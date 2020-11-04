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طريقة معرفة قيمة دعم حساب المواطن
عبر حاسبة الدعم التقديرية

طريقة معرفة قيمة دعم حساب المواطن

2020/11/04
الساعة 10:20 صباحًا
- ‎فيحساب المواطن, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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طريقة معرفة قيمة دعم حساب المواطن
المواطن - الرياض

أعاد حساب المواطن التأكيد على أنه يتم توجيه الدعم للمستفيد الرئيسي (رب الأسرة) ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

وقال البرنامج ردًا على استفسار في هذا الشأن عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر، إنه لمعرفة قيمة الاستحقاق بالإمكان استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر الرابط التالي: هنا.

ضوابط حساب المواطن :

وكان برنامج حساب المواطن قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس لعام 2020م.

حساب المواطن

وجاء من ضمن التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية:

  • عقد إيجار موحد من منصة إيجار
  • صك ملكية السكن
  • مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكري كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم.
  • فيما تم تحديد العاشر من شهر يونيو الماضي للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم.

كما تضمن تعديل الضوابط أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق بحيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، على ألا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة 28 من شهر مارس 2020م.

 


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