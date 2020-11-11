طريقه عمل الصمون بالحليب

العديد من الناس وخاصة النساء يسألون عن طريقه عمل الصمون بالحليب وذلك لأنه من الفطائر الجميلة التي يحبها الكثير من الأشخاص ويبحثون عن طريقة عملها بالشكل الصحيح لإعطاء طعم مميز.

الصمون

يعد الصمون واحد من أفضل أنواع الخبز والذي يتم عمله من قبل الكثير من النساء ويسألون عن طريقه عمل الصمون بالحليب وهو من الأكلات الجميلة والمميزة للغاية والتي تكون ذات طعم جميل، وموقع المواطن سوف يقدم الكثير من الأمور حول هذا الموضوع.

الصمون عبارة عن نوع من أنواع الخبز والتي تكون كثيرة للغاية وهو بأخذ شكل أسطواني أو دائري ويكون ذلك حسب الرغبة واختلاف الأذواق من شخص إلى آخر.

ينتشر الصمون في الكثير من الدول في مختلف أنحاء العالم وينتشر بشكل أكبر في المملكة العربية السعودية.

كما أنه يتواجد في العديد من الدول العربية الأخرى بخلاف السعودية حيث يتم تحضيره بشكل أساسي من الطحين الأبيض وذلك مع العديد من المكونات الأخرى وبعض النكهات المختلفة.

يعد من أشهر أنواع الصمون هو الصمون بالحليب ولذلك لتميزه الكبير بالمذاق الجميل وكذلك بخفته الواضحة في الأكل.

طريقة عمل الصمون بالحليب

المكونات

ثلاثة أكواب من الطحين ملعقة واحدة صغيرة من الخميرة نصف كوب واحد من الحليب رشة صغيرة من الملح نصف كوب من الزبدة المذابة

طريقة التحضير

تعد طريقه عمل الصمون بالحليب من أكثر الأشياء التي يبحث الكثير من الناس عنها وذلك لأنها من الأكلات الخفيفة والمميزة.

في البداية لابد من وضع الطحين مع الزبدة وكذلك الحليب والملح والخميرة في الخلاط ويتم خلطهم مع بعضهم البعض وذلك لمدة بعض من الدقائق لضمان الضحول على عجينة جيدة للاستخدام.

يتم عمل العجين على شكل كرة كبيرة ويتم وضعها في وعاء تم دهنه من قبل بالزيت.

يتم ترك هذه العجينة على جانب حتى تختمر بالطريقة الكافية لتصلح لعمل الصمون حيث يتم تركها لمدة تصل إلى حوالي ساعة ليتضاعف حجمها وتختمر.

يتم تقطيع العجينة على هيئة أشكال أسطوانية ويتم تغطية قطع العجين وتترك لمدة لا تقل عن ساعة أخرى وذلك حتى ترتاح.

يتم وضع قطع العجين بعد تقطيعها وبعد ان تخمرت في صينية تم دهنها من قبل بالزيت ويتم ترك مسافة كافية بين كل قطعة والأخرى.

بعد ذلك يتم إدخال الصينية بالعجين إلى الفرن بعد أن تم تسخينه بطريقة جيدة من قبل فلا يمكن أن تكون الفرن باردة أثناء وضع العجين بها وتكون على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

يتم تركها في الفرن حتى تتحمر وتستوي بالشكل الصحيح ثم يتم إخراجها من الفرن ويتم وضعها على قطع من القماش والتي تكون قطنية ويترك عليها حتى يبرد ثم يتم تناوله.

طريقة عمل الصمون بالحليب والبيض

المكونات

كوب واحد من الحليب السائل عدد أربعة أكواب من الطحين نصف ملعقة كبيرة من الملح ربع ملعقة كبيرة من البيكنج بودر ملعقة كبيرة وربع الملعقة من الخميرة ثلث كوب من السكر صفار بيضتين عدد أثنين ملعقة صغيرة من الريحان

طريقة التحضير

من ضمن معرفة طريقه عمل الصمون بالحليب هي طريقه عمل الصمون بالحليب مع البيض وذلك لأن البعض يفضل تناوله بالحليب.

في البداية يجب أن يتم تسخين الحليب وكذلك الزبدة في وعاء على النار حتى تذوب الزبدة بالشكل الصحيح ويتم تنزيله من على النار.

يتم وضع الحليب والملح والبيكنج بورد والخميرة في الخلاط وتخلط مع بعضها البعض لبضع من الثواني القليلة.

ويضاف عليهم الحليب والزبدة وكذلك صفار البيض ويتم خلطهم بشكل جيد ويضاف عليهم الريحان بعد ذلك ويتم عجنها مرة أخرى حتى تصبح ناعمة.

يتم تقطيع العجين على هيئة كرات وتوضع في وعاء تم دهنه بالزيت من قبل ويدهن وجه العجين بالزيت ويتم تغطيته ويترك لمدة تصل إلى ساعة حتى يختمر.

يتم وضع العجينة على سطح من الخشب ويكون مستوي ومرشوش عليه الطحين ويضغط عليه باليدين ليكون دائري.

يتم تقطيع العجينة إلى ستة عشر قطعة صغيرة متساوية وذلك باستخدام السكين مع العمل على جمع أطراف العجينة ويتم وضع قطع العجين في صينية تم دهنها من قبل الزيت.

لابد من ترك مسافة بين كل قطعة عجين ويدهن وجههم بالزيت وتغطى وتترك لمدة تصل إلى حوالي ساعة حتى تختمر ثم يتم إدخالها إلى الفرن وذلك على درجة حرارة180درجة مئوية.

تترك في الفرن لمدة تصل إلى حوالي ثلث ساعة وذلك حتى تستوي وتنضج وتعطي لون ذهبي جميل ويتم إخراجها من الفرن وتوضع على قطعة من القماش قطنية.

طريقة عمل الصمون السوري

المكونات

كوب من الحليب الطازج ربع كوب من الزبدة ثلثين كوب من الماء اربعة أكواب من الطحين الأبيض ثلاث ملاعق كبيرة من الخميرة ملعقتان كبيرتان من السكر الأبيض الناعم ملعقة واحدة صغيرة من ملح الطعام.

طريقة التحضير

في وعاء عميق يتم وضع الحليب والماء والزبدة والطحين والملح والسكر وخلطهم بشكل جيد على النار.

يتم ترك العجينة لمدة تصل إلى ساعة حتى ترتاح .

يتم عمل العجين على شكل دوائر ودهن وجه العجين بصفار البيض بالفرشاة وتركها لمجة ساعة وتسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة.

يتم وضعها بعد ذلك في الفرن لتستوي وتخرج من الفرن بعد أن تحمر.

يتم وضعها على قطع قماش قطنية وتترك حتى تبرد.

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