طريقه عمل السمبوسة بالجبنة

الكثير من الأشخاص يسالون عن طريقه عمل السمبوسة بالجبنة وذلك لأنها من الاكلات الخفيفة الجميلة للغاية والتي يفضلها الكثير من الاشخاص ويبحثون بشكل مستمر عن طريقة عملها.

السمبوسة

تعتبر السمبوسة واحدة من الأكلات الخفيفة والجميلة المميزة للغاية حيث يتم وضع طبق السمبوسة بجانب الطعام الرئيسي وهو ذات مذاق جميل وشكل رائع ولذلك يبحث البعض عن طريقه عمل السمبوسة بالجبنة لأن الجنبة لها أنواع كثيرة ومميزة، وموقع المواطن سوف يقدم الكثير حول هذا الموضوع.

يوجد أكثر من طريقة يتم عمل السمبوسة بها والتي تختلف من بلد إلى آخر ومن ثقافة إلى أخرى وذلك بجانب اختلاف الحشو الذي يضاف في داخله.

يوجد أكثر من طريقة ونوع حشو توضع في داخل السمبوسة والذي يختلف باختلاف ذوق كل شخص عن الآخر فليس كل الناس تفضل أو تحب نفس الشئ.

هناك من يفضل أن يكون الحشو جبنة والبعص الآخر قد يفضل لحوم ويوجد بعص أنواع الحشو الأخرى غيرها.

كما يمكن أن يكون الحشو عبارة عن سبانخ او بطاطا مع الخضار وتعج هذه الوجبة كوجبة غذائية متكاملة يوجد بها جميع العناصر الغذائية التي قد يحتاجها الجسم في الطعام.

طريقة عمل عجينة السمبوسة بالجبنة

المكونات

عدد اربعة أكواب من الطحين 100 جرام من الزبدة الذائبة رشة صغيرة من الملح ربع كوب من الماء الدافئ

مكوّنات الحشوة

100 جرام من جبنة فيتا المهروسة 200 جرام من جبنة الموذريلا المبشورة نصف كوب من البصل الأخضر المفروم الناعم بصلة واحدة مفرومة ناعمة كوب واحد من الذرة الصفراء الحلوة المعلبة عدد أقنين ملعقة كبيرة من الزبدة عدد أربعة أكواب من زيت الذرة.

طريقة تحضير العجينة

يعد التعرف على طريقه عمل السمبوسة بالجبنة من الأشياء المهمة للغاية والتي يبحث الكثير من الناس لمعرفتها وعملها بالشكل الصحيح لإعطاء أفضل نتيجة.

يتم في البداية إحضار وعاء عميق ويوضع به البيضة وكذلك الزيت والملح والطحين.

ثم بعد ذلك يتم إضافة الماء ويتم عجن هذا الخليط مع بعضه البعض بالشكل الصحيح ودلك حتى يعطي عجينة لينة ومتماسكة مع بعضها البعض.

يتم بعد ذلك تغطية الوعاء الذي توجد فيه العجينة وذلك لمدة تصل إلى حوالي ساعة ويترك على جانب حتى يختمر بطريقة جيدة ويتضاعف الحجم الخاص به.

تحضير الحشوة

من ضمن معرفة طريقه عمل السمبوسة بالجبنة لابد من التعرف على طريقة الحشو التي توضع داخل السمبوسة وهي.

يتم في البداية إحضار مقلاة عميقة ويوضع بها الزبدة على نار هادئة ثم يتم إضافة البصل عليها ويتم تحريكهم مع بعضهم البعض حتى يذبل البصل ويتغير لونه إلى اللون الأصفر ثم يتم وضع الذرة الصفراء وكذلك البصل الأخضر عليهم مع العمل على التحريك المستمر لهم.

بعد ان يصبح هذا الخليط متجانس ومتماسك مع بعضه يتم إنزاله من على النار ويوضع على جانب لمدة حوالي عشر دقائق ويتم وضع خليط الحشوة في وعاء آخر.

ويضاف عليه جبنة الموذريلا وكدلك الجبن فيتا وتقلب بشكل مستمر حتى تتداخل مع بعضها البعض.

يتم بعد دلك القيام بفرد العجينة وذلك يكون باستخدام الشوبك ثم يتم تقسيمها إلى دوائر من خلال الكوب او أي شيء آخر دائري الشكل.

يتم وضع في كل قطعة حوالي ملعقتين كبيرتين من الحشوة إلى داخلها ثم يتم طويها على شكل مثلث.

يتم تكرار هذه الخطوة على جميع قطع العجين المتوفرة ويتم تسخين الزيت في مقلاة كبيرة ويضاف فيه قطع السمبوسة ويتم تقليبها حتى تستوي ويصبح لونها ذهبي.

ثم تخرج من النار وتوضع على محارم ورقية.

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