عبدالله بن مساعد يستحوذ على نادٍ هندي

المواطن - مروة نبيل

أعلنت مجموعة “يونايتد وورلد”، المملوكة للأمير عبدالله بن مساعد، اليوم الجمعة، عن تملكه رسميًا Calicut Quartz FC، أحد فرق دوري الدرجة الثانية في الهند.

عبدالله بن مساعد يشتري النادي الهندي

وكشفت المجموعة في بيان عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تغيير اسم النادي الهندي إلى Kerala United F.C، وذلك نسبةً إلى مقره في ولاية كيرلا، على الساحل الجنوبي لشبه القارة الهندية.

ولفتت “يونايتد وورلد”، إلى أن شغف الجماهير الهندية بكرة القدم، والتطور الكبير الذي تشهده اللعبة في البلاد، ومنها المُنافسة على استضافة كأس آسيا 2027، جاء سببًا في الاستحواذ على النادي.

وفي السياق ذاته، أعاد الأمير عبدالله بن مساعد نشر بيان مجموعة “يونايتد وورلد”، عبر حسابه الخاص على “تويتر”، واكتفى بالتعليق قائلًا: “بسم الله على بركة الله”.

4 أندية في مجموعة يونايتد وورلد

ويُعد النادي الهندي هو الفريق الرابع الذي يتملكه الأمير عبدالله بن مساعد، حيث يملك شيفيلد يونايتد المشارك في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بيرشكوت في الدوري البلجيكي الممتاز.

كما تمتلك المجموعة نادي الهلال يونايتد والذي تم تأسيسه الموسم الماضي، ويشارك في منافسات دوري الدرجة الثانية الإماراتي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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