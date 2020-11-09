طريقة فتح الايميل في الايفون

دائمًا يبحث الكثيرون عن طريقة فتح الايميل في الايفون حيث يعتبر الإيميل من أكثر الأشياء المهمة حاليًا، فليس من الممكن أن تقوم بتنزيل تطبيق أو تستخدم تطبيق معين دون أن يكون لديك إيميل.

الإيميل

يعتبر الإيميل من الأشياء المهمة للغاية في هذا الوقت، فلا تستطيع أن تقوم بتنزيل أي تطبيق بدون أن يكون لديك إيميل فعن طريقه تستطيع الوصول إلى البريد الإلكتروني في أي وقت.

ولابد أيضًا أن يكون لديك صلاحيات وهي كتابة اسم المستخدم ورمز الدخول بالإيميل، ومن الممكن أن يتم استخدامه من قبل الأفراد بصفة شخصية أو بصفة رسمية.

كما اتجهت العديد من الشركات لاستخدام الإيميل ويعتمد عليه الشركات كثيرًا، ومن أهم مميزات الإيميل أنه مجاني فلا يوجد له رسوم لابد أن يتم دفعها.

ومن الممكن أن يتم إستخدام الإيميل في إرسال الصور والمستندات ومختلف الروابط وكل هذا لا يكون بحاجة إلى مساحة للتخزين لأن التخزين يتم عن طريق الخوادم التي تقوم الشركة باستخدامها.

طريقة فتح الايميل في الايفون عبر الآيفون

لكي تقوم بإنشاء حساب آبل لجهاز الآيفون من خلال قائمة إعدادات الجهاز لابد أن تتبع الخطوات التالية

قم بفتح قائمة الإعدادات عن طريق هاتف الآيفون، ثم قم بالضغط على تسجيل الدخول إلى الآيفون الخاص بك.

ثم اضغط على ليس لديك حساب آبل أو نسيته وبعد ذلك قم بالضغط علي جاري إنشاء حساب.

ثم قم بإدخال بيانات التسجيل الخاصة بالحساب الجديد مثل تاريخ الميلاد والاسم الأول والأخير.

ثم قم باختيار طريقة تسجيل الدخول التي تريد أن تعتمد عليها.

فمن الممكن أن تقوم بتسجيل الدخول عن طريق عنوان بريد موجود أو عن طريق إنشاء حساب بريد إلكتروني جديد.

ثم قم بإدخال عنوان البريد الإلكتروني الذي تريد استخدامه لإنشاء الحساب، وسوف يكون هذا العنوان هو نفسه عنوان حساب آبل الجديد وكلمة المرور.

ثم قم بإعادة كتابته مرة أخرى في خانة التحقق لتأكيد كلمة المرور وبلد المستخدم ورقم الهاتف الخاص.

ثم قم بعد ذلك باختيار طريقة تأكيد الحساب.

ومن الممكن أن تقوم باختيار إرسال رسالة نصية أو تقوم بالتحقق عن طريق مكالمة هاتفية.

ثم قم بالضغط على زر التالي، وقم بإدخال رمز التحقق واضغط على زر التالي.

ثم اضغط على زر موافق، ثم اضغط علي مرة أخرى، وبعد ذلك قم بالضغط على تسجيل الدخول.

ثم قم بالضغط على دمج أو عدم دمج حتى يتم مزامنة بيانات آي كلاود مع جهات الإتصال أو سفاري أو التقويم أو التذكيرات.

قم بالموافقة على إيجاد جهاز آيفون عن طريق الضغط على موافق.

طريقة فتح الايميل في الايفون عبر الايتونز

سوف يقوم موقع المواطن بتوضيح طريقة فتح الإيميل في الآيفون عبر الايتونز وذلك عن طريق إنشاء حساب آبل جديد لجهاز الآيفون من خلال استخدام الكمبيوتر وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية

قم بفتح آخر إصدار من برنامج الآيفون على الحاسوب.

ثم قم بالضغط على الحساب، ثم قم باختيار خيار تسجيل الدخول وبعد ذلك قم بالضغط على إنشاء حساب آبل جديد وقم بالموافقة على الشروط الموجودة أمامك لاستخدام حساب آبل.

ثم قم بتعبئة نموذج التسجيل الذي سوف يظهر على الشاشة، ثم قم بالضغط على زر المتابعة.

وقم بإدخال بيانات البطاقة الائتمانية الخاصة بك وقم باختيار لا شيء.

ثم قم بتأكيد إنشاء الحساب الجديد عن طريق عنوان البريد الإلكتروني الذي قد قمت بتعبئته في نموذج التسجيل.

كما أن العنوان سوف يكون اسم الحساب الجديد عن طريق آبل

طريقة فتح الايميل في الايفون عبر الويب

بعد أن قام موقعنا بتوضيح طريقة فتح الايفون في الايفون عبر الايتونز فيجب أيضًا أن يقوم بتوضيح طريقة فتح الايفون عبر الويب حيث توجد بعض الخطوات التي من خلالها يتم إنشاء حساب آبل لهاتف الآيفون عن طريق صفحة الويب عبر الإنترنت، لذا قم باتباع هذه الخطوات التالية

قم بفتح الصفحة الإلكترونية التي من الممكن عن طريقها أن يتم إنشاء حساب جديد من خلال آبل.

ومن الممكن الوصول إلى هذه الصفحة عن طريق الضغط على هذا الرابط التالي.

ثم قم بتعبئة المعلومات التي سوف تظهر في نموذج التسجيل الذي سيظهر على الشاشة والذي يكون به بعض الأمور المتنوعة مثل كلمة المرور وتاريخ ميلادك وبعض الأسئلة للأمان ولكي يتم حماية الحساب الجديد.

ثم قم بالضغط على متابعة وقم بإدخال الرمز الذي سوف يظهر عن طريق رسالة البريد الإلكتروني التي قد وردت إليك على عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك.

ثم قم بالضغط على التحقق.

طريقة تغيير كلمة مرور معرف آبل

بعد أن تعرفنا على طريقة فتح الايميل في الايفون فيجب أيضًا أن نتعرف على طريقة تغيير كلمة مرور آبل، فمن الممكن أن يتم تغيير كلمة المرور معرف أبل عن طريق اتباع بعض الخطوات التالية

قم بالضغط على الإعدادات الموجودة على جهاز الآيفون، ثم قم بالضغط على الإسم الشخصي.

ثم اضغط على كلمة المرور والأمان وبعد ذلك قم بالضغط على تغيير كلمة المرور.

ثم قم بإدخال كلمة المرور الحالية أو قم بإدخال رمز القفل الخاص بالآيفون.

ثم قم بإدخال كلمة المرور الجديدة، وقم بتأكيدها.

ثم قم بالضغط على تغيير كلمة المرور وبعد ذلك قم بتسجيل الدخول عن طريق كلمة المرور الجديدة.

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