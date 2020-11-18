عبدالله عطيف جاهز لديربي الرياض

المواطن - مروة نبيل

اقترب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عبدالله عطيف من المشاركة في ديربي الرياض بعد تعافيه من الإصابة التي كان يُعاني منها.

عبدالله عطيف جاهز

وأصبح عبدالله عطيف جاهزًا أكثر من أي وقت مضى، ولعب المباراة الأولى له بعد إصابة الرباط الصليبي ضد ضمك بالأمس، بعد غياب دام لـ9 أشهر تقريبًا، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

وشارك عبدالله عطيف كأساسي في مباراة الهلال ضد ضمك الودية، وانتهت بفوز فريقه بنتيجة 4/3، حيث أحرز رباعية الزعيم، الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، فيما أحرز للضيوف منصور حمزي وثنائية للاعب زيلايا.

وكان عطيف قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة الهلال ضد شباب الأهلي دبي الإماراتي، شهر فبراير الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، وخضع لجراحة في برشلونة.

الهلال في دوري محمد بن سلمان

ويستعد الهلال لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، يوم 23 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة “قمة الرياض” من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط، وبفارق الأهداف عن الشباب صاحب المركز الثاني، وذلك بعد مرور 4 جولات على انطلاق المسابقة.

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