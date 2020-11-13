طريقه كوردون بلو الدجاج

العديد من النساء التي تهتم بالطعام تسأل عن طريقه كوردون بلو الدجاج وذلك لأنه من الأكلات المميزة والجملة للغاية وذات المذاق الجيد الذي يحبه الكثير من الناس في كل مكان.

كوردون بلو الدجاج

يعد هذا الطبق من الأطباق الشهيرة للغاية وكذلك الأطباق الجميلة والمميزة التي يبحث الكثير من الأشخاص عن تعلم كيفية عمله لذلك يبحثون عن طريقه كوردون بلو الدجاج وذلك حتى يتم عمله بالطريقة الصحيحة، وموقع المواطن سوف يقوم بتقديم العديد من الأشياء حول هذا الموضوع.

يعتبر هذا الطبق عبارة عن صدر من الدجاج ويكون ملفوف عليه لحم المرتديلا أو الهام مع بعض الجبنة التي تكون ناعمة.

في العادة يتم قلي هذا الصدر في الزيت ولكن هناك بعض الأشخاص التي تفضل شوية على النار وذلك للعمل على تخفيف دسامته.

كما يمكن أن يتم تقديم سلطة الخضار المسلوقة إلى جانبه حتى يعطي مذاق وشكل جميل لمن يريد تناول طعام مميز.

في العادة يتم تحضير الكوردون بلو بالدجاج باستخدام صدور الفراخ وكذلك هناك بعض الأشخاص من يفضلون الجبنة الزرقاء والبعض الآخر يفضل جبن الموذريلا.

وهناك من يفضل جبن المرتديلا والبيض وكذلك الزيت.

طريقة عمل الكوردون بلو بالدجاج

المكونات

عدد أربعة شرائح من الجبنة شيدر عدد أربعة من التركي مدخن أربعة كوب من البقسماط أربعة صدور من الدجاج ملعقة واحدة صغيرة من بودرة القوام ملعقة صغيرة من الزعتر الناشف ملعقة صغيرة من خضار سوتيه ملعقة واحدة صغيرة من الملح عدد اثنين من البيض زيت فلفل أسود

طريقة التحضير

الآن سوف نتعرف على طريقه كوردون بلو الدجاج وذلك لأنها من الطرق المهمة التي يريد الكثير معرفتها لعملها بالطريقة الصحيحة للحصول على أفضل طعم.

وذلك لأنها من الطرق المهمة التي يريد الكثير معرفتها لعملها بالطريقة الصحيحة للحصول على أفضل طعم. في البداية يجب أن يتم وضع شريحة تركي داخل وعاء ثم يوضع كذلك شريحة من جبنة الشيدر فوقها ويتم لفها بشكل دائري على شكل رول رفيع وخفيف للغاية.

ثم يجب أن يتم القيام بتتبيل قطع الدجاج بواسطة الفلفل وكذلك الملح مع القيام بعمل فتحة طويلة في كل شريحة من الدجاج.

ثم يجب أن يدخل الرول التركي وكذلك الجبنة داخل شريحة الدجاج التي تم عمل الفتحة الطويلة بها.

ثم في الخطوة التالية لابد من وضع بودرة الثوم التي تم اعدادها من قبل على البقسماط ويضاف عليه القليل من الزعتر ثم يقلب بشكل جيد مع بعضه البعض.

لابد بعد ذلك من وضع الدجاج في البيض ثم يخرج من البيض ويوضع في البقسماط ويقلب حتى يغرق في البقسماط بطريقة جيدة

وتوضع طاسة من الزيت على النار فيها كمية كبيرة ووفيرة وتترك حتى تسخن على النار ويوضع فيها شرائح الدجاج ويتم تقليبها حتى تحمر وتعطي لون جميل.

يتم إخراجها من الزيت وتوضع في أطباق التقديم وتقدم إلى الضيوف بجانب خضار السوتيه.

طريقة الكوردون بلو

المكونات

عدد أربعة من صدور الدجاج المخلية بدون جلد عدد ست شرائح من الجبنة السويسرية الصفراء أربعة شرائح من الحبش المدخن نصف كوب من البقسماط بالأعشاب ربع ملعقة صغيرة من الملح ثمن ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

طريقة التحضير

بعد التعرف على طريقه كوردون بلو الدجاج سوف نتعرف على طريقة الكوردون بلو نفسها وهي كما يلي.

سوف نتعرف على طريقة الكوردون بلو نفسها وهي كما يلي. يجب في البداية أن يتم القيام بتسخين الفرن وذلك يكون على درجة حرارة 300 مئوية.

ثم في الخطوة التالية توضع صدور الفراخ المراد عملها على ورق من النايلون ويتم تغطيتها بطريقة جيدة باستخدام ورقة أخرى من النايلون كذلك.

يتم ترقيق الصدور باستخدام المطرقة او الشوبك حسب الشئ التواجد والذي يصلح للاستخدام وتكون سهلة في مرحلة اللف

يتم بعد ذلك القيام بإزالة الورقة العلوية التي تم وضعها على الصدور ثم يتم رش الفلفل وكذلك الملح على صدور الدجاج.

ثم يتم العمل على توزيع شرحات الحبش التي تم إحضارها وتوضع فوق صدور الفراخ ثم توضع على شرحات الجبن ثم يتم لفها بطريقة جيدة مع القيام بإغلاق طرفها باستخدام عود الأسنان.

يجب ان يتم دهن وعاء من الزجاج بالزيت مع رش البقسماط عليه وتوضع في الفرن لمدة من 30 إلى 35 دقيقة.

تخرج من الفرن وتغطى بقطعة من الجبن بطريقة جيدة ويتم إعادتها إلى الفرن مرة أخرى لمدة حوالي خمس دقائق وذلك حتى يذوب الجبن عليها.

تخرج من الفرن بعد ذوبان الجبن وتقدم ساخنة.

طريقة عمل التتبيلة للكوردون بلو

المكونات

نصف ملعقة كبيرة من بهارات الفراخ نصف ملعقة كبيرة من البابريكا ملعقة واحدة صغيرة من الملح نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الناعم نصف ملعقة كبيرة من ثوم البودرة ملعقة واحدة كبيرة من بصل البودرة

مقادير الحشو

ربع كيلو من شرائح روز بيف أو رومي مدخن او لانشون ربع كيلو من شرائح الجبن الشيدر

مكونات التغطية الخاصة به

نصف كوب من النشا واحد كوب من البقسماط المطحون بشكل جيد نصف ملعقة صغيرة من الملح الجيد ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الناعم عدد أثنين بيضة. عدد ثلاث ملاعق من الحليب ربع ملعقة صغيرة من الملح ربع ملعقة صغيرة من الفلفل.

طريقة التحضير

يجب ان يتم تتبيل شرائح الدجاح وتترك في الثلاجة لمدة حوالي 8 ساعات.

ثم يجب أن يتم أخذ شريحة من الدجاج ووضعها بين كيسين ويتم دقها وذلك حتى تصبح رقيقة.

ثم يوضع شريحة من الرزو بيف وشريحتين من الجبن عليها ويتم لف الحشو في البداية على بعضه.

يتم وضع الحشو عند طرف الشريحة وتلف مع غلقها من الجوانب.

يتم خلط البيض مع الحليب والفلفل والملح وتمرر قطع الكوردن في هذا الخليط ثم تمرر في خليط النشا والملح والبقسماط.

يتم وضع الكورن في الفريزر لمدة حوالي 30 دقيقة مع وضع بعض الزيت على النار في مقلاة ويوضع به الكورن ويتم تقليبها حتى تنضج وتخرج من الزيت.

يتم وضعها في أطباق خاصة بالتقديم.

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