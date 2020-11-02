صندوق الاستثمارات يحذر من الحسابات المشبوهة: احتيال مالي

المواطن - الرياض
حذر صندوق الاستثمارات العامة، اليوم الاثنين، من أي مواقع أو حسابات أو تواصل ينتحل اسم الصندوق بهدف الاحتيال المالي.
وأوضح الصندوق، في تغريدة له عبر “تويتر”، أنه لا يقدم أي خدمات مالية أو استثمارية مباشرة للأفراد.
وشدد صندوق الاستثمارات العامة على ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.
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