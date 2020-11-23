هزة أرضية بقوة 3.19 ريختر جنوب الشقيق في جازان

المواطن - جازان

رصدت محطات الشبكة الوطنية بالمركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، الساعة 11:53، هزة أرضية بقوة 3.19 على مقياس ريختر وعمق 2.45 كيلومتر وتبعد 7 كم جنوب محافظة الشقيق بمنطقة جازان.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة، طارق أبا الخيل، أن سبب هذه الهزة الأرضية يعود إلى اتساع قاع البحر الأحمر من الاتجاه الغربي الأمر الذي يسبب إعادة تنشيط الفوالق بتلك المنطقة، سواء الفوالق الموازية للبحر الأحمر أو العامودية عليه.

وطمأن أبا الخيل أن هذه الهزة الأرضية تُعد ضعيفة على مقياس ريختر ولم تسجل أي أضرار ناجمة عنها حتى الآن.

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