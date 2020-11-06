عبدالفتاح آدم يكشف وعده قبل هدفه القاتل في الوحدة

نجح المهاجم المتألق عبدالفتاح آدم في قيادة فريقه الرائد لتحقيق فوز مثير على الوحدة أمس الخميس بثلاثية لهدفين في الجولة الـ4 من مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/2021.
وخلال حديث عبدالفتاح آدم في تصريحات لـ فضائية السعودية الرياضية قال إنه وعد مدرب الرائد، البلجيكي بيسنك هاسي بأنه سيُسجل في شباك فرسان مكة، وهو ما حدث بالفعل.
الثقة أثرت في لاعب النصر المُعار
وأضاف آدم أن ثقة إدارة الرائد ومدرب الفريق الكروي الأول انعكست عليه، مما جعلته يتألق ضد فرسان مكة، بعد أن دخل المباراة كلاعب بديل.
أحداث مباراة الرائد والوحدة
ومع بداية الشوط الأول، تقدم نادي الرائد سريعًا بهدفين عبر كل من عبدالله محمد المقرن في الدقيقتين الـ2 والـ18، ثم قلص فرسان مكة الفارق عبر لاعبه الفرنسي يوسف نياكات بالدقيقة الـ33.
وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق، تمكن فرسان مكة من إضافة هدف التعادل عبر اللاعب هيرناني سانتوس بالدقيقة الأربعين.
وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.
وفي الشوط الثاني، ظل الوحدة يقاتل لإحراز الهدف الثالث، وكذلك الرائد، لكن الأفضلية كانت لرائد التحدي الذي سجل الهدف الثالث وهدف الفوز القاتل عبر اللاعب عبدالفتاح آدم بالدقيقة التسعين.
وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد الرائد 7 نقاط بالمركز الخامس، أما رصيد فرسان مكة فتجمد عند 3 نقاط بالمركز الثالث عشر.
وكان عبدالفتاح آدم انضم لنادي الرائد، على سبيل الإعارة من النصر لمدة موسم رياضي واحد.