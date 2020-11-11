طريقه عمل عجينة القطايف السورية

يعد الأكل السوري من الأكلات الجميلة ولذلك يبحث البعض عن طريقه عمل عجينة القطايف السورية وذلك لأنها من الأكلات الجميلة التي يحبها الكثير ويريدون معرفة طريقة عملها بالشكل الصحيح.

القطايف

تعد القطايف من الأكلات أو الحلويات الشعبية التي تنتشر بشكل كبير ولكن يختلف طريقة عملها من لد لأحرى من ثقافة لأخرى وذلك بسبب اختلاف المواد التي يتم استخدامها في عمل هذه القطايف، فيبحثون عن طريقة عمل عجين القطايف السورية وموقع المواطن سوف يقدم الكثير عنها.

تشتهر بلاد الشام بوجود القطايف بها بشكل كبير وخاصة في بلاد مثل فلسطين وسوريا ومصر ويتم عمل هذه القطايف أكثر وقت في شهر رمضان.

يتم تناول هذه القطايف في شهر رمضان بشكل كبير وخاصة بعد الفطار ويمكن ان يتم حشوه بالكثير من الأطعمة المختلفة ويكون ذلك حسب الرغبة لكل شخص.

هناك من يفضلون أن يوضع بداخله في الحشو جبنة والبعض الآخر قد يفضل زبيب وسوداني وهناك من يفضل أشياء أخرى فلكل شخص ذوق خاص به يميزه عن غيره.

تتميز هذه القطايف بأنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تكون مفيدة لصحة الجسم.

كما يوجد بها كميات مناسبة من السعرات الحرارية وكذلك الدهون والكولسترول وبعض البروتينات المغذية للجسم والتي تساعد في بناؤه وتقويته بالشكل الصحيح.

هناك الكثير من الطرق التي يمكن من خلالها عمل القطايف وكذلك العديد من الحشوات التي توضع بها لإعطائها طعم جميل ومميز.

يوجد أكثر من طريقة يتم عمل القطايف بها حسب اختلاف البلاد فهناك يوجد الطريقة الفلسطينية وكذلك الطريقة السورية والطريقة المصرية والأردنية وغيرها.

طريقة عمل القطايف الشامي

المكونات

عدد أثنين كوب من الطحين الأبيض عدد أثنين كوب من الماء الفاتر عدد أثنين ملعقة كبيرة من السكر نصف ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بورد رشة من الملح

مكوّنات تحضير القشطة

علبة واحدة من قشطة بوك عدد أثنين كوب من اللبن الرائب البارد ملعقة واحدة صغيرة من الفانيلا يمكن أن يتم استبدال الفانيلا بماء الورد

مكوّنات التزيين

بندق مهروس بطريقة جيدة للتزيين كمية مناسبة من عسل النحل

طريقة التحضير

تعد طريقه عمل عجينة القطايف السورية من أكثر الأشياء التي يبحث عنها الناس في كل مكان وذلك لعملها بطريقة جميلة ومميزة.

في البداية يجب أن يتم إحضار وعاء كبير فارغ ويوضع به كل من الملح والبيكنج بورد والطحين الأبيض ويضافوا إلى الخلاط ويتم خلطهم بطريقة جيدة مع بعضهم البعض.

يتم إحضار وعاء آخر ويوضع فيه السكر والخميرة والماء ويتم إضافتهم إلى الخلاط ويخلطوا مع بعضهم البعض بشكل جيد.

يتم إضافة الطحين الأبيض على هذا الخليط مع الاهتمام بتغطية العجين بالشكل الجيد وتوضع في مكان دافئ من حيث درجة الحرارة حتى تختمر بالشكل الصحيح.

تترك العجينة لمدة لا تقل عن ساعة حتى يتضاعف حجمها وتصبح مناسبة للاستخدام وعمل القطايف بها.

يتم بعد ذلك وضع الفانيلا وكذلك النشا على اللبن الرائب وتقلب كل هذه المكونات مع بعضها البعض بالشكل الصحيح حتى يمتزجوا.

يتم وضع هذا الخليط على النار في درجة حرارة متوسطة ويترك حتى يذوب النشا بطريقة كاملة ويكون ذلك من خلال التقليب المستمر للخليط.

يتم تقليب الخليط بشكل مستمر حتى يصبح كثيف فيتم إنزاله من على النار ويضاف عليه علبة القشطة ويتم تقليب كل المكونات مع بعضها البعض حتى تتجانس وتتداخل.

بذلك أصبحت القشطة مناسبة وجاهزة للاستخدام فيتم وضعها في الثلاجة وذلك لمدة لا تقل عن ساعة.

يتم بعد ذلك تحضير مقلاة غير لاصقة وتكون على شكل دائري ويتم تسخينها على النار بطريقة جيدة.

ثم يجب إحضار قمع من البلاستيك أو ابريق من الشاي وتترك حتى تتكون عليها فقاقيع وتترك على النار وتكون هادئة حتى لا تحترق ويصبح لونها ذهبي فيتم إخراجها من النار.

يتم تشكيل العجين وحشوها بالشيء المراد حشوها به ويكون ذلك حسب اختلاف رغبة كل شخص.

يتم بعد قليها على النار بواسطة مقلاة تكون مليئة بالزيت وعندما يعطي لونها اللون الذهبي يتم إخراجها وتوضع في القطر لبعض من الوقت.

طريقة عمل القطايف السوري بالجوز

المكونات

عدد عشر من القطايف الكبيرة عدد ثلاث أكواب من الجوز المجروش كوب واحد من السكر ملعقة واحدة صغيرة من ماء الزهر ملعقة واحدة كبيرة من القطر زيت مناسب ونباتي للقلي قطر للتقديم.

طريقة عمل القطايف بالجوز

بعد التعرف على طريقه عمل عجينة القطايف السورية يجب معرفة طريقة عمل القطايف بالجوز وذلك لأنها من الطرق الشائعة والتي يسأل الكثير من الناس عن طريقتها.

في البداية يتم إحضار وعاء ويوضع به كمية الجوز المجروش وكذلك كوب من السكر وماء الزهر وكذلك ملعقة القطر ويتم العمل في خلط كل هذه المكونات مع بعضها البعض بالشكل الجيد.

ثم يتم أخذ قطعة من القطايف ويوضع في داخلها ملعقة كبيرة من الجوز الذي تم إحضاره كحشو وتغلق القطايف بعد ذلك بطريقة جيدة حتى لا يسقط الجوز من داخلها.

يتم تكرار هذه العملية على باقي مكونات قطع القطايف.

ثم يتم وضع مقلاة على النار ويتم وضع القطايف بها مع التقليب المستمر لها حتى تتحمر ويتم إخراجها من النار.

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