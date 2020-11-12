طريقة عمل كبسة اللحم

الكثير من الناس وخاصة العرب يسألون عن طريقة عمل كبسة اللحم وذلك لأن الكبسة من الأكلات الجميلة والمميزة التي يحبها الكثير من الناس وتجعلهم يبحثون عن طريقة عملها.

كبسة اللحم

تعد كبسة اللحم من الأكلات المفيدة وكذلك الجميلة وخاصة عند العرب والمصريين والسعوديين فهم يفضلون تناول هذه الاكلة بشكل كبير وفي عيد الأضحى المبارك فهي من الأساسيات في العيد ويبحثون عن طريقة عمل كبسة اللحم، وموقع المواطن سوف يقدم الكثير من الأشياء حول هذا الموضوع.

تعتبر هذه الوجبة من الوجبات الثقيلة بعض الشئ وذلك لاحتوائها على اللحوم والأرز وكذلك بعض المكونات الأخرى المميزة.

هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها عمل كبسة اللحم والتي تختلف من مكان لآخر بسبب اختلاف الثقافات وكذلك بسبب ذوق كل شخص.

يعد التعرف على طريقة عمل هذه الكبسة ومعرفة المكونات الخاصة بها شخص مهم للغاية ومفيد للكثير.

ينصح بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من زيادة كبيرة في الوزن عدم تناول هذه الكبسة بكميات كبيرة وذلك حتى لا يؤثر على الجسم بشكل سلبي.

طريقة كبسة اللحم

المكونات

مدة تجهيز المكونات 60 دقيقة مدة الطهي 120 دقيقة تكفي هذه المكونات ل 6 اشخاص كيلو جرام من لحم الضان موزات بعظمها حبتان من البصل الأبيض المقطع إلى جوائح حبة من الكرات المقطع وناعم عدد خمس ملاعق كبيرة من الزبدة كمية مناسبة من الملح حسب الرغبة كوب واحد من صلصة الطماطم عدد اثنين حبة من الفلفل الأخضر الحار عود واحد من القرفة عدد ثلاثة أعواد من القرنفل ملعقة واحدة كبيرة من البابريكا المدخنة عدد ثماني حبات من الهال حبة واحدة من اللومي نصف ملعقة صغيرة من الكركم رشة من الزعفران نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون كأس من عصير البرتقال بشر قشر نصف واحدة من البرتقال عدد اثنين كوب من الأرز الأمريكي والذي يكون منقوع بماء فاتر لمدة 30 دقيقة ومصفى. عدد ثماني أكواب من مرقة اللحم خمسة فصوص من الثوم المدقوق نصف كوب من المكسرات المحمصة صنوبر ولوز وكاجو للزينة

مكونات صلصة الدقوس

حبة واحدة من الطماطم المقشرة حبة واحدة من الفلفل الأخضر الحار ربع كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة عدد اثنين من فصوص الثوم عصير حبة من الليمون ملح ويكون حسب الرغبة

طريقة تحضير كبسة اللحم

تعد معرفة طريقة عمل كبسة اللحم من الأشياء السهلة وكذلك المميزة التي يرغب الكثير في تعلمها ويبحثون عنها في كل مكان.

في البداية يجب أن يسخن الزبد في وعاء كبير ومناسب ويضاف عليه اللحم ويتم تحميرها من كل جانب بشكل جيد

بعد ذلك يتم إضافة البصل وكذلك الكراث على اللحم ويخلط هذه المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد وذلك لمدة تصل حوالي خمس دقائق حتى يصبح لون البصل ذهبي.

يتم إضافة كل من الثوم وكذلك الفلفل الأخضر والملح والبهارات ويضاف عليهم صلصة الطماطم مع الزعفران وعصير البرتقال ويقلب هذا المزيج لمدة حوالي دقيقتين.

يتم إضافة بعد ذلك مرق اللحم والذي يكون مغلي ويترك على النار لفترة طويلة تصل إلى ساعة نصف حتى يستوي اللحم. ويضاف عليه برش البرتقال وكذلك الأرز ثم يترك على النار حتى ينضج.

يتم صناعة زورق صغير بواسطة ورق الألمنيوم ويتم وضعه في منتصف الأزر ويوضع بداخله قطعة من الفحم والتي تكون مشتعلة مع قطعة من الزبدة والتي تعمل على تدخين الكبسة.

يوضع الغطاء فوق هذه الخلطة لفترة قصيرة حوالي دقيقتين لدخول البخار إلى جميع الكبسة.

في النهاية يتم سكب الأرز في أطباق خاصة بالتقديم ويتم ترتيب اللحم على وجه الطبق ويتم تزيينه بالمكسرات وبعص الأشياء الأخرى ويقدم ساخن مع بعض الدقوس.

طريقة عمل كبسة الدجاج بالسمنة

المكونات

مدة التحضير لها 12 دقيقة مدة الطهي اللازمة 30 دقيقة هذه المكونات تكفي لعدد 8 أشخاص اثنين كيلو جرام من الدجاج المقطع حبة واحدة كبيرة من البصل المقطع إلى أرباع اربعة فصوص من الثوم ثلاث ورقات من ورق الغار عدد ستة فصوص من الهيل عود واحد من القرفة خمسة أكواب من الماء نصف كوب من السمنة خمس بصلات متوسطة الحجم ومقطعة إلى شرائح دائرية عدد اثنين ملعقة كبيرة من الكركم اثنين ملعقة صغيرة من الملح والبهار المشكل ثلاثة أكواب من الأرز طويل الحبة والمنقوع ربع كوب من ماء الورد

طريقة التحضير

بعد التعرف على طريقة عمل كبسة اللحم يجب ان يتم معرفة طريقة عمل الكبسة ولكن بالفراخ والتي تكون كما يلي:

يتم وضع الدجاج مع البصل وكذلك الثوم في وعاء مناسب ويضاف عليه ورق الغار والملح والهيل والقرفة والماء ويتم ترك هذه المكونات على النار لمدة حوالي اربعين دقيقة.

بعد أن يستوي الدجاج يتم إخراجه من المرق ويتم تصفية المرق ثم يعاد إلى الوعاء مرة أخرى ويترك حتى يغلي وذلك لمدة حوالي ثلاثين دقيقة.

يتم تسخين السمن ويضاف عليها شرائح البصل وتقلب مع بعضها حتى يصبح لون البصل ذهبي ويضاف عليه الكركم والملح والبهارات.

ويتم ترتيب قطع الدجاج فوقه ويضاف عليه ماء الورد ويترك على نار هادئة لمدة حوالي ربع ساعة.

يتم توزيع البصل والدجاج على الأرز ويغطى ويتم إخراج الدجاج بعد فترة.

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