عبدالفتاح آدم يكشف وعده قبل هدفه القاتل في الوحدة

المواطن - محمد سمعه

نجح المهاجم المتألق عبدالفتاح آدم في قيادة فريقه الرائد لتحقيق فوز مثير على الوحدة أمس الخميس بثلاثية لهدفين في الجولة الـ4 من مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/2021.

وخلال حديث عبدالفتاح آدم في تصريحات لـ فضائية السعودية الرياضية قال إنه وعد مدرب الرائد، البلجيكي بيسنك هاسي بأنه سيُسجل في شباك فرسان مكة، وهو ما حدث بالفعل.

الثقة أثرت في لاعب النصر المُعار

وأضاف آدم أن ثقة إدارة الرائد ومدرب الفريق الكروي الأول انعكست عليه، مما جعلته يتألق ضد فرسان مكة، بعد أن دخل المباراة كلاعب بديل.

أحداث مباراة الرائد والوحدة

ومع بداية الشوط الأول، تقدم نادي الرائد سريعًا بهدفين عبر كل من عبدالله محمد المقرن في الدقيقتين الـ2 والـ18، ثم قلص فرسان مكة الفارق عبر لاعبه الفرنسي يوسف نياكات بالدقيقة الـ33.

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