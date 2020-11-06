عبدالله عطيف يعود في ديربي الرياض

المواطن - مروة نبيل

تأجلت عودة عبدالله عطيف إلى المشاركة في المباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لديربي الرياض ضد النصر المقرر إقامته، يوم 23 من شهر نوفمبر الجاري.

عبدالله عطيف يعود في الديربي

واجتمع المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو مع عبدالله عطيف بالأمس، وأبلغه باستبعاده من قائمة مباراة الاتفاق اليوم، تجنبًا للتعجل في عودته، وذلك على الرغم من تعافيه من الإصابة وجاهزيته بشكل جيد.

وكشف لوشيسكو للاعب عن رغبة الجهاز الفني في الاعتماد عليه بداية من مباراة النصر، في الجولة الخامسة “قمة الرياض” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

إصابة عطيف

وكان عطيف قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة لنادي الهلال في دوري أبطال آسيا، وأجرى عملية جراحية ناجحة في برشلونة، شهر مارس الماضي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وخضع عطيف لبرنامج علاجي وتأهيلي على مراحل طوال الفترة الماضية، قبل أن يتعافى وينخرط في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قبل أيام من انطلاق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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