عاجل | إجراءات رادعة من اتحاد الإعلام الرياضي للحد من التعصب

المواطن - مروة نبيل

أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالتعاون مع اتحاد الإعلام الرياضي بيانًا يؤكد على الضوابط واللوائح تجاه أي تجاوزات أو إساءات أو طرح مسيء عبر منصات الإعلام المختلفة من شأنه أن يؤجج التعصب ويضاعف الاحتقان ويُخرج المنافسات الرياضية عن المسار الذي تستهدفه مع الحفاظ على حق النقد وممارسته وفق معايير المهنية الإعلامية وما يتطلبه ذلك من مصداقية وشفافية ووضح في الطرح والنقاش الإعلامي.

عقوبات على المخالفين

وتابع البيان: “الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وبالتعاون مع اتحاد الإعلام الرياضي وبدعم من وزير الرياضة ووزير الإعلام المكلف، أقرت عدداً من الإجراءات الخاصة بالتعامل مع المخالفات والتجاوزات الإعلامية بحيث تتولى لجنة الالتزام بالهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع النظر والبت في التجاوزات الإعلامية وإيقاع الجزاءات بشكل عاجل، وتشمل العقوبات غرامات مالية تصل إلى الحد الأعلى المنصوص عليها في نظام الإعلام المرئي والمسموع بما يتناسب مع حجم وجسامة المخالفة؛ كما سيتم إحالة التجاوزات الإعلامية الداخلة ضمن اختصاصات الجهات الأخرى لاتخاذ ما يلزم حسب اختصاصها”.

كما تؤكد الهيئة وبالتنسيق المباشر مع اتحاد الإعلام الرياضي على ضرورة التزام القنوات الفضائية والبرامج الرياضية بعدم السماح بظهور أي ضيف ممن اشتهر بوصفه إعلاميًا إلا بعد الحصول على عضوية الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، وتصنيف مهني من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، إلى جانب إلزام القنوات الفضائية والبرامج الرياضية بوضع آلية محددة تطبق فوراً بما يكفل عدم تكرار الأخطاء والتجاوزات والتعامل معها عند حدوثها، ووضع حد لكل طرح مخالف لضوابط المحتوى الإعلامي بما في ذلك إزالة المحتوى المخالف من تسجيلات الحلقة وعدم عرضها على المنصات الرقمية.

الأهداف والإجراءات المتبعة

ويهدف الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي إلى إبراز تطور الرياضة السعودية وتقديم إعلام رياضي ينافس عالميًا والحد من التعصب وخلق بيئة تنافس جاذبة، بجانب تنظيم الإعلام الرياضي والارتقاء بمنسوبيه.

ويتم التعامل مع التجاوزات الإعلامية عبر عدد من الإجراءات، كالتالي؛ رصد المخالفات، الإحالة للجنة الالتزام، النظر فيها من قبل اللجنة وإصدار القرار، وسيكون هناك غرامة مالية تصل إلى السقف الأعلى، تعليق الظهور الإعلامي وإلغاء وإيقاف ترخيص المزاولة وتعليق أو إسقاط عضوية الاتحاد.

شارك الخبر