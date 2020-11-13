طريقة ناجتس الدجاج في المنزل

الكثير من الأشخاص يهتمون بالتعرف على طريقة ناجتس الدجاج في المنزل حيث أنه ذات طعم لذيذ ومحبب للكثير من الشخاص وخاصة الأطفال ولذلك يجب إعداده في المنزل دون شرائه جاهز.

ناجتس الدجاج

ناجتس الدجاج يعد من الأكلات السهلة ولذلك يمكنك التعرف على طريقة ناجتس الدجاج في المنزلوصناعتها بطرق متنوعة كما أنها تتميز بطعم طيب وخفيف وتعد من الوجبات التي تصلح أثناء الرحلات أو كوجبة لذيذة يمكنك إعدادها لأطفالك وتقديمها إلى جانب الكاتشب والخضروات الطازجة.

ولذلك سنقدم لكم عبر هذا الموضوع على موقع المواطن طريقة ناجتس الدجاج في المنزل بوصفات متعددة ولذيذة وذلك في السطور التالية.

طريقة ناجتس الدجاج في المنزل

المكونات

نصف كيلو من فيليهالدجاج المفروم. بصلة واحدة مفرومة. ملعقة منالنعناع المفروم ثلاث فصوص منالثوم المفروم. 2 ملعقة من عصير الليمون ثلاث ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم. 2 بيضة مخفوقة جيدا. كمية حسب الحاجة من البقسماط المطحون. 2 ملعقة من مرقة الدجاج. 2 كوب من الزيت. ربع ملعقة منالفلفل الأسود. ربع ملعقة من الملح.

طريقة التحضير

قومي بخلط الدجاج المفروم مع البصل المفروم ثم ضيفي معه الثوم والبصل المفروم.

ثم ضيفي القليل من البقدونس مع البيض والملح والخبز المفتت ومرقة الدجاح.

ثم قومي بتتبلها بالفلفل الأسود والملح وقلبيها وضعيها في الخلاط واخلطيها جيدًا.

قومي بتشكيل الخليط إلى اصابع وضعيها في الدقيق ثم في خليط البيض وبعدها البقسماط.

.ثم قومي بوضعها في الزيت الساخن حتى تصير ذاتلون ذهبي وتنضج،

اخرجيها من الزيت وضعيها على مناديل مطبخ لتتخلصي من الزيت الزائد وضعيها بطبق التقديم وقدميها لعائلتك ساخنة.

.طريقة عمل الناجتس بالبطاطس

يمكنك تعلم طريقة ناجتس الدجاج في المنزل بإضافة البطاطس وهي كالتالي:

المكونات

:نصف كيلو من صدور الدجاج المخلية من العظم. 2 بيضة طازجة. واحدة منالبطاطس المسلوقة. 2 ملعقة منالبصل البودرة .2 ملعقة منالثوم البودرة. ملعقة صغيرة زعتر. كوبمن الحليب. كمية مناسبة من الدقيق. ربع كيلو من البقسماط المطحون. ملعقة كبيرة منالنشا. ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود ملعقة صغيرة منالبهارات المشكلة. ملعقة كبيرة من الملح. كوب منالزيت النباتي.

طريقة التحضير

اخلطي الدجاج مع البطاطس المسلوقة وقلبيها إلى أن تمتزج بشكل تام.

.ثم ضيفي لها البيض والبهارات المشكلة والملح والفلفل الأسود، وضيفي إليها البصل البودرة والثوم البودرة ثم النشا.

ضعي المكونات السابق إعدادها بداخل وعاء الخلط أو الكبة واخلطيها جيدًا إلى أن تتجانس تمامًا.

.ثم ضعي الخليط في الثلاجة لحوالي نصف ساعة على الأقل.

ثم شكليها إلى أصابع كما ترغبينوضعيها بالدقيق ثم البيض والبقسماط وغلفيها من جميع الجوانب.

ثم ضعي مقلاة على النار بها الزيت واتركيها إلى أن تسخن بشكل تام ثم ضعي بها قطع الناجتس واتركيها إلى أن تنضج ويصير لونها محمر.

ضعيها بداخلل طبق التقديم وقدميها بألف هنا.

طريقة عمل الناجتس بالدجاج والجبن:

إن طريقة ناجتس الدجاج في المنزل بإضافة الجبن بسيطة وسريعة إن اتبعتي الخطوات التالية:

المكونات

صدور دجاج مقطعة إلى قطع صغيرة. نصف كوب من الجبن الباراميزان. كوب من البقسماط المطحون. كوب من الدقيق الابيض. 2 بيضة مخفوقة بشكل جيد. كوب من الزيت النباتي. ربع ملعقة منالبصل البودرة رشة منالفلفل الأسود. ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

قومي بفرم مكعبات الدجاج بداخل الخلاط أو المفرمة بش كل جيد.

ثم ضعيها في وعاء عميق وضعي معها البصل البودرة والثوم البودرة، والملح والفلفل الأسود ثم قلبيها بشكل جيد.

ثم اخلطي البقسماط مع الجبنة وامزجي المكونات جيدً.

.ثم شكلي الدجاج إلى أشكال حسب رغبتك وضعيها بالدقيق ثم البيض والبقسماط

ضعيها بداخل الزيت الساخن وقلبيها على الجهتين من حين لآخر إلى أن تصبح ذهبية اللون.

قدميها ساخنة.

طريقة تحضير أصابع الدجاج

يمكنك التعرف على طريقة ناجتس الدجاج في المنزل بشكل بسيط وخطوات سهلة كالتالي:

المكونات

أربع قطع من الدجاج المخلي من العظم. ملعقة من الملح والبابريكا والكركم والكزبرة. ربع ملعقة من الفلفل الأسود. كأس من الدقيق.

مكونات خليط البيض

القليل من الفلفل السود. ثلاث بيضات بدون صفار. ربع كأس من اللبن الطازج. القليل من الملح حسب رغبتك.

مكونات صلصة الكريمة

القليل من الكزبرة المطحونة. ملعقة من مخلل الخيار القليل من الثوم المطحون. ملعقة كبيرة من البصل الأخضر الطازج المقطع لقطع صغيرة. 2 ملعقة من صلصة الصويا. 2 ملعقة من خل البلسميك. ثلاث ملاعق كبار من الكاتشب. نصف كأس من لالكريمة الحامضة.

مكونات الكورن فليكس

2 كأس من الكورن فليكس. نصف كأس من الجبن الشيدر المبشور. ثلاث ملاعق كبيرة من الجبن الباراميزان ويمكن استبدالها بالجبن الرومي المبشور.

طريقة التحضير

قطعي الفراخ إلى أصابع طويلة.

احضري طبق عميق ثم ضعي به الدقيق مع الملح والفلفل الأسود والبابريكا والكزبرة والكركم واخلطيها جيدًا ثم اتركيها جانبًا.

احضري البيض وضعيه بطبق عميق وضيفي معه اللبن والملح والفلفل الأسود وقلبيها جيدًا إلى أن تتجانس المكونات.

احضري طبق آخر وضعي بداخله الكورن فليكس ثم قومي بتفتيته وضيفي إليه الجبن وقلبيه جيدًا.

ثم قومي بوضع قطع الفراخ في الدقيق وقلبيها جيدًا على جميع الجوانب لتغطى بالدقيق.

ثم ضعيها بداخل خليط البيض السابق إعداده وقلبيها جيدًا.

ثم قومي بوضعها بداخل الكورن فيكس وقلبيها إلى أن تغطى من جميع الجوانب.

ضعيها بداخل صينية مدهونة بالقليل من الزيت وادخليها إلى فرن عالي الحرارة لحوالي ربع ساعةوقلبيها من حين لآخر غلى أن تنضج ويصير لونها ذهبي.

ثم قومي بإحضار الكريمة الحامضة عن طريق وضع مكونات الصلصة وتقليبها جيدًا إلى ان تحصلي على قوام ثقيل.

قدمي قطع الناجتس إلى جانب صلصة الكريمة الحامضة.

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