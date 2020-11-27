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#عاجل | السعودية تسجل 302 حالة كورونا جديدة و407 حالات تعافي
وصل إجمالي المتعافين إلى 345622 حالة

#عاجل | السعودية تسجل 302 حالة كورونا جديدة و407 حالات تعافي

2020/11/27
الساعة 3:39 مساءً
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#عاجل | السعودية تسجل 302 حالة كورونا جديدة و407 حالات تعافي
المواطن - الرياض
العناوين الفرعية إخفاء
1 تراجع حالات كورونا في السعودية
2 نتائج مبشرة حول علاج كورونا

كشفت وزارة الصحة عن حالات كورونا في السعودية بعد تسجيل (302) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (407) حالات.

وبذلك يصل إجمالي حالات كورونا في السعودية إلى (356691) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (345622) حالة.

تراجع حالات كورونا في السعودية

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أكد في وقت سابق أن المملكة من أفضل وأسرع دول العالم في إجراء فحوص كورونا، وأن أكثر من 95% من العينات تظهر نتائجها خلال 24 ساعة، مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستشهد بإذن الله مزيدًا من المكاسب والسيطرة على جائحة كورونا.

نتائج مبشرة حول علاج كورونا

وكان وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، أكد في وقت سابق أن المملكة حصلت على نتائج واضحة ومبشرة حول علاج كورونا بالبلازما من خلال الأبحاث التي تشارك فيها السعودية.

وأشار إلى أن المملكة شاركت خلال الأسابيع الماضية في دراسة علاج كورونا بالبلازما ، مشيرًا إلى أن الجسم ينتج أطيافًا واسعة من الأجسام المضادة للفيروسات.

ولفت إلى أن المملكة تمتلك فريقًا علميًا مميزًا لدراسة خيار العلاج ببلازما الدم من المصابين الذين تماثلوا للشفاء حيث تم إجراء الدراسة على عدد كبير من المصابين وغير المصابين والنتائج في المراحل النهائية لكنها مبشرة، وهناك استجابة واضحة لهذا النوع من العلاج خاصة لمن يعاني من مضاعفات شديدة من مرض كوفيد -19.


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