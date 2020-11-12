طريقة عمل عصير الخروب وفوائده

الكثير من الناس تريد معرفة طريقة عمل عصير الخروب وفوائده وذلك لأنه من العصائر المفيدة للغاية بالنسبة للجسم وكذلك يوجد بها الكثير من الفوائد التي تحمي الجسم من الأمراض.

الخروب

الخروب هو نوع من أنواع الشراب الذي يحبه العديد من الأشخاص وهذا ما يجعلهم يبحثون بشدة عن طريقة عمل عصير الخروب وفوائده وذلك حتى يتم عمله بالطريقة الصحيحة، وموقع المواطن سوف يقدم الكثير من الأمور حول هذا الموضوع.

يعد الخروب شراب جميل وذات مذاق مميز وكذلك قوامه كثيف ولديه نكهة ورائحة حلوة للغاية.

يقوم الكثير من الناس بإدخال الخروب في العديد من وصفات الأكل والحلويات الشرقية المميزة كما أنه يمكن أن يتم تقديمه مع وجبة الإفطار، او في وجبة العشاء ويكون مع الطحينة.

كما أنه من الممكن أن يتم إضافته على القشطة حيث يتم تناوله بالخبز البلدي العربي.

كما من الممكن أن يتم استخدام الخروب في دهنه على شرائح التوست.

في العادة يقوم الناس بتقديم وتناول التوست بشكل كبير في فصل الشتاء وذلك لأنه من المشروبات الساخنة والتي تفيد الجسم بشكل كبير في فصل الشتاء ويعمل على تدفئة الجسم.

هناك من يطلق على الخروب أسم الرب وهذا الاسم يعني خلاصة الخروب وذلك بعد أن تتبخر المياه منه وتتركز مكوناته في مكانها.

لا توجد أي اختلاف بين طريقة عمل عصير الخروب سواء كان طبيعي او مجفف فالطريقتين يتم تحضيرهم بنفس الشئ.

طريقة عمل عصير الخروب

المكونات

مدة التحضير 20 دقيقة مدة الطهي 20 دقيقة هذه المكونات تكفي ل 8 أشخاص 10 أكواب من الماء كوب واحد من الخروب المسحوق كوب واحد من السكر

طريقة التحضير

يعد التعرف على طريقة عمل عصير الخروب وفوائده من الأشياء المهمة التي يجب معرفتها وذلك لأنه يتميز بطعم جميل ومميز للغاية ويكون خيار افضل للأشخاص الذين يبحثون عن شراب جميل.

في البداية يجب أن يتم إحضار وعاء ويوضع به الخروب ويوضع على النار في درجة حرارة متوسطة ليست عالية أو منخفضة.

ثم يتم إضافة الكمية المناسبة من السكر على الخروب ويتم تقليبهم مع بعضهم البعض بشكل جيد حتى يذوب السكر في الخروب.

يجب أن يتم مراعاة عدم تغير لون الخروب ثم يتم إضافة الماء عليه ويترك على النار حتى يغلي مرة أخرى بطريقة جيدة.

ثم يتم تصفية الخليط ويوضع في الثلاجة حتى يبرد ثم يتم سكبه في الأكواب الخاصة بالتقديم ويقدم إلى الناس.

طريقة عمل عصير الخروب والعرقسوس

المكونات

مدة التحضير ثلاثة عشر دقيقة تكفي هذه المكونات لعدد ثماني أشخاص عدد أربعة أكواب من الماء عدد اثنين كوب من الخروب المجروش كوب واحد من السكر ملعقة صغيرة من السكر ربع ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا كوب واحد من عرق السوس لتر من الماء

طريقة التحضير

من ضمن معرفة طريقة عمل عصير الخروب وفوائده لابد من معرفة طريقة تحضير عصير الخروب والعرقسوس وهي من الطرق السهلة للغاية.

في البداية يتم إحضار وعاء عميق ويوضع به الخروب وكذلك السكر ويوضع على النار في درجة حرارة متوسطة ويتم تقليب هذا الخليط حتى يتم ذوبان السكر بطريقة جيدة ويصبح متكرمل.

يتم بعد ذلك إضافة الوعاء عليه ثم يترك لمدة حوالي دقيقتين على النار حتى يغلي.

يتم تنزيل الوعاء من على النار ويترك على جانب حتى يصبح بارد.

هناك من يقوم باستعمال الخروب بطريقة مباشرة أو من خلال تركه في الثلاجة حتى يبرد بشكل كامل.

بعد ذلك يتم تصفية الخروب وذلك بواسطة مصفاة خاصة به وتكون ناعمة ويتم تقديمه للضيوف مع قطع الثلج.

تحضير العرقسوس

يجب معرفة كيفية تحضير العرقسوس عند البحث عن معرفة طريقة عمل عصير الخروب وفوائده وذلك لأنه مهم للغاية بالنسبة للخروب.

يجب في البداية أن يتم تغطية العرقسوس بقطعة من القماش ووضعها في مكان به شمس حتى يتعرض لأشعة الشمس والحرارة أو يتم وضعه في مكان دافئ وذلك لمدة بعض الساعات.

يتم وضع العرقسوس بداخل قطعة القماش التي تم تجهيزها من قبل ويتم العمل في تجميع أطراف قطعة القماش حول العرق سوس وتغلق بطريقة جيدة.

يوضع بعد ذلك العرقسوس في إبريق كبيرة ويتم غمره بالماء ويتم وضع هذا الإبريق في الثلاجة لفترة من الزمن حتى يبرد بالشكل الصحيح ويقدم إلى الضيوف بارد.

فوائد عصير الخروب

يهتم البعض بمعرفة طريقة عمل عصير الخروب وفوائده وبعص التعرف على طريقة تحضير هذا المشروب لابد من معرفة فوائده والتي تكون جيدة للجسم وهي:

يعمل الخروب على تقوية عملية الهضم داخل الجسم ويخلص الجسم من الإمساك وكذلك علاج الإسهال.

كما يعد له دور كبير في التقليل من مستويات الكوليسترول المرتفعة في الجسم والتي تؤثر على الجسم بشكل سلبي.

كما أنه يعمل على وقاية وحماية الجسم من الإصابة بمرض السرطان.

كما أنه يعمل على التخلص من الإنفلونزا وكذلك السعال الشديد الذي يصاب الكثير خاصة في فصل الشتاء والتعرض للبرودة.

يعمل كذلك على حماية الجسم من زيادة الوزن حيث أنه يقوم بالسيطرة على الوزن بشكل كبير.

يعمل على تقوية بصيلات الشعر ويمنع تساقطه.

يحمي الوجه وجميع الجسم من التجاعيد التي تظهر عليه بسبب عامل السن والشيخوخة.

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