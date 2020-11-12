طريقة عمل عجينة البيتزا

العديد من الناس التي تحب الأكلات الغربية يسألون عن طريقة عمل عجينة البيتزا وذلك لأنها من الأكلات الجميلة والمفضلة لدى الكثير من الأشخاص كبار كانوا أو صغار لطعمها الجميل والمميز.

البيتزا

تعد البيتزا من الأكلات المميزة للغاية من حيث الطعم الجميل وكذلك الشكل الرائع والتي يحبها العديد من الناس في كل مكان والتي تجعلهم يبحثون عن طريقة عمل عجينة البيتزا وذلك لضمان الحصول على عجينة مميزة، وموقع المواطن سوف يستعرض الكثير من الأشياء حول هذا الموضوع.

تتميز البيتزا بأنه من الممكن أن يتم تناولها على طعام الفطار أو الغداء أو العشاء حسب الرغبة وذلك لأنها من الأكلات الخفيفة التي لا تؤثر على الجسم بشكل كبير.

لابد من معرفة أن البيتزا ذات أصل أيطالي حيث تم انتشارها واختراعها أول مرة من قبل إيطاليا ثم انتشرت إلى جميع أنحاء العالم.

تعتبر إيطاليا هي الدولة التي تمتلك الطعم المميز للبيتزا وذلك بسبب بعض الإضافات والخلطات التي يتم وضعها على البيتزا لديهم وتجعلهم مميزين عن الكثير غيرهم.

تم انتشار البيتزا في كل دول العالم وأصبحت كل دولة تقوم بعمل البيتزا بطريقة مختلفة عن الجولة الأخرى وذلك بسبب اختلاف الثقافات بين الدول.

يوجد الكثير من أنواع الحشو التي من الممكن أن يتم وضعها في البيتزا والتي تعطيها طعم جميل ومذاق جيد.

تختلف أنواع الحشو التي توضع بها بسبب اختلاف الأذواق من شخص لآخر فليس الجميع يحب أن يتناول نفس الشئ ولكل شخص ذوق خاص به يميزه عن غيره من الأشخاص الآخرين.

من أنواع الحشو التي يتم وضعها في البيتزا هي الجبن او اللحمة او الفراخ او العديد من أنواع الحسو الاخرى.

يتكون طبق البيتزا في الأصل وبشكل أساسي من الطماطم وكذلك الجبن والصلصة والعجين.

من الممكن أن تكون العجينة الخاصة بالبيتزا سميكة أو أن تكون خفيفة ومقرمشة وذلك يختلف باختلاف الأذواق ورغبة كل شخص.

طريقة عمل عجينة البيتزا

المكونات

ملعقة واحدة كبيرة من الخميرة كوب ونصف الكوب من الماء الدافئ عدد ثلاثة أكواب ونصف من الطحين ملعقة واحدة كبيرة من زيت الزيتون رشة صغيرة من الملح ملعقة واحدة كبيرة من السكر

طريقة التحضير

تعد طريقة عمل عجينة البيتزا من الأشياء السهلة للغاية والتي يمكن لأي شخص القيام بها ولكن من خلال اتباع الخطوات الصحيحة في عملها وذلك لإعطاء أفضل نتيجة.

يجب في البداية أن يتم وضع الخميرة في الماء الدافئ. ويتم إضافة ملعقة كبيرة من السكر عليها.

يتم ترك هذه الخميرة لمدة تصل إلى حوالي خمسة دقائق حتى تختمر بالشكل الصحيح ويظهر عليها بعص الفقاعات.

يوضع الدقيق في وعاء كبير وعميق ويفتح في منتصف الدقيق حفرة كبيرة بعض الشئ ويتم وضع الخميرة بعد التأكد من تخمرها في منتصف الدقيق.

ويوضع على الخيرة وهي في المنتصف زيت الزيتون ويتم تقليبهم وعجنهم في بعصهم البعض لدخول كل المكونات وامتزاجها.

يجب أن يدهن الوعاء بالزيت وتوضع فيه العجينة ثم يغطى بقطعة نظيفة من القما ويترك في مكان دافئ الحرارة حتى يختمر بشكل جيد.

لابد ان يتم ترك العجينة لمدة حوالي ساعة كاملة لصمان تخمرها وتضاعف حجمها بالشكل المناسب.

يتم وضع البعض من الدقيق على طاولة ويفرد عليها العجين.

طريقة عمل عجينة البيتزا باللبن

المكونات

عدد أربع ملاعق كبيرة من لبن الزبادي عدد اثنين من البيض ثلاثة أرباع الكوب من الزيت النباتي عدد اثنين كوب من الماء الدافئ عدد ست أكواب من الدقيق الأبيض المنخول عدد ست ملاعق كبيرة من الحليب البودرة رشة مناسبة من الملح عدد ثلاث ملاعق كبيرة من السكر عدد اثنين ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

مكونات صلصة البيتزا

ملعقة واحدة كبيرة من الزبدة ملعقة واحدة كبيرة من زيت الزيتون حبة واحدة صغيرة من البصل عدد اثنين من فص الثوم اثنين حبة من الفلفل الأخضر عدد عشر حبات من البندورة عدد اثنين ملعقة كبيرة من رب البندورة ملعقة واحدة كبيرة من السكر ملعقة واحدة كبيرة من الملح ملعقة كبيرة من الأوريجانو ملعقة صغيرة من الريحان نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود ملعقة واحدة صغيرة من الشطة المجروشة والتي تكون حسب الرغبة

طريقة التحضير

من ضمن معرفة طريقة عمل عجينة البيتزا يجب معرفة طريقة عملها باللبن كذلك وذلك لأنها من الطرق الجميلة والتي يرغب الكثير في معرفتها.

في البداية يجب أن يتم خلط المكونات الجافة مع بعضها البعض بشكل جيد.

يتم خلط المكونات السائلة المتوافرة في الخلاط، ثم يتم خلط جميع المكونات السائلة والجافة مع بعضها وعجنهم باليد.

يتم ترك العجين لمدة حوالي نصف ساعة حتى يختمر بطريقة جيدة ثم توضع في الصينية ويتم وضع المواد الخاصة بالبيتزا عليها.

يوضع فوق العجينة كل من الخضار وكذلك الفطر والكثير من المواد الأخرى والتي تكون حسب رغبة كل شخص.

كما يمكن أن يتم الإكثار أو التقليل من الملح حسب الرغبة وتوضع في الفرن وذلك على درجة حرارة متوسطة ويتم الانتظار حتى تستوي وتخرج من الفرن وبذلك أصبحت جاهزة للتقديم.

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