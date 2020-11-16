طيران أديل يطلق عروضًا لرحلاته إلى القصيم تبدأ من 199 ريالًا

المواطن - الرياض

كالنافذة المطلة على المدن، وتحديدًا في مركز القلب الشمالي من المملكة، تقع منطقة تجمع قوى الاقتصاد والدين والعلم وتحتضن أهم المعالم السياحية وأبرز المواقع التراثية والثقافية التي تحمل خلفها إرثًا عميقًا وتاريخًا غنيًّا، إنها منطقة القصيم إحدى أبرز المناطق الإدارية الثلاثة عشر بالمملكة والبالغ مساحتها حوالي 73 ألف كيلومترًا مربعًا وتمثل حوالي 3.2% من إجمالي مساحة المملكة.

القصيم منطقة حالها كحال بقية مناطق المملكة تشهد نموًّا عمرانيًّا وتطورًا حضاريًّا، وذلك في ظل اهتمام حكومتنا الرشيدة بما يحقق الرفاهية للمجتمع والمواطن على حد سواء، كما تعد من المناطق الغنية في ثرواتها الاقتصادية والحيوانية والزراعية خصوصًا إنتاج التمور المتميزة، حتى أضحت مقصدًا للسياح من مختلف مناطق المملكة والدول المجاورة وذلك في ظل تنوع الأجواء التراثية والتاريخية والسياحية في المنطقة، ووجود العديد من المواقع الطبيعية الجاذبة، والحرف اليدوية والصناعات التقليدية، ومقومات السياحة الريفية والبيئية والطبيعية والتراثية والثقافية، إلى جانب الفعاليات والمهرجانات العديدة التي تقام بشكل مستمر.

كما تتميز المنطقة بمواقعها التاريخية والأثرية الزاخرة والتي تتوزع في كافة نواحي المنطقة، ومنها، برج الشنانة بمحافظة الرس، وصخرة عنترة بن شداد بمحافظة عيون الجواء، والقصيباء، وبلدة المذنب التراثية، وبلدة عيون الجواء التراثية، وبلدة رياض الخبراء التراثية، سوق المسوكف التراثي بعنيزة، وسوق المجلس الشعبي بالمذنب، والقرى التراثية بعيون الجواء، والخبراء، بيت البسام التراثي، ومقصورة الراجحي، وسوق الحرف والصناعات اليدوية في مدينة بريدة، وقلعة جدعية بالرس.

وتشهد المنتزهات التي تشتهر بها المنطقة أيضًا حراكًا كبيرًا في خارطة سياحة القصيم، وذلك لامتزاج الحاضر بالماضي ولتميّز المزارع التراثية والتي تقدم العديد من الأكلات الشعبية والمنتوجات الحرفية والهدايا، بجانب بيع المنتجات الزراعية المتعددة، إلى جانب الأجواء المعتدلة مقارنة بغيرها من المواقع ومن أهمها، حديقة الملك خالد في بريدة، منتزه البصر بريده، حديقة الأشرفية في عنيزة، حديقة المحفل بالرس، منتزه الشلال بالبكيرية، منتزه البحيرة بالمذنب، منتزه الجال بالشماسية، حديقة الرفيعة في بريدة، منتزه الملك عبدالله الوطني في بريدة، منتزه الحاجب في عنيزة.

فيما تحظى المتاحف الخاصة في المنطقة برعاية واهتمام أبنائها، حيث تحتضن العديد من المتاحف التي توثق وتبرز تاريخ المنطقة، وتتنوع هذه المتاحف بين متاحف للتراث والأدوات القديمة وبين متاحف خاصة بالسيارات القديمة وبين متاحف تحكي مرحلة زمنية معينة، فيما أسهم تنافس ملاك تلك المتاحف في تنوع محتوياتها ومعروضاتها في جذب العديد من الزوار، وتسجل حضورًا متميّزًا في كل عام، ومن أبرز تلك المتاحف متحف النعيم التراثي بعنيزة، متحف العقيلات ببريدة، متحف الصالحي التراثي بعنيزة، متحف المجحدي لنوادر التراث والسيارات الكلاسيكية ببريدة، متحف دار الأجداد بالرس.

وتحظى المراكز التجارية والمدن الترفيهية بحضور كبير في المنطقة الاجتماعية؛ نظرًا لما يميز تلك الأسواق الحديثة من الترفيه والمتعة وتوفر المطاعم العالمية المتنوعة، وتلبيتها لاحتياجات المتسوقين بصورة كاملة خصوصًا المدن الترفيهية التي أصبحت تحتضنها غالبية الأسواق التجارية ومن أبرز المراكز التجارية هي النخيل مول القصيم، سيتي بلازا عنيزة، الواحة مول في الرس، البكيرية مول، إكسترا مول في بريدة، العثيم مول في بريدة، مجمع العمري في بريدة، صحاري مول في الرس، الرس مول، عنيزة مول.

الجدير بالذكر أن القصيم منطقة وليست مدينة إلا في تسمية مطارها فهو مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقصيم، وهو المطار الجوي الذي يخدم جميع مدن منطقة القصيم وهي مدينة بريدة ومحافظات عنيزة- البكيرية- الرس- المذنب- النبهانية- البدائع- رياض الخبراء- الشماسية- عيون الجواء- الأسياح- ضرية- عقلة الصقور، حيث تبذل المملكة جهودًا كبيرة في سبيل تعزيز حركة السفر الجوي والسياحة الداخلية من خلال المطارات.

وكان من أبرز مبادرات الطيران والمطارات التي عززت هذا الهدف الاستراتيجي برفع جاذبية الطيران هو طيران أديل أحدث طيران اقتصادي بالمملكة والذي حلق لأول مرة يوم 23 سبتمبر 2017م، وتصل رحلات الشركة اليوم إلى 10 وجهات رئيسية تغطي الجهات الأربع كافة على خارطة المملكة، وذلك انطلاقًا من خطته التوسعية للوصول إلى جميع المناطق والمدن الرئيسية بالمملكة بما أسهم في تنمية حركة السفر بالربط بينها وبين مختلف مناطق المملكة برحلات جوية يومية وبأسعار مناسبة وتقديم خدمة سفر مثالية جوًّا من وإلى كل من الرياض، جدة، الدمام، جازان، أبها، تبوك، المدينة، حائل، ينبع والقصيم هذه المدينة الجميلة التي تجذب حاليًّا العديد من الزوار إليها نظرًا لفعالياتها المتنوعة وأجوائها الرائعة هذه الأيام.

وبدوره يواصل طيران أديل دوره في تنشيط حركة السفر والسياحة الداخلية بإطلاقه عددًا من العروض الخاصة والحوافز التشجيعية من خلال شعاره الواعد “سافر يوميًّا بأقل الأسعار” إلى كافة مناطق المملكة، حيث يقدم حاليًّا أسعارًا خاصة تبدأ من 199 ريالًا سعوديًّا للسفر إلى منطقة القصيم والتي يصل إليها من مدينة جدة بواقع أربع رحلات يوميًّا في الاتجاهين، رحلتان صباحية وأخريين مسائية.

وتأتي مبادرة طيران أديل وعروض أسعاره المستمرة لدعم وتشجيع حركة السياحة، واتساقًا مع حرص المملكة على تعزيز تطوير خدمات السفر والطيران ومواكبةً لفتح حركة الطيران للقادمين إلى المملكة واستئنافها مرة أخرى، إضافة إلى العمل الدائم مع كافة الجهات ذات العلاقات لرفع جاذبية حركة المسافرين من جميع الفئات وتشجيع السياحة الداخلية لمختلف مدن المملكة.

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