عاملان يُحفزان النصر للظفر بـ كأس الملك ضد الهلال

المواطن - محمد سمعه

يدخل الفريق الكروي الأول بنادي النصر، مباراة نهائي كأس الملك بعد غد السبت ضد الهلال بحسابات مختلفة، وذلك بعد خسارة ديربي دوري المحترفين ضد الأزرق يوم الاثنين الماضي.

آخر ألقاب العالمي بالكأس كانت قبل 30 سنة

وسبق للعالمي تحقيق لقب كأس الملك في ست مناسبات كان آخرها في عام 1990، قبل توقف البطولة.

ويملك العالمي عاملين يُحفزانه للظفر بلقب كأس الملك ضد الهلال يوم السبت حيث أولهما هو أن أصفر العاصمة ومنذ عودة بطولة كأس الملك في 2008 لم يحقق اللقب، وثاني العوامل هو أن الفوز سيخفف من التوتر والغضب الموجود حاليًا من جماهير النادي على إدارة صفوان السويكت بسبب المشاكل التي يعاني منها لاعبو الفريق الكروي الأول بعد أن خسر العالمي 4 مباريات من أصل 5 جولات منذ انطلاق دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

3 تحذيرات مهمة للاعبي النصر

وفي وقت سابق، وجه عبدالعزيز بغلف العضو الذهبي لنادي النصر، 3 تحذيرات مهمة لنجوم العالمي، وذلك قبل مواجهة الهلال بعد غد السبت بـ نهائي كأس الملك لموسم 2019/2020.

وغرد بغلف قائلًا: “للعالميين ونجوم الشمس، التحدث عن حكم الساحة، وحكام تقنية الفيديو والأخطاء التي تم ارتكابها من بعضهم، غير مُجدٍ الآن، إذا أراد نجوم العالمي الفوز، عليهم التغلب على كل شيء، للظفر بكأس البطولة الغالية على قلوبنا، لا عذر مُسبق لأحد، قدموا وقاتلوا في الملعب، والتوفيق بيد الله”.

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