طريقة عمل كعب الغزال السادة

يعد كعب الغزال من ضمن القراقيش التي تكون مشهورة بشكل كبير في مصر، ودائمًا يتساءل الكثيرون عن طريقة عمل كعب الغزال السادة، كما توجد الكثير من الأنواع لكعب الغزال فيوجد منه السادة المحشي.

طريقة عمل كعب الغزال السادة

المكونات

كيلو واحد من الدقيق. نصف كيلو من السمن. ملعقة من السمسم. ملعقة من الخميرة. كوب واحد من اللبن الدافئ. ملعقة واحدة من الملح. ملعقة من رائحة الكعك. ملعقة من الخميرة. ملعقة من السكر.

طريقة التحضير

يتم خلط السمسم مع الدقيق، ثم نقوم بتذويب السمن في خليط الدقيق والسمسم مع الفرك بطريقة جيدة ويتم فرك المكونات مع بعضها.

ثم نقوم بإضافة الخميرة والسكر ويضاف له اللبن الحليب ورائحة الكعك وتخلط جميع المكونات مع بعضها.

ونقوم بعجن هذه المكونات حتى نحصل على عجينة، ثم تترك هذه العجينة لمدة ساعتين كي تتخمر.

ونقوم بإحضار صينية، ثم نقوم بدهنها بالزبدة وتفرد العجينة بالصينية ويتم تشكيلها لأشكال مستطيلة.

ثم نقوم برص الأشكال بالصينية ونقوم بخبز الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة تقريبًا حتى تحصل على اللون الذهبي، ثم يتم تقديمه.

طريقة عمل كعب الغزال بالعجوة

المكونات

½ كيلو من الدقيق. 200 جرام من الزبدة. ملعقتان من الخميرة. ملعقة واحدة من السمسم. ملعقة من رائحة الكعك. ملعقة صغيرة من الملح. نصف كوب من اللبن الدافئ. كمية من العجوة. ملعقة من السكر. ربع كوب من الماء.

طريقة التحضير

نقوم بخلط المكونات الجافة في البداية مع بعضها كالخميرة والسكر والملح والدقيق، ثم يضاف له الماء بشكل تدريجي مع العجن حتى يتم الحصول على عجينة.

ثم يتم تغطية هذه العجينة بكيس بلاستيكي وتترك جانبًا لكي تتخمر لمدة ساعتين تقريبًا.

ثم نقوم بتقطيع العجينة على شكل أسطوانة ونضع بداخلها حشوة العجوة.

ثم نقوم بإغلاقها بطريقة جيدة ونقوم بإحضار صينية الفرن التي تكون مبطنة بالزبدة.

ويتم رص كعب الغزال في الصينية، ثم يتم وضع الصينية بالفرن على درجة حرارة 180 درجة.

ويترك كعب الغزال بالفرن حتى يحصل على اللون الذهبى الجميل.

طريقة عمل كعب الغزال السادة بالتمر

المكونات

نصف كيلو من الدقيق. 2 ملعقة من الخميرة. ربع كيلو من الزبدة. ربع كوب من الحليب. ملعقة من السكر. ملعقة من الملح. عجوة تمر. كوب من الماء.

طريقة التحضير

نقوم بخلط المكونات كالسكر والدقيق والملح والخميرة والحليب والزبدة في إناء بطريقة جيدة مع بعضهم.

ثم يتم إضافة الماء بشكل تدريجي ونستمر في العجن لكي نحصل على عجينة متماسكة.

ثم يتم تغطية هذه العجينة وتترك لكي تتخمر لمدة ساعتين على الأقل، ثم نقوم بتقطيع العجينة على شكل أسطواني.

ثم توضع العجوة في العجينة من الداخل ويتم إغلاقها بطريقة جيدة.

ثم يتم تقطيع العجينة باستخدام السكين ونقوم بإحضار صينية فرن ونضع بها كمية من الزيت.

ثم نقوم برص قطع العجين في صينية ونضع الصينية في الفرن لكي تنضج وتحصل على اللون الذهبي.

ونقوم بعد ذلك بوضع قطع كعب الغزال في أطباق التقديم ويتم تقديمها وبالهنا والشفاء.

طريقة عمل كعب الغزال بالمربى

المكونات

½ كيلو من الدقيق. ملعقتان صغيرتان من السكر. 150 جرام من الزبدة. ملعقة من الملح. ماء. كيلو من اللوز. 4 ملاعق من الزبدة. 4 ملاعق من ماء الزهر. 4 ملاعق من المربى. ½ كيلو من السكر.

طريقة التحضير

بعد أن قام موقعنا بتوضيح طريقة عمل كعب الغزال السادة فيجب أيضًا أن يقوم بتوضيح طريقة عمل كعب الغزال بالمربى وذلك عن طريق إحضار إناء واسع.

ثم يوضع به كمية من الزبدة والملح والدقيق والسكر، ويتم تقليب هذه المكونات مع بعضها بطريقة جيدة كي تمتزج جيدًا.

ثم يضاف لها ماء الزهر بشكل تدريجي لكي نحصل على عجينة متماسكة ونقوم بإحضار إناء ويوضع على النار ويضاف له كمية من الماء ويترك حتى تغلى الماء.

ثم يضاف لها اللوز ويترك حتى يجف، ثم يتم طحن اللوز لكي يصبح ناعم، ويتم إضافة المربى والزبدة والمستكة وماء الزهر ويقلب المزيج بطريقة جيدة.

ثم يتم تشكيل كعب الغزال ونتركه لمدة ليلة كاملة، وبعد ذلك نقوم بإحضار صينية ويتم رص كعب الغزال في الصينية.

ثم نقوم بصب الحشوة من فوق كعب الغزال ويتم بعد ذلك إدخال الصينية بالفرن على درجة حرارة 180 درجة لكي يتم الحصول على اللون الأحمر.

ثم نقوم بتقطيع كعب الغزال ويقدم، وبذلك يكون قد قام موقع المواطن بتوضيح طريقة عمل كعب الغزال السادة.

طريقة عمل قراقيش بالبهارات

المكونات

4 أكواب من الدقيق. رشة واحدة من الملح. 2 كوب من السمن البلدي. ملعقة من السمسم. ملعقة من اليانسون. ملعقة من الشمر. ملعقة من الخميرة الفورية. كوب من الحليب الدافئ. ملعقة من السكر.

طريقة التحضير

بعد أن قام موقعنا بتوضيح طريقة عمل كعب الغزال السادة فيجب أيضًا أن يقوم بتوضيح طريقة عمل قراقيش بالبهارات.

نقوم بتذويب الخميرة والسكر في ربع كوب من الحليب الدافئ، ثم يتم خلط المكونات الجافة وهي الملح والطحين والشمر والبيكنج باودر واليانسون.

ونقوم بتذويب السمن، ثم يتم خلط مزيج الطحين في السمن مع التقليب حتى تتداخل المكونات مع بعضها.

ثم نقوم بإضافة الخميرة ويتم فرك المكونات باليد ونقوم بإضافة الحليب بشكل تدريجي مع العجن لكي يتم الحصول على عجينة متماسكة وتترك العجينة لمدة ساعة كي تتخمر.

ثم يتم تشكيل العجينة على هيئة مستطيلات صغيرة في الحجم، ونقوم بتقطيعها بعد ذلك على شكل أصابع وتترك لكي تتخمر لمدة ربع ساعة.

ثم يتم وضع الأصابع في الفرن الذي يكون على درجة حرارة 160 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة.

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