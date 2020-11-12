طريقة عمل لحم بفتيك مشوي

تعد طريقة عمل لحم بفتيك المشوي من الطرق البسيطة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند القيام بإعدادها كما أنها شهية جدًا من ناحية الطعم ويمكنك تقديمها بجانب أنواع الصوص

طريقة عمل لحم بفتيك مشوي

سوف نوضح لكم في هذا الموضوع على موقع المواطن طريقة عمل لحم بفتيك مشوي بأسهل خطوات في المنزل وهي كالتالي:

نصف كيلو من اللحم الشرائح الستيك ملعقة من البصل البودر. نصف ملعقة صغيرة من الباربيكيو ملعقة من الخل البلسمي. القليل من صلصة الصويا. 2 ملعقة صغيرة من عسل النحل. ربع كوب من زيت الزيتون. ملعقة صغيرة الفلفل الأسود. ثلاث ملاعق كبيرة من الثوم المفروم. ملعقة من ورشيستر شاير. رشة صغيرة من الملح. رشة من الفلفل الأحمر الحار حسب الرغبة.

طريقة التحضير

احضري وعاء عميق وضعي به الخل البلسميوالوريشستر شاير والعسل وصوص الباربيكيو وزيت الزيتون وقلبيها كثيرًا إلى أن تمتزج المكونات.

ضيفي الثوم المفروم والملح والفلفل الأسود والفلفل الحار والبصل البودرةثم قلبيها جيدا إلى أن تذوب المكونات وتمتزج مع بعض.

ضعي اللحم الستيك مع الخليط وقلبيه واتركيهلحوالييوم كامل في الثلاجة حتى تمتزج اللحم وتأخذ طعم التوابل.

سخني الجريل على درجة حرارة متوسطةثم قوميبشوي الستيك على جميع الجوانب حتى ينضج بشكل تام.

ضعيالبفتيك في طبق ثم زينيه بالقليل من البقدونس ثم قدميه لعائلتك وتمتعي بأحلى طعم.

طريقة تحضير بفتيك مشوي بالصلصة البيضاء

يمكنك التعرف على طريقة عمل لحم بفتيك مشوي ولكن هذه المرة بالصلصة البيضاء الشهية وبخطوات بسيطة كالتالي:

5 شرائح من لحم البفتيك. القليل من الملح. بصله مفرومة. ربع كوب من الزيت. القليل من الفلفل الأسود المطحون. القليل من المشروم. رشة من الزعتر. ملعقة من الزبدة. كوب كريمة لباني. ثلاث فصوص ثوم مهروس

طريقة التحضير

افردي شرائح البفتيك ثم قومي بتتبيلها بالزعتر والبصل المفروم وضيفي الفلفل والثوم والملح ثم قلبي جيدًا.

ضعيالقليل من الزيت في وعاء على النار واتركيه إلى أن يسخن ثم ضيفي لهملعقة من الزبدة

قوميبتشويح شرائح البفتيك بها ورفعها عن النار ثم ضعيها في صينة وإدخالها إلى فرن عالي الحرارة.

قومي بتقليب المشروم المفروم مع الزعتر المفروم مع الثوم المفروم مع الكريمة اللباني في قدر على النار ثم شوحي فيه اللحم.

قومي بإعادة شرائح البفتيك المحمرة إلى صينية المشروم ثم قومي بتتبيلها بالفلفل والملح.

قدميها لعائلتك بألف هنا.

طريقة عمل لحم بفتيك مشوي بالأنناس

2 كوب من الأناناس الطازج مقطع مربعات. نصف كيلومن اللحم الستيك البقري المقطعلمكعبات. ثلاثة فصوص من الثوم المفروم. كوب من عصير الأناناس الفريش. 2 ملعقة كبيرة من صوص الصويا. أكياس كاتشاب. فلفل أحمر بارد مقطع لمكعبات.

طريقة التحضير

انزعي الدهن عن قطع البفتيك.

ثم قومي بدقها باستعمالالمق الخاص بالللحم إن وجد.

ثم قومي بتتبيلها بصوص الصويا مع عصير الأناناس والثوم واتركيه لمدةثلاثون دقيقة على أقل تقدير

إذا كنتي ستستخدمين أسياخ خشبية فمن الأفضل نقع الأسياخ بالماء عند تتبيل قطع البفيتك.

ضعي قطع الأناناس واللحم والفلفل بداخل الأسياخ ثم قومي بشويها لمدة تصل لعشر دقائق مع التقليب من حين لآخر حتى تصل اللحم إلى مرحلة السواء بشكل تام.

قدميها إلى جانب الكاتشاب واستمتعي بطعم لذلذ مع عائلتك.

طريقة عمل بفتيك اللحم مع الفطر

يمكنك تعلم طريقة عمل لحم بفتيك مشوي مع الفطر بطعم شهي جدًا عبر الخطوات التالية:

المكونات

2 ملعقة من الزبدة. ثلاث أطباق من شوربة اللحم. القليل من الزيت النباتي. كوب واحد من الفطر. ثلاث أطباق من الكريمة الطازجة. ملعقة واحدة من الفلفل. القليل من الدقيق. ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

قومي بتتبيل شرائح لحمة البفتيك بالقليل من الزيت والملح، والفلفل واتركيها في التتبيلة.

ثم قومي بوضع الزبدة في داخل مقلاة، وارفعيها على النارثم ضيفي الفطر واقليه بالزبدة.

ثم قومي بإضافة الفلفل والملح.

ثم قومي بتحضير الصوص ووضع مقدار ملعقتين من الزبدة بداخل مقلاة وارفعيها على النار

ثم ضيفي كمية كافية من الدقيق ثم قومي بتحريك المزيج جيدًا إلى أن يتماسك.

ثم ضيفي مرق اللحم والكريمة وقومي بإضافة الفطر المقلي أيضًا.

اشوي قطع البفتيك بداخل الفرن متوسط الحرارة إلى أن تنضج تماماً.

اخرجيها من الفرن وضعيها بطبق التقديم إلى جانب صوص الفطر وبألف هنا.

بفتيك مشوي بصوص الكزبرة مع الليمون

المكونات

كوب من الكريمة الطازجة. لحم ستيك بعدد القطع التي ترغبيها. القليل من شرائح الليمون. ملعقة كبيرة من عصير الليمون. ثلاث ملاعق من الكزبرة الخضراء. رشة من الفلفل الأسود. بصل مفروم. رشة من الملح. ثوم مفروم.

طريقة التحضير

ضعي الزبدة في مقلاة وارفعيها على النار ثم قومي بإضافة الثوم وتشويحه جيدًا.

ثم قوميبإضافة شرائح لحم الستيك ثم تشويحها حتى أن تصبح لونها مائل إلى البني.

قومي بتشويح الثوم والبصل في القليل من الزبدة، ثم قومي بإضافة الكزبرة الخضراءوالفلفل الأسود والملح، وبعدها ضيفي عصير الليمون ثم الكريمة.

ثم اتركي هذا الخليط على النار إلى أن يغلي الصوص واسكبي الصوص على شرائح الستيك، وزينييه بواسطة شرائح الليمون ثم قدميه ساخنًا.

أسهل طريقة لعمل بفتيك مشوي

إن طريقة عمل لحم بفتيك مشوي سهلة جدًا إن اتبعتي الخطوات التالية لإعدادها:

المكونات

شرائح من لحم البفتيك خالي من المواد الدهنية. القليل من الفلفل الأسود. القليل من الملح. ملعقة من بودرة البصل.

طريقة التحضير

قومي برش شرائح البفتيك بالفلفل الأسودوضعي معها الملح والبصل البودر.

ثم قومي بشويها على الجريل إلى أن تنضج بشكل تام، ويصيرلونها بني.

ضعيها في طبق التقديم وقدميها إلى جانب الكاتشب.

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