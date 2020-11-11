الديوان الملكي البحريني ينعى رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان

المواطن - متابعة

نعى الديوان الملكي في البحرين رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الذي توفي صباح اليوم الأربعاء.

وجاء في بيان الديوان الأميري ما يلي:

بأمر من الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ينعي الديوان الملكي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح هذا اليوم في مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة الأمريكية.

وستتم مراسم الدفن بعد وصول جثمانه رحمه الله إلى أرض الوطن وسوف تقتصر مراسم الدفن على عدد محدد من الأقارب.

وقد أمر الملك حمد بن عيسى بإعلان الحداد الرسمي أسبوعاً مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من يوم غد الخميس.

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