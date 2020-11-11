طريقة عمل كيكة الإسفنجيه

العديد من الناس تريد معرفة طريقة عمل كيكة الإسفنجيه بالطريقة والمكونات الصحيحة وذلك لضمان الحصول على أفضل كيك ذات طعم جميل ومميز يبحث عنه الكثير في كل مكان لتميزه الشديد.

الكيك

يعد الكيك نوع من انواع الحلويات أو الطعام ويتناوله الأشخاص في العادة في الصباح مع بعض المشروبات كوجبة خفيفة وذلك لأنه من الأشياء الجميلة والمميزة للغاية ويبحثون عن طريقة عمل كيكة الإسفنجيه، وموقع المواطن سوف يقدم الكثير من الأشياء حول هذا الموضوع.

في العادة يتم عمل الكيك باستخدام الدقيق والسكر والذي من الممكن أن يتم تناوله كنوع من أنواع التحلية بعد تناول الطعام الرئيسي.

يتم تقديم الكيك في المناسبات وخاصة الأعياد أو أعياد الميلاد حيث أنه من الأشياء الرئيسية في أعياد الميلاد والتي تسعد الأشخاص بشكل كبير.

هناك أكثر من طريقة يمكن من خلالها عمل الكيك فمن الممكن أن يتم عمله بالشوكولاتة أو الفراولة أو سادة أو ببعض الأطعمة الأخرى المختلفة والتي تختلف باختلاف ذوق كل شخص.

يوجد العديد من المسميات المختلفة التي تطلق على الكيك مثل الكعك وكذلك الكعك المعمول وكعك الخبز أو غيره من المسميات والأنواع الأخرى.

طريقة عمل الكيكة الاسفنجية البسطة

المكونات

25 دقيقة هي مدة تحضير المكونات 20 دقيقة هي مدة الطهي تكفي هذه المكونات ل8 أشخاص عدد ست من البيض كوب واحد من السكر كوب واحد من الطحين ملعقة واحدة كبيرة من الفانيلا

طريقة التّحضير

تعد طريقة عمل كيكة الإسفنجيه من أسهل الطرق التي يتم عمل الكيك بها على الإطلاق فهي سهلة للغاية.

يجب في البداية أن يتم العمل على تثبيت الرف الشبكي الذي يتواجد في الفرن وتسخن الفرن على درجة حرارة 190 درجة مئوية.

كما يجب أن يتم القيام بتجهيز الكيك من خلال وضع الزبدة في قاع القالب.

يتم إحصار وعاء عميق ويوضع فيه الدقيق مع السكر والبيض والفانيلا ويتم وضعهم في الخلاط ويضرب هذه المكونات مع بعضها حتى تمتزج.

ثم بعد ذلك يتم إضافة ربع كوب من الدقيق عليهم ويتم تقليبهم بواسطة ملعقة مصنوعة من الخشب بطريقة جيدة.

يتم العمل على تقليب هذا الخليط من الأسفل إلى الأعلى حتى يكون التقليب بالشكل الصحيح ويتم إضافة ما تبقى من كمية الطحين بشكل تدريجي وتحريكهم حتى يختفي الطحين.

ثم يتم وضع هذا المزيج في القالب الخاص بالخبز ويوضع في الفرن بعد تسخينها وذلك لمدة تصل إلى 20 دقيقة.

ويتم اختبار استواء هذا الكيك من خلال استخدام عود من الخشب يوضع في منتصف الكيك لمعرفة استوائه.

بعد التأكد من أن الكيك استوى يتم إخراجه من الفرن وغلقها ويتم الانتظار حتى يبرد ثم البدء في تقطيعه من خلال سكين حاد ويقلب الكيك على قاعدة مصنوعة من الكرتون ويتم التخلص من ورق الزبدة.

طريقة عمل الكيكة الاسفنجية بالفواكه المشكلة

المكونات

مدة التحضير له 15 دقيقة مدة الطهي 30 دقيقة تكفي هذه المكونات ل6 اشخاص كوب واحد من الدقيق كوب واحد من السكر عدد ست بيضات مفصول البياض عن الصفار ملعقة واحدة صغيرة من الفانيلا رشة صغيرة من الملح عدد ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو وذلك لنكهة الشوكولاته فواكه مشكلة مقطعة كريمة مخفوقة قهوة سريعة الذوبان كرز أحمر حلو صحيح شوكولاتة مبشورة فراولة صحيحة فراولة مفرومة

طريقة التحضير

من ضمن معرفة طريقة عمل كيكة الإسفنجيه يجب معرفة طريقة عملها بالفواكه المتعددة.

يجب في البداية أن يتم إحضار وعاء كبير ويوضع فيه صفار البيض مع نصف كوب من السكر وكذلك الفانيلا ويتم خفق هذه المكونات مع بعضها البعض بطريقة جيدة حتى يصبح مزيج مناسب.

يتم وضع باقي كمية السكر المتواجدة وكدلك رشة الملح وبياض البيض في قدر آخر ويتم خلطهم بطريقة جيدة ثم يضاف عليهم صفار البيض كذلك.

يتم وضع هذا الخليط في القالب الخاص بالخبز ويوضع في الفرن ويترك لمدة تصل إلى ثلاثون دقيقة حتى يستوى بالشكل الصحيح.

يتم التأكد من استوائه من خلال إدخال ملعقة من الخشب في منتصف الكيك فإذا أخرج بعجين فهذا يعني انه لم يستوي وإذا لم يخرج بعجين فهذا يدل على استوائه.

بعد أن يحمر ويستوي يتم اخراجه من الفرن ويضاف عليه الكريمة المخفوقة والفواكه المشكلة وكذلك الكرز الأحمر والفراولة والشوكولاتة ويترك على جانب حتى يبرد ويرتاح ثم يتم تقطيعه بالسكين.

طريقة عمل الكيكة الاسفنجية بالبندق المكرمل

المكونات

مدة التحضير 20 دقيقة مدة الطهي 35 دقيقة تكفي هذه المكونات ل7 أشخاص بياض ست بيضات صفار ست بيضات كوب من السكر دقيق رشة من الملح رشة من الفانيلا ملعقة كبيرة من القرفة بندق مكرمل كريمة مخفوقة صوص كراميل

طريقة التحضير

بعد التعرف على طريقة عمل كيكه الإسفنجيه يجب معرفة طريقة تحضيرها بالبندق والكراميل.

يتم وضع بياض البيض في الخلاط مع نصف كوب من السكر ويتم خفقهم.

ثم يجب وضع صفار البيض والفانيلا وباقي كمية السكر في العجان وخفقهم.

يوضع الدقيق ورشة من الملح والقرفة المطحونة في وعاء ويتم خلطهم ويضاف عليهم صفار البيض ويقلب بشكل جيد

ثمي تم إضافة خليط الدقيق والصفار ويتم تقليبهم ويتم وضع الخليط في قوالب الكيك ويوضع في الفرن ثم يتم الانتظار حتى يستوي ويخرج من الفرن.

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