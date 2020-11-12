طريقه عمل الحلبة بالسميد

الكثير من الأشخاص يريدون معرفة طريقه عمل الحلبة بالسميد وذلك لان الحلبة من المشروبات الجميلة والمفيدة للغاية بالنسبة لصحة الإنسان فيوجد بها العديد من العناصر الغذائية والصحية للجسم.

طريقه عمل الحلبة بالسميد

تعد الحلبة من المواد والمشروبات التي يتم استخدامها وتناولها في جميع أنحاء العالم ولا تقتصر على مكان واحد ودلك بسبب تنوع استخداماتها وتعد معرفة طريقه عمل الحلبة بالسميد من اكثر الأشياء التي تشغل بال الكثير، وموقع المواطن سوف يقوم بتقديم الكثير من الأشياء حول هذا الموضوع.

تتميز الحلبة بأنها ذات استخدامات متعددة للغاية وهذا ما يجعل الكثير يحب تناولها أو استخدامها في الحياة المتعددة.

تعتبر الحلبة من التي لها الكثير من العناصر الغذائية المفيدة للجسم وتكون دوائية في الوقت نفسه.

كما أنها تعمل بشكل كبير على علاج والتخلص من كثير من الأمراض التي تتواجد في الجسم والقضاء عليها لعدم عودتها للجسم مرة أخرى.

كما أنها تستخدم في كثير من الأحيان في صناعة الفطائر وكذلك الحلوى اللذيذة والمميزة والتي يتناولها الكثير من الأشخاص في كل مكان.

يقوم البعض بعمل الحلبة بالسميد كما يوجد هناك بسبوسة الحلبة وغيرها من الأشياء الأخرى التي يتم عملها بالحلبة والتي تتميز بمذاق وطعم رائع.

في العادة توجد الحلبة عند العطار وتكون على شكل بذور مطحونة.

يتم استخدام الحلبة في الكثير من الوصفات والتي تشتهر في كل بلاد العالم وتشتهر في المطبخ الفلسطيني كذلك من خلال عمل صينية الحلبة بالسميد.

كما أنهم يشتهرون بعمل صينية الحلبة بالطحين كذلك، كما يمكن أن يتم عمل الحلبة بالطحين والسميد مع بعضهم البعض في نفس الصينية.

المكونات

عدد ثلاثة أكواب من السميد كوب واحد من السكر كوب واحد من الطحين نصف كوب من الزيت النباتي نصف كوب من زيت الزيتون نصف كوب من حلبة الحب عدد أثنين ملعقة صغيرة من الخميرة كوب ونصف الكوب من الماء الدافئ لنقع الحلبة به.

طريقة التحضير

الآن سوف نتعرف على طريقه عمل الحلبة بالسميد وهي طريقة سهلة للغاية ومفيدة لمن يبحث عنها في كل مكان وهي كما يلي.

في البداية يجب أن يتم نقع حبوب الحلبة في الماء الدافئ الذي يتم إحضاره من قبل.

يتم غسل الحلبة بطريقة جيدة وتنظيفها من أي شوائب بها ثم توضع في الماء الدافئ لمدة تصل إلى 6 ساعات.

ثم بعد ذلك يجب أن يتم وضع السميد وكذلك الطحين والسكر في طبق ويضاف عليهم الزيت ثم يتم القيام بعجن هذا الخليط مع بعضه البعض .

بعد أن يتم عجن العجينة لابد أن يتم تركها لكي ترتاح وذلك لمدة تصل إلى 6 ساعات.

لابد من تذكر وضع ملعقة صغيرة من السكر وكذلك القليل من الماء الفاتر على الخميرة حتى تتفاعل بشكل أسرع.

في الخطوة التالية يجب أن يتم إضافة الخميرة وكذلك الحلبة على خليط السميد ويتم خلط كل هذه المكونات مع بعضها البعض لتعطي مزيج جيد ومتماسك.

يتم إحضار صينية مدهونة بالزيت بشكل جيد ومرشوش عليها بعض الطحين ويوضع عليه الخليط الذي تم تجهيزه.

يتم تقطيع العجين حسب الرغبة وتترك حوالي ساعة ويكون في مكان دافئ.

يجب أن يتم تسخين الفرن وتوضع الصينية بها ويتم الانتظار حتى تحمر ويتغير لونها وتستوي بالشكل الصحيح.

في الخطوة الأخيرة يتم إخراج الصينية من الفرن ويوضع عليها القطر الجاهز البارد فور خروجها من الفرن.

لمن يحب التميز يمكن أن يقوم بتزيين الصينية من خلال وضع اللوز أو الفستق عليها ويكون ذلك حسب رغبة كل شخص.

مكونات عمل القطر

كوب ونصف من الماء عدد أثنين كوب من السكر ملعقة واحدة صغيرة من الليمون الحامض ملعقة واحدة صغيرة من ماء الزهر ملعقة واحدة صغيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير

بعد التعرف على طريقه عمل الحلبة بالسميد يجب معرفة طريقة تحضير الفطر الذي يتم استخدامه في عمل الحلبة.

في البداية يجب القيام بإحضار وعاء كبير ثم يوضع على النار ويوضع به السكر والماء ويتم العمل على تحريكهم حتى يذوب السكر في الماء بشكل جيد.

بعد التأكد من غليان هذا الخليط يتم إضافة عصير الليمون الحامض ويترك مرة أخرى على نار هادئة حتى يغلي ويتماسك قوامه.

بعد ذلك يتم إغلاق النار عليه ويوضع ماء الورد وكذلك ماء الزهر على الخليط ويمكن أن لا يتم وضعهم ويكون ذلك حسب الرغبة.

ويتم وضع القطر والانتظار حتى يبرد

طريقة عمل كيكة السميد والحلبة والطحين

المكونات

عدد أثنين كوب من السميد أثنين من كوب الدقيق أثنين كوب من ماء حلبة مغلية مغلف بيكنج بودر كوب واحد من الزيت كوب واحد من السكر عدد أربعة من البيض ملعقة واحدة صغيرة من الفانيلا حبوب من الحلبة المغلية شربات.

طريقة التحضير

تعرفنا على طريقه عمل الحلبة بالسميد والآن نتعرف على كيك السميد والحلبة والطحين معا.

يجب في البداية أن يتم وضع الحلبة المغلية مع الزيت والسكر وكذلك البيض والفانيلا في الخلاط ويتم خلطهم بشكل جيد.

ثم يتم خلط الدقيق البيكنج بورد كذلك ويضاف عليهم رشة صغيرة من الملح ويضاف مزيج الخلاط مع الطحين البيكنج بورد.

يتم تحريك كل الخليط مع بعضه وتدهن الصينية بالزيت بطريقة جيدة ثم يضاف إليها العجين وتوضع في الفرن حتى تستوي وتخرج من الفرن وتبرد ويضاف عليها الشربات.

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