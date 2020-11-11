طريقه طبخ البامية بالدجاج

الكثير من الناس وخاصة السيدات تبحث عن طريقه طبخ البامية بالدجاج وذلك لأنها من الأكلات الجميلة التي يحبها الكثير من الناس وتتميز بطعم جميل وشكل جميل للغاية وخاصة بالدجاج.

البامية

تعد البامية واحدة من أجمل الأكلات التي تنتشر في جميع أنحاء الوطن العربي بشكل كبير فيقوم الناس في كل بلد بعملها بطريقة مختلفة عن البلاد الأخرى وهذا ما يميزها أكثر عن غيرها ويريد البعض معرفة طريقه طبخ البامية بالدجاج، وموقع المواطن سوف يقدم الكثير حول هذا الموضوع.

تعتبر البامية واحدة من أنواع الخضراوات الحولية الموسمية والتي تحتاج إلى جو دافئ لنموها فهي تنمو في فصل الصيف ولا يمكن أن تنمو في الجو البارد.

كما أنها تتميز بأنها من النباتات المستقيمة والذي يصل طولها إلى حوالي من 91 إلى 183 سنتيمتر ـو أكثر من ذلك في بعض الأحيان.

هناك بعض الأشخاص قد تستخدم خضار البامية كنبات زينة يتم زراعته خلف المنازل في الحدائق لتجميل المنظر العام للمكان.

في العادة يتم غلي نبات البامية لتناوله ويوضع على الشوربة وكذلك الصلصة المغلية ليعطيها طعم جميل ومميز.

في بعض الأحيان الأخرى يمكن أن يتم سلق البامية أو قليها او يتم تناولها نية كما هي وتختلف طريقة تناولها من شخص لآخر على حسب اختلاف ذوق كل شخص.

كما يمكن أن يتم صناعة المخلل منها وكذلك حشوها بالعديد من المكونات الجميلة التي توضع بها وتعطيها مذاق مميز، كما يمكن أن يتم طهي الأوراق الخاصة بها ويتم تناوله.

طريقه عمل بامية خضراء بالدجاج والطماطم

المكونات

مدة تحضير هذا الطعام 20 دقيقة مدة الطهي 40 دقيقة تكفي هذه المكونات لإطعام 6 أشخاص كيلو جرام من الدجاج أثنين ملعقة صغيرة من الكزبرة الناعمة ملعقة واحدة صغيرة من الملح ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود عدد ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة أو السمن حسب الرغبة حبة واحدة كبيرة من البصل المفروم عدد ستة فصوص من الثوم المهروس أقنين قرن من الفلفل الأخضر الحار كيلو واحد من البامية أربع حبات كبيرة من الطماطم عدد أثنين ملعقة كبيرة من عصير الليمون نصف كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة نصف كوب من الريحان الأخضر المفروم أرز بالشعرية خاص للتقديم

مكونات خليط الثوم

عدد واحد ملعقة كبيرة من السمن عدد ثلاث فصوص من الثوم المهروس ربع ملعقة صغيرة من الكزبرة الناعمة

طريقة تحضير البامية

تعد طريقه طبخ البامية بالدجاج من أسهل طرق الطبخ والتي يحبها الكثير من الأشخاص وذلك لتميزها الكبير.

في البداية يتم إحضار طبق كبير ويوضع فيه الدجاج ثم يضاف عليه الكزبرة والملح والفلفل الأسود ويترك هذا الطبق على جانب حتى تذوب البهارات مع الدجاج بشكل كامل.

يتم إحضار وعاء آخر ويكون كبير ويوضع على النار ويضاف عليه الزبدة أو السمن ويكون على نار عالية وذلك لذوبان الزبدة أو السمن.

ثم بعد ذلك يتم إضافة قطع الدجاج على الزبدة أو السمن ويتم العمل على تقليبهم مع بعضهم البعض وذلك ليتشرب الدجاج بالزبدة وطعمها المميز.

ثم يتم إضافة كل من البصل المفروم وكذلك الثوم على الدجاج والتقليب المستمر لهم حتى تظهر الرائحة والتي تدل على تداخل جميع المكونات مع بعضها.

في الخطوة التالية يتم إضافة الفلفل على هذا الخليط ويقلب مع بعضه، ثم يضاف عليه الدجاج والعمل على التقليب المستمر لهم برفق وذلك لدخول الدجاج في البامية.

يتم خفض النار على الطعام ويتم ترك البامية لفترة قليلة حتى تذبل.

يتم تحضير عصير الطماطم وكذلك الليمون من خلال وضعهم في الخلاط.

في الخطوة الأخيرة يتم إضافة كل من عثير الطماطم بالليمون وكذلك الكزبرة والريحان إلى الطعام ويتم تغطيته.

يتم ترك هذا الطعام على نار هادئة حتى يستوي وتتداخل الأطعمة والروائح مع بعضها بشكل جيد.

تحضير خليط الثوم

عند التعرف على طريقه طبخ البامية بالدجاج لابد من ذكر طريقة تحضير الثوم الخاص بالطعام.

في البداية يجب ان يتم وضع السمن في طاسة على نار متوسطة وتترك حتى تذوب بشكل جيد ويضاف عليها الثوم وكذلك الكزبرة ويتم التحريك المستمر لها حتى تعطي لون ذهبي.

ينزل الثوم من على النار ويضاف بطريقة مباشرة وهو ساخن على البامية وتقليبهم مع بعضهم البعض.

يتم بعد ذلك سكب البامية في الأطباق الخاصة بالتقديم وتقدم للطعام بجانب الأرز بالشعرية.

مكونات سلق اللحم

مدة التحضير لهذا الأكل تسع دقائق مدة الطهي خمسون دقيقة تكفي هذه المكونات لأربع أو خمس أشخاص عدد أثنين حبة كبيرة من الطماطم المقطع إلى أنصاف عدد أثنين من البصل المقطع إلى أرباع اثنين قطع من ورق الغار عدد أثنين عود من القرفة أثنين قرن من الفلفل الحار والمقطع إلى أنصاف ستة من فصوص الهيل الصحيح ملعقة واحدة كبيرة من الملح نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الصحيح

طريقة تحضير سلق اللحم

بعد التعرف على طريقه طبخ البامية بالدجاج لابد من معرفة طريقة سلق اللحمة.

إحصار وعاء كبير به ماء ويتم وضعه على النار حتى يغلي ويوضع فيه اللحمة لتغلي ويتكون على السطح رغوة يتم التخلص منها باستمرار.

يتم إضافة جميع البهارات ثم يتم تهدئة النار وعند استواء اللحمة تخرج من القدر وتوضع في وعاء.

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