستمرار في تقليبها.

قومي بإضافة البامية إلى اللحم وضعي معها الفلفل الرومي مع عصير الطماطم والصلصة الجاهزة ثم قلبي المكونات كثيرًا واتركيها على النار إلى أن يتم السواء.

ثم احضري مقلاة وضعي بهاالقليل من الزيت أو السمن ثم قومي بوضع الثوم وقلبيه جيدًا.

ثم ضيفي الكزبرة المطحونة، وضيفيالخليط إلى البامية.

ضعي البامية في طاجن وادخليها إلىالفرن على درجة حرارة متوسطة وأتركيهاإلى أن يحمر الوجه

ثم أخرجي الطاجن من الفرن وضعي معه القليل من عصير الليمون

ثم قدميه مع الأرز الأبيض المطهي بألف هنا.

أسرار لطبخ بامية لذيذة وصحية

بعد أن تعرفنا على طريقة عمل طاجن باميةيجب ان نقدم أسرار صحية لعمل البامية وهي كالتالي:

يجب عليكي استخدام لحم خالي من الدهونحتى لا يتضرر جسمك من الدهون

قللي الملح بداخل الطاجن حتى لا يتضرر صحتك فالليمون يعد من المواد الحامضة التي تغني عن الملح في الطعام.

من الأفضل استخدام زيت نباتي بدلاً من السمن لكي تقللي من الدهون في طاجن البامية.

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