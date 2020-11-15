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عبدالرحمن بن مساعد في قصيدة بمناسبة بلوغه سن الخمسين: أراها لَحْظَةً لَيْسَتْ سِنين

عبدالرحمن بن مساعد في قصيدة بمناسبة بلوغه سن الخمسين: أراها لَحْظَةً لَيْسَتْ سِنين

2020/11/15
الساعة 11:47 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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عبدالرحمن بن مساعد في قصيدة بمناسبة بلوغه سن الخمسين: أراها لَحْظَةً لَيْسَتْ سِنين الأمير عبد الرحمن بن مساعد
المواطن - الرياض

نشر الأمير عبدالرحمن بن مساعد قصيدة جديدة بمناسبة بلوغه سن الخمسين، أشار فيها إلى ما مرّ به وتعلمه على مر السنين.

وقال الأمير عبدالرحمن بن مساعد في القصيدة التي نشرها على حسابه بموقع “تويتر”:

هِيَ الخَمْسونُ يا ابْنَ الأكْرَمينا

أراها لَحْظَةً.. لَيْسَتْ سِنينا

عرفتُ خِلالَها مِقْدارَ جَهْلي

بِذلِكَ صِرْتُ أدْهى العارِفينا

عَشِقْتُ صَبابَةً ونَقِمْتُ كُرْهًا

وتُبتُ هِدايةً وضَلَلْتُ حِينا

فَكَمْ قَدْ كُنْتُ صَيْدًا لِلْخطايا

وكَمْ قَدْ كُنْتُ في المُسْتَغْفِرينا

 


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    ‎تعليق واحد

    1. مسفر محمد ال دوسري الوادعي

      كفوووو وأتمنى القاك

      ‎رد

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