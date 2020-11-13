اعتراض طائرة مفخخة ثالثة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه السعودية

المواطن - الرياض

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” اعتراض وتدمير طائرة ثالثة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.

يذكر أن المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي، صرح في وقت سابق، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت – ولله الحمد – مساء من اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار (مفخختين) أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

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