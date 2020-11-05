عبدالفتاح آدم يقود الرائد لفوز مثير أمام الوحدة

المواطن - محمد سمعه

حقق نادي الرائد قبل قليل فوزًا مثيرًا على حساب الفريق الكروي الأول لنادي الوحدة بنتيجة 3-2 ، وذلك في افتتاح الجولة الرابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشوط الأول من مباراة الرائد والوحدة

ومع بداية الشوط الأول، تقدم نادي الرائد سريعًا بهدفين عبر كل من عبدالله محمد المقرن في الدقيقتين الـ2 والـ18، ثم قلص فرسان مكة الفارق عبر لاعبه الفرنسي يوسف نياكات بالدقيقة الـ33.

وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق، تمكن فرسان مكة من إضافة هدف التعادل عبر اللاعب هيرناني سانتوس بالدقيقة الأربعين.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.

أحداث الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني، ظل الوحدة يقاتل لإحراز الهدف الثالث، وكذلك الرائد، لكن الأفضلية كانت لرائد التحدي الذي سجل الهدف الثالث وهدف الفوز القاتل عبر اللاعب عبدالفتاح آدم بالدقيقة التسعين.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد الرائد 7 نقاط بالمركز الخامس، أما رصيد فرسان مكة فتجمد عند 3 نقاط بالمركز الثالث عشر.

4 مباريات غدًا الجمعة في الدوري

وتُستكمل غدًا الجمعة باقي مباريات الجولة الـ4 من دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/2021.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي ضمك والفيصلي في تمام الساعة الثالثة و 35 دقيقة عصرًا بتوقيت المملكة، حيث تُقام على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، أما المباراة الثانية فبين فريقي الاتفاق والهلال وستُقام في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير محمد بن فهد، أما المباراة الثالثة فبين فريقي الباطن وأبها وستُقام في تمام السادسة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة على ملعب نادي الباطن.

وتُختتم مباريات يوم الجمعة، بلقاء الاتحاد والتعاون في تمام الثامنة إلا ربع مساءً على ملعب “الجوهرة المشعة”.

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